Mit nekünk második hullám: töretlenül erősödik a magyar autópiac

Harmadik hónapja több autót állítottak forgalomba Magyarországon, mint 2018 azonos hónapjaiban. A Datahouse adatai szerint a tavalyi rekordév számait nem sikerül ugyan megugrani, de novemberben 6,7 százalékos volt a visszaesés 2019. 11. havához képest. Éves szinten viszont még mindig jelentős a deficit, de a grafikonon az is látható, hogy a tavaszra tervezett autóvásárlások egy része vélhetően őszre tolódott.

Novemberben 13 265 darab személygépjármű állt forgalomba Magyarországon a Datahouse gyorsjelentése szerint, amely hétfőn reggel jutott el a Pénzcentrumhoz. A piac szép lassan kilábalhat a járvány okozta megtorpanásból, novemberre 16,7 százalékkal túlszárnyaltuk a 2018. novemberi volument, ami 11 370 darab forgalomba helyezés volt.

A tavalyi rekordévtől 948 forgalomba helyezéssel (mintegy 6,7 százalékkal) maradt el az október, ami még jónak is mondható, tekintettel arra, hogy éves összesítésben a január-októberi számok 18,7 százalékkal, 26 450 darabbal maradnak el a tavalyi adatoktól. A lezárás láthatóan nem jött jól a hazai piacnak: tavasszal bezártak a kereskedések is, úgyhogy maximum a már leadott rendeléseket teljesítették az importőrök, illetve a céges ügyfelek is vásároltak. A diagramon is látszik, hogy áprilisban és májusban közel nulla volt a forgalomba helyezés.

2018-hoz képest 9,1 százalékos a visszaesés a Datahouse gyorsjelentése szerint: a két évvel ezelőtti adattól 11 599 forgalomba helyezéssel maradtunk el. Ezt decemberben vélhetően már nem lehet behozni, hiába a felszállóág.

Nem jó, de nem is tragikus



Ahogy a fenti csárton is látszik, a tendenciák folyamatosan javulnak, immáron harmadik hónapja sikerül túlszárnyalni a 2018-as számokat. Sőt, a szeptemberi görbén látszik, hogy abban a hónapban a tavalyi forgalomba helyezéseket is megugrottuk, mondjuk, ez azóta nem sikerült.

A nyár amúgy is egy erős időszak az újautó-piacon, a 2020-as görbén viszont az látszik, hogy a tavaszra tervezett vásárlások jó része a lezárások miatt vélhetően őszre tolódott. Emellett az európai gyáraknak is újra fel kellett pörögnie, hiszen a kontinensen a járvány miatt szinte minden üzem hosszabb-rövidebb időre leállt.

