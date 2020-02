Minden, amit etetőszék vásárlás előtt tudnod kell: előnyök és hátrányok

A babatermékek széles választéka elérhető most már a különböző boltokban az egyszerű műanyagoktól kezdve a többfunkciós, variálható termékeken át a hordozhatókaig. Mindegyiknek megvannak az előnyei és hátrányai, és árban is jelentősen eltérőek lehetnek, ezért a döntés előtt érdemes jól átgondolni, mit is várunk a terméktől, és mivel nem szeretnénk nehezíteni a saját és gyermekünk életét. Mutatjuk a lehetőségeket.

34 etetőszéket tesztelt laboratóriumban a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédő szervezetekkel közösen. Azt vizsgálták, hogy mennyire biztonságosak és strapabírók, könnyen használhatók-e a mindennapokban, mennyire sokoldalúak és milyen tájékoztatást nyújt a gyártó. Az árak a hazai webáruházak árainak átlagát jelzik a teszt megjelenésének időpontjában.

Ebben a gyűjtésben mindent megtalálsz, amit etetőszék vásárlás előtt tudnod kell. A tökéletes etetőszékben étkezés közben biztonságban van gyermeked, könnyen tisztítható és tárolható. Az etetőszékek ára néhány ezer forinttól több tízezer forintig terjedhet, ezért érdemes kicsit utánanézni, hogy megtaláld a pénztárcádhoz legjobban igazodót.

Egyszerű műanyag etetőszékek

Előnyök:

Általában a legolcsóbbak

Könnyűek (praktikus, ha sokat rakosgatjuk ide-oda)

Némelyiket egészen laposra lehet összecsukni (tárolásnál praktikus)

Könnyen tisztíthatók, mivel többnyire egy darab fröccsentett műanyagból készülnek (legtöbbjüknek nincsenek olyan részei, ahova az étel beeshet, beragadhat vagy foltot hagyhat)

Hátrányok:

Teljesen egyszerű etetőszékek, semmi cicoma, viszont ezért előfordulhat, hogy külön kell megvenni a tálcát és/vagy a párnát

Lehet, hogy lábtartója sincs. Ez nem ideális a pici gyerekeknél, akik még alig tudnak ülni. A lábtartó segít a stabilitásban, viszont nagyobb gyereknél már nem olyan praktikus, mert a lábtartó segítségével ki tudják magukat tolni a székből.

Párna nélkül elég kényelmetlenek lehetnek a székek, a párnák támaszként is szolgálhatnak.

Általában nem olyan sokoldalúak, mint a komplexebb társaik.

Ülésmagasság nem állítható.

Ha nem összecsukható a szék, kis lakásban útban lehet, és sok helyet foglal.

Ha a tálca magassága sem állítható, a kicsi babáknál az étel beeshet a tálca és a baba közé.



A tesztben szereplő egyszerű műanyag székek ára 5.000 és 15.000 forint között mozog.

Többfunkciós etetőszékek

Előnyök:

Állítható magasság - állíthatod az asztal magasságához vagy olyan magasra, hogy kényelmesen tudd etetni a babát.

Többnyire összecsukhatóak, még párnával is.

Nem sokkal drágábbak az egyszerű, műanyag etetőszékeknél

Hátrányok:

Némelyik modell nehéz, használata és mozgatása is nehézkes.

Sok helyet foglalhatnak, ha kicsi a lakásunk érdemes átgondolni a választást.

A párna tisztántartása macerás lehet



A tesztben szereplő többfunkciós székek ára 25-30.000 Ft-tól kezdődik, de a határ a csillagos ég.

Variálható etetőszék

Előnyök:

Sokkal tovább használható, mint az egyszerűbb etetőszék, székként is funkcionál akár öt-hét éves korig.

A fából készült etetőszékek nagyon népszerűek, mivel jól mutatnak, akár színben és dizájnban is fabútorainkhoz illőt választhatunk.

Hátrányok:

Nagyok, sok helyet foglalnak, nem praktikusak, ha korlátozott helyünk van a tárolásra.

Némelyiket nehéz összeszerelni, és a különböző funkciókba állítani.

Drágábbak

A tesztben szereplő variálható etetőszékek ára 20.000 - 50.000 Ft között mozog.

Hordozható etetőszékek, hám

A szállítható vagy hordozható etetőszékek ideálisak utazáshoz, és olyankor is, ha olyan étterembe vagy vendégségbe megyünk, ahol nem biztos, hogy van etetőszék. A hordozható székeknek is széles a piaca. Kapható étkezőszékhez rögzíthető hám, ami pamutból vagy poliészterből készül és hevederek segítségével biztonságosan az étkezőszékhez rögzíthető. Léteznek székre rögzíthető etetőszékek, ezek doboz alakúra csukhatók össze, hevederekkel a székhez erősíthetők, és ülésmagasítóként is szolgálhatnak. Némelyiknek még tálcája is van.

Előnyök:

Könnyűek és egyszerűen összecsukhatóak.

Könnyen lehet őket szállítani, kis helyen elférnek.

Néhányat - nem mindegyiket - lehet otthon is használni a hagyományos etetőszék helyett.

Hátrányok:

A legtöbbet kiegészítő nélkül árulják (nincs tálcája, pohártartója).

Néhány gyerek nem szívesen ül hámmal az étkezőszékhez rögzítve.

Nem olyan strapabíró és masszív, mint a hagyományos műanyag etetőszék.

Etetőszékhez rögzíthető hám kisebb beruházást igényel, ugyanis 3-5.000 forintért beszerezhető.

Ha már előre tudjuk, hogy sokat fogunk utazni a gyerkőccel, érdemes összecsukható, hordozható etetőszéket venni otthonra, így egy székkel megússzuk az otthoni és az utazáshoz használt széket. Ezeknek a termékeknek az ára jellemzően 30 és 70 ezer forint között mozog.

Címlapkép: Getty Images