Milyen termoszt vegyek? Legjobb termosz, legjobb termosz márkák - TESZT

Télen is szeretsz túrázni? A hideg nem riaszt vissza attól, hogy órákig bóklássz a városban, kimenj a gyerekkel vagy a kutyával? Ilyenkor jó, ha van nálad egy termosznyi meleg ital. A legfrissebb termosztesztből kiderül, hogy melyik termosz nem áztatja el a táskádat, és melyikben marad meleg a tea a nap végére is. Azt is megmutatjuk, mi a különbség az asztali és a túratermosz között.

A termosz tulajdonképpen egy kettős falu palack, a két fala között vákuum van, ez megakadályozza a hővezetést, vagyis stabilan tartja a benne lévő ital hőmérsékletét. A termosz belseje a nyitás során, vagy a nem jól záródó kupak miatt hűl le vagy melegszik fel hamar. Többféle termosz is létezik, a két legnépszerűbb típus a túratermosz és az asztali termosz.

Túratermosz

Az utazásra, túrázásra szánt termoszok rozsdamentes acélból készülnek, 0,5-1 literesek, és többnyire fogantyú nélkül vagy összehajtható fogantyúval kaphatók. A szerkezetük nagyon hasonló. Előnyük, hogy nem törékenyek. A különbség leginkább a kupak kialakításában van. Egyes típusoknál középen benyomható a kupak, és így tudjuk kiönteni az italt a termoszból, anélkül, hogy kicsavarnánk. A másik gyakori megoldás, hogy a kupakot kicsavarva tudunk önteni belőle. A csavaros megoldás higiénikusabb, mert könnyebben tisztítható, és kevésbé valószínű, hogy eltörik.

Asztali termosz

Általában nagyobbak, mint az utazó termoszok, és kényelmesebb a fogantyújuk. Szélesebb alsó részük miatt stabilabban állnak még az egyenetlen terepen is. Ezek gyakran pumpával működnek, vagyis nem kell megdönteni a termoszt, ahhoz, hogy kitöltsük belőle az italt. Hátrányuk, hogy többnyire üvegből van a belső részük, ezért törékenyek. Ha gyakran tervezzük kempingbe, kertbe vinni, érdemes kevésbé törékeny, rozsdamentes acél termoszt választani.

Termoszteszt

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 11 különböző 0,7-1 literes rozsdamentes acélból készült termoszt tesztelt: vizsgálták, hogy 24 óra alatt mennyire hűl le vagy melegszik fel bennük az ital, megsérülnek vagy eltörnek-e, ha többször leejtjük őket, mennyire zár jól a kupak, és tönkremegy-e a gyakori nyitogatás során.

A részletes tesztből kiderült, hogy az ár nem feltétlenül garancia a minőségre, ami a termoszokat illeti: a teszt győztese a Stanley Legendary Classic 1 literes termosza lett, de sajnos az ára elég húzós, 18 ezer forint. Hacsak nem akar valaki a drága termosszal villogni a túratársak előtt, éppen olyan jó szolgálatot tehetnek az Esbit (8500), Tatonka (7500) és Coleman (7500) 2 - 4. helyen végzett termoszai. Ezekben 24 óra elteltével sem hűlt le az ital 50 °C alá, még akkor sem, amikor csak félig volt tele a termosz. A hideg ital pedig nem melegedett 9 °C fölé.

Jól zár a kupakjuk, és még gyakori használat után sem szivárog.

A Klean Kanteen Classic Insulated (0,946 liter) termosza viszont például csak a 10. helyet szerezte meg a 11-ből, átlagára mégis 18000 forint, ezzel a második legdrágább a tesztelt termékek közül. A TVE szerint a ranglista végére került három terméket egyenesen jobb, ha inkább a boltban hagyja az ember, ugyanis a tesztelt Tescoma Constant, Klean Kanteen Classic és a Banquet Akcent hőszigetelése elmarad a győztes termékekétől, és sajnos már az első használat után is szivárog a kupakjuk.

