Milyen mosogatógépet vegyek? Itt a válasz, minden kérdésedre

Idén is tesztelte az új mosogatógép modelleket a Tudatos Vásárlók Egyesülete, így már összesen 212 terméket hasonlíthatunk össze a tisztítási és szárítási hatékonysága, az energiafogyasztása, a felhasználói élmény és a zajkibocsátása alapján. A tesztelt modellek között egyaránt találunk nagycsaládosoknak való (12+ terítékes) Miele, Neff, Siemens mosogatógépeket, és akár rohanó életmódot élők, vagy egyedülállók igényeire szabott, egészen kis kapacitású (8 terítékes) Bosch, Candy gépet is.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő méretű és kialakítású modellt?

A gyártók a hatékonyan elmosható terítékek számában határozzák meg a gépek kapacitását, így a jó választáshoz elengedhetetlen, hogy tudjuk mennyit szennyes edényt termelünk. Mint a legtöbb nagy háztartási berendezés, a mosogatógép vásárlása esetén is azt javasolják a Tudatos Vásárlók, hogy gondoljuk át, esetleg néhány napig figyeljük meg, hogy mire van szükségünk: mennyi és milyen típusú szennyes edény keletkezik otthonunkban. Sokan ugyanis abba a hibába esnek, hogy inkább kisebb méretű készüléket választanak, hogy így takarékoskodjanak. Azonban, a kisebb kapacitású mosogatógép többszöri elindítása sokkal nagyobb energia- és vízfogyasztással jár. Nem mindegy az sem, hogy a használó jellemzően csak sietve bekap valami könnyűt, vagy rendszeresen süt-főz, ezzel szaporítva a mosatlan tálakat, mérőedényeket, habverőt és lábosokat.

Csak ezután mérjük fel hol és pontosan mennyi helye van a berendezésnek, így azt is tudni fogjuk, hogy teljesen integrálható, pult alá építhető, netán szabadon álló eszközben érdemes gondolkodnunk, abból is sztenderd, vagy keskeny kivitelezésűt keressünk. A részben, vagy teljesen beépíthető modellek előnye, hogy előlapjuk összehangolható a többi konyhabútorral. A szabadonálló modelleket sajnos nem tudjuk - ilyen módon - elrejteni.

Érdemes-e beáldozni a külcsínt?

A Tudatos Vásárlók rövid válasza az, hogy ha újonnan vásárolsz mosogatógépet, érdemes a szabadonálló modelle között is szétnézni! A vizsgált szabadonálló 94 mosogatógép átlagára idén 70 és 425 ezer forint között mozgott, míg a részben, vagy teljesen beépíthető 84 modell ára 83 és 970 ezer között. Míg a legdrágább tesztelt beépíthető modell ára 73 százalékkal magasabb mint a tavalyi listavezető volt, a legdrágább szabadonálló modell csak 21 százalékkal drágább, mint a tavalyi “győztes".

Min múlik, hogy mennyi lesz a számla?

Az áramfogyasztást (és a vízfelhasználást) a gyártók minden típusnál éves szinten határozzák meg, valamint megadják a készülék energiaosztályát. A legtöbb ma már A energiacímkét kap, de ha a számlákon is szeretnéd látni a különbséget, érdemes a jobb besorolású A++, vagy A+++ gépet választani. Ám ez nem csak a gép energiaosztályán múlik! Rengeteg “észrevétlen" plusz kiadást okoz az évek során, ha a készülék energiafogyasztás szempontjából alulteljesít, amit például a kemény víz is okozhat. A szakértők azt javasolják, ilyen esetben az intenzívebb programok helyett inkább a mosogatógép regeneráló sót használd rendszeresen.

A vizsgált 212 termék közül 23 nagy teljesítményű és 8 darab 6-11 terítékes gép is legalább közepes pontot kapott az energiafogyasztásra és a hatékonysági szempontokra is.

Mennyit ér egy kis plusz?

Mennyibe kerül minimum, ha nem akarunk választani a hatékonyság és a kedvező víz- és energiafogyasztás között, és milyen kompromisszumokra kell felkészülnünk, ha azért mégsem teljesen mindegy, mennyibe kerül a gép? A teszt során a tisztítási és szárítási hatékonyság és a fogyasztás mellett ugyanis a felhasználói élményt hétköznapi fogyasztókkal, míg a készülék zajkibocsátását műszerekkel vizsgálták.

A kisebb termékek esetén az árat egyértelműen a tisztítási hatékonyság határozza meg. Kevésbé látni összefüggést az energiafogyasztásban. Akinek viszont a zajkibocsátás fontos szempont, nem érdemes abban bíznia, hogy a drágább jobb lesz. Azoknak, akik kimondottan csendes modellt keresnek, a 6-11 terítékes gépek közül az árát tekintve közép Bosch SPS46IW01E szabadonálló modelljét ajánlják a tesztelők. De remek alternatívát kínál az IKEA is Medelstor modelljével.

A nagy kapacitású gépek esetén a magasabb ár nem jelent hatékonyabb működést, sokkal inkább azzal van összefüggésben, hogy a készülék mennyire energiatakarékos, illetve csendes, vagy praktikus. Jelentősen befolyásolja az árat, ha a készülék használata kényelmes.

A teszt során hétköznapi felhasználók próbálták ki a navigációt, értelmezték a berendezések gombjait a rendelkezésre bocsátott útmutató alapján, bepakolták, elindították, majd kipakolták a mosogatógépeket. Az íly módon vizsgált használhatóság tekintetében a legdrágább tesztelt mosogatógép, a Miele G 7960 SCVi AutoDos volt a legmeggyőzőbb. Ám, azoknak a nagycsaládosoknak sem kell elkeseredniük, akiknek nincs közel 1 millió forintjuk a mosogatógépre. A Siemens és a Bosch is számos olyan elérhető modellt kínál, ami hasonló teljesítmény mellett a kényelmi funkciók tekintetében sem marad alul.

Végső soron mi alapján érdemes választani?

Mivel a mosogatógépek sokszor hibátlan állapotban, másodkézből is megszerezhetők, vásárlás előtt mindenképp érdemes átböngészni a használt készülékek kínálatát is. Figyelemre méltóan teljesít például a kereskedelmi forgalomban már nem kapható - ám másodkézből még beszerezhető - Bosch SMI68MS07E készülék, mely kevesebb, mint kétszázezer forintért számos versenytársát lekörözi mind hatékonyság, mind energia- és vízfogyasztás tekintetében, amellett hogy praktikusnak is találták a használatát.

Hogyan ne válasszunk?

Egy biztos, gyártófüggetlen, hiteles termékinformációk - például személyes kipróbálás - nélkül nagy az esélye a későbbi csalódásnak és bosszankodásnak. A teszt eredményei alapján a lista végére azok a készülékek kerültek, amelyeknek nagyobb a víz vagy áramfogyasztása és jóval hangosabbak mosogatás közben a többihez képest. Sok termék azzal veszített pontot, hogy kényelmetlen a mindennapi használata. Viszont jó hír hogy ezek közül kevés marad el jelentősen a tisztítási és szárítási hatékonyságát tekintve a többi terméktől.

