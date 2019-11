Milliárdokat költenek a magyar szülők karácsonykor: ezek a játékok vezetik a toplistát

A karácsonyi szezonban realizálódik a teljes, idén nagyjából 50 milliárdos játékpiaci forgalom fele a becslések szerint. Friss adatok alapján online vásárláskor átlagosan 10 ezer forintot költenek, míg hagyományos bolti beszerzés esetén 8 800 forintot hagynak az áruházban a szülők alkalmanként. Az is kiderült, hogy ajándékot nemcsak a családjuk számára vesznek a magyarok, hanem egyre többen gondolnak a rászorulókra is a karácsonyi időszakban.

Kezdődik az év legjelentősebb időszaka a kereskedők számára: a REGIO JÁTÉK becslése szerint a teljes magyar játékpiaci forgalom elérheti az 50 milliárd forintot, melynek csaknem fele a karácsonyt megelőző másfél hónapban realizálódik. "Hagyományosan az évvégi ünnepi szezonban a legmagasabbak kosárértékek, idén átlagosan 10.000 forintos online és 8 800 forintos hagyományos áruházi vásárlásokat prognosztizálunk" - mondta el Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK marketingvezetője. Az adatokat alátámasztja a játékforgalmazó friss kutatása is, amely szerint a szülők csaknem fele (49%) 10 ezer forint feletti, 38 százaléka 5-10 ezer forint közötti értékben fog ajándékot - 95 százalékban játékot - vásárolni gyermekének. A legtöbben kreatív, fejlesztő játékot, társasjátékot, valamint LEGO-t fognak kapni.

Továbbra is nő az online vásárlások száma

A megkérdezettek 63 százaléka tervezi online megvásárolni a karácsonyi ajándékokat, elsősorban az árak könnyű összehasonlíthatósága és a bőségesebb termékkínálat miatt, illetve sokan egyszerűbbnek is vélik az internetes beszerzést. "A felmérés szerint továbbá az online elérhető akciók is vonzzák a vásárlókat, legtöbben az ingyenes házhozszállítási napokat és a Black Friday-t várják. Ráadásul a személyes beszerzést preferálók többsége, tízből kilenc válaszadó gondolja, hogy idén elképzelhetőnek tartja a webes vásárlást is. Ez a trend jól érzékelhető, ugyanis a tavalyi évhez képest idén 30 százalékkal nőtt az internetes tranzakciók száma a webáruházban" - tette hozzá a marketingvezető. A felmérésben résztvevők egynegyede már szeptemberben és októberben túl volt a karácsonyi ajándékok beszerzésén, de a legnagyobb vásárlási lázra novemberben kell készülni (57%).

Inkább adományozunk, mint önkénteskedünk

A kutatás kitért a jótékonyságra is: összességében elmondható, hogy amíg önkéntes munkát az ünnepek előtt a megkérdezettek egytizede vállal, addig adománycsomaggal a magyar szülők kétharmada készül, amelybe játékot, ruhát és tartós élelmiszert rejtenek. "Legtöbben beteg kisgyermekeknek és rászoruló családoknak küldik el az ajándékot, önkéntes munkával pedig óvodákon, iskolákon segítenek, valamint a Szeretetszolgálatok életébe kapcsolódnak be válaszadóink" - zárta Gyaraki Dávid.

TOP 10 játékkategória a 2019-es ünnepi időszakban a REGIO JÁTÉK becslése alapján:

1. Társasjáték

2. Építőjáték

3. Kreatív, fejlesztő játék

4. Autó, jármű

5. Baba és babakocsi

6. Plüss

7. Szerepjáték

8. Bébijáték és kellék

9. Játékfigura

10. Puzzle

TOP 10 játék a 2019-es ünnepi időszakban a REGIO JÁTÉK becslése alapján:

1. Diafilm vetítő + film + katalógus

2. LEGO

3. Gravitrax

4. Süti kutyusok

5. Baby Born baba

6. Twister ügyességi játék

7. Gazdálkodj okosan!

8. Magyarul beszélő Charlotte baba

9. Honfoglaló társasjáték

10. L.O.L Surprise babák