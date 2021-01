Miért nem tudok lefogyni? Sorra buknak el a magyarok a népszerű újévi fogadalmon

Az újévi fogadalmak között előkelő helyen szerepel a "jövőre lefogyok, és többet sportolok", mégis döntő részben, 90%-ban idő előtt feladjuk a vállalásainkat. Miért buknak meg az újévi fogadalmak? Mit csinálunk rosszul, ha fogyókúráról van szó? - Dr. Gajdács Ágnes belgyógyásszal, obezitológus szakorvossal, a MediFat Klinika igazgatójával beszélgetett a HelloVidék, aki több mint 20 éve kutatja a fogyókúra különböző területeit.

A felmérések szerint az USA-ban él a legtöbb elhízott ember a világon, utána Új-Zéland következik, majd a 3. helyen Magyarország áll. Európában, az elhízás tekintetében, elsők vagyunk:

Tény, hogy Magyarországon mind a férfi, mind a női elhízás tekintetében a világrangsor legelején áll. A jelenlegi adatok szerint az elhízottak száma hazánkban 32%, a túlsúlyosak, azaz számottevő súlyfelesleggel bírók aránya 28%. Összességében a felnőtt magyar lakosság 60%-a, azaz kétharmada valamilyen mértékben súlyfelesleggel küzd.



- emeli ki Dr. Gajdács Ágnes obezitológus szakorvos, a MediFat Klinika igazgatója. A szakember szerint fontos, ha már elhízásról, mint népbetegségről beszélünk, a gyerekekről is szót ejteni. Ugyanis világszerte nő a kiskorúak körében is az elhízás gyakorisága. Ezen mutatók tekintetében még nem járunk a világ élvonalában, de Magyarországon is jelentős problémát jelent ez.

Címlapkép: Getty Images