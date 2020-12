Miért fektet valaki ékszerbe és órába a válság alatt? A válasz rém egyszerű

Válság van, semi kétség nem fér hozzá. Bizonyítja ezt az is, hogy idén a befektetési ékszer vásárlása iránt elképesztő módon megnőtt a kereslet: ez a tendencia nem meglepő, hiszen a hagyományosan menekülőeszköznek tekintett nemesfémek iránti érdeklődés mindig erősödik a bizonytalan gazdasági környezetben - mondta el a Pénzcentrumnak Kovács Ádám, a BÁV kereskedelmi igazgatója. Ilyen volt a műkereskedelem 2020-ban. Interjú.

Pénzcentrum: Milyen volt 2020-as év a műkereskedelem szempontjából?

Kovács Ádám: A koronavírus-járvány jelentősen átírta üzletágunk 2020-as terveit. Különleges évre készültünk: a BÁV árveréseinek centenáriumát ünnepeltük volna kiállítással, rendezvénysorozattal, év végére pedig nagyszabású aukció rendezésével készültünk. Ezek nagy részét 2021-re kellett halasztanunk, ugyanakkor a helyzet rá is világított arra a tényre, hogy éppen gyors reagálásunk és alkalmazkodási készségünk miatt tudott eddig fennmaradni cégünk. Visszatekintve erre az évre, úgy látom, a kényszerű helyzet számtalan új lehetőséget teremtett a fejlődésre. Hogy néhány példát említsek: nagy erőkkel dolgoztunk online megoldásaink fejlesztésén, így hamarosan új honlappal jelentkezünk, és elindult online galériánk is, ahol több száz, azonnal elérhető műtárgyaink között lehet válogatni. De a munka más területeken sem állt le: dolgozunk új Aukciósházunkon is, amit a mostani Szent István Antikvitásban alakítunk ki.

A műkereskedelmi piac egészére nézve fontos fejlemény volt idén, hogy a válság ellenére sem rendült meg a műtárgybefektetéssel szembeni bizalom, tartotta stabil pozícióját a befektetési lehetőségek között.

A legnagyobb népszerűségnek továbbra is a festmények örvendtek, de szorosan felzárkóztak melléjük az ékszerbefektetések is. Ennek megfelelően - ahogyan a 2008-as válság során is, úgy most is - átszerveztük működésünket, és a hangsúlyt az ékszerekre helyeztük, illetve jelentős volt a befektetési arany eladásunk is. A karácsonyi árverés, a járványhelyzet ellenére is a megszokott nagy érdeklődés mellett zajlott, a forgalom nem maradt el a korábbi évektől sem. A BÁV Aukciósház 100 éves történetében ez volt az első, közönség nélkül megrendezett, online árverésünk, amelyre rekord számú megbízás érkezett. Még soha ennyi kollégánk nem közvetítette az árverést telefonon keresztül a licitálóknak. Ez is megerősíti az idei évben tapasztaltakat, hogy

a műtárgyak piaca továbbra is stabil értéket képvisel.

Miért éri meg egy válság során műkincsbe fektetni?

Kovács Ádám: Fontos tudni, hogy a műtárgybefektetés szinte minden esetben egy befektetési portfólió része, a befektetési formát jellemzően hosszú távra választják, és biztos menedékként tekintenek rá a turbulens időszakokban. És bár a műtárgyvásárlók hazánkban egyelőre egy szűk réteget képeznek, arányuk még egy olyan évben is, mint 2020, stabil maradt. Idei reprezentatív Műtárgybefektetési index felmérésünk eredményei arra is rávilágítanak, miért éri meg ilyen típusú befektetésben gondolkodni:

a műtárgyakat a megkérdezettek 63 százaléka kedvező befektetési lehetőségnek tartja, zömük úgy véli, a műtárgyak az elmúlt 5 évben jó értékőrzőnek bizonyultak, 43 százalékuk pedig egyenesen úgy nyilatkozott, a képzőművészeti tárgyakba fektetett pénz a megelőző 5 évben infláció feletti hozamot generált.

Melyik a legnépszerűbb befektetés, mit vesznek a leggyakrabban, és miért?

Kovács Ádám: A legnagyobb népszerűségnek a festmények örvendenek, a második helyen az ékszer-befektetés, a harmadik helyen az órák és a papír régiségek, könyvek állnak, majd a numizmatikai érmeket, valamint a kerámia, üveg- és ezüsttárgyakat, bútorokat magába foglaló egyéb műtárgyakat keresik vásárlóink. 2020-ban a befektetési ékszer vásárlása iránt nőtt meg a legnagyobb arányban a kereslet. Ez a tendencia nem meglepő, hiszen a hagyományosan menekülőeszköznek tekintett nemesfémek iránti érdeklődés mindig erősödik a bizonytalan gazdasági környezetben. Őszi, 76. Művészeti aukciónkon például a legdrágábban elkelt darab a francia Van Cleef & Arpels különleges, 8 karátnyi tökéletes briliánssal díszített fülbevalója volt, amelyért 11 millió forintot fizettek. December 10-i karácsonyi élő online árverésünkön szintén a briliánsokkal ékített befektetési ékszerek keltek el a legmagasabb áron, egy briliáns karékért például végül 3,6 millió forintot fizettek. De az órák is taroltak: James Cameron rendező munkássága előtt tisztelgő Rolex DeepSea Sea-Dweller volt az egyik legnépszerűbb az aukción, ez az óra 5,5 millió forintért talált új gazdára. Az aukció legnagyobb meglepetése a Debreceni Lámpagyárban készült, női alakot formázó art deco asztali lámpa volt. Az árverésen résztvevők hihetetlen harcot vívtak ezért a stílusos tárgyért, amely végül a kikiáltási ár több mint tizenháromszorosáért, 1 millió forintért kelt el. Ezek azok a momentumok, amik színessé teszik az egész műtárgypiacot, hiszen évről-évre felbukkannak ilyen kincsek, amik megbizsergetik a licitálók szívét.

A BÁV reprezentatív felméréséből, a Műtárgybefektetési indexből még milyen egyéb érdekességek derültek ki?

Kovács Ádám: A kutatás különlegessége, hogy már az új koronavírus veszélyhelyzet elrendelése után, március második felében készült el, így különösen jó rálátást adott a megváltozott helyzetre. Az eredmények legfontosabb tanulsága, hogy

bár a műtárgypiac iránti általános érdeklődés valamelyest csökkent (ami nem meglepő, hiszen a fókuszban jelenleg a járvány és annak egészségügyi és gazdasági hatásai állnak), ugyanakkor várakozáson felüli stabilitást mutatott a műtárgypiachoz és általában a befektetésekhez fűződő viszony. A megkérdezettek nem vesztették el a bizalmukat a műtárgypiacban, nem lettek kockázatkerülőbbek, és nem is fordultak el a műtárgyvásárlásoktól.

Milyen egyéb tendenciák figyelhetők meg itthon és nemzetközi szinten ezen a téren?

Kovács Ádám: Ahogyan a gazdaság minden területén, úgy a műkereskedelem piacán is jelentős volt a visszaesés (a világ három vezető aukciós házának első félévi forgalma felére esett vissza előző év azonos időszakához képest), de bizakodásra ad okot, hogy a hazai és nemzetközi szereplők egyaránt bizonyították rugalmasságukat, nyitottságukat a technikai újdonságokra, és hajlandóságukat az együttműködésre, egymás segítésére. Talán a fentieknek is köszönhető, hogy akárcsak a hazai, úgy a nemzetközi piacon sem csökkent a műtárgyvásárlásba vetett bizalom. A tavaszi leállás első sokkja után az aukciós házak hosszú távú megoldásként az online árverések és privát eladások erősítése felé fordultak. Online árveréseket korábban is tartottak az aukciós házak, ám az elmúlt hónapokban ezeknek egy új formája jelent meg: a hibrid aukciók, azaz az interneten közvetített élő, de közönség nélkül vagy minimális létszámú közönség előtt zajló rendezvények.

Az online megoldások sikerét jól mutatja, hogy 2019 első félévével összevetve a három legnagyobb nemzetközi aukciósház idén meghatszorozta online eladásait.

Karácsonyi árverésünk a lefrissebb és legjobb hazai példa az online megoldások sikerére: az aukció a járványhelyzet ellenére is a megszokott nagy érdeklődés mellett zajlott, a forgalom nem maradt el a korábbi évektől sem. Ez volt az első, közönség nélkül megrendezett, online árverésünk, amelyre rekord számú megbízás érkezett. Még soha ennyi kollégánk nem közvetítette az árverést telefonon keresztül a licitálóknak. Érdekes változás még a nemzetközi piacon, hogy míg eddig az árveréseket tematikus egységek (például művészettörténeti korszakok, földrajzi régiók, műtárgykategóriák) szerint tartották, idén a vegyes kategória volt a legnépszerűbb. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon az árverésen lehetett különböző korokból, helyekről származó műalkotásokra, ékszerekre, órákra licitálni. Erre jó példa a Christie’s október 6-án, New Yorkban tartott aukciója, ahol egy 6-8 millió dollárra értékű dinoszaurusz-csontváz, és 20. századi festmények is kalapács alá kerültek.

Zálogházak 2020 Pénzcentrum: A járvány okozta válság hatására mekkora mértékben növekedett meg a BÁV fiókok forgalma?



Dandé Imre: Az év elejei és a tavaszi hónapokhoz hasonlóan a pandémia második hullámában is tapasztalható a zálogfiókba érkezők számának növekedése. A BÁV Zálog országos, közel 100 fiók bevonásával november közepén készített felmérése szerint a válaszadók csaknem ötöde ebben az időszakban vette igénybe először a zálogfiókok szolgáltatásait. Ahhoz hasonló roham azonban, amely a tavaszi időszakban Nyugat-Európa egyes országait jellemezte, Magyarországon nem volt és erre a következő időszakban sem lehet számítani.



Pénzcentrum: Átlagosan mekkora összegért hagytak ott tárgyakat az ügyfelek?

Dandé Imre: Friss felmérésünk szerint az ügyfelek csaknem fele kisösszegű, 50 ezer forint alatti kölcsönért fordult a zálogfiókhoz. Ezt az összeget jellemzően mindennapi megélhetéseik fedezésére, lakhatással kapcsolatos kiadásokra vagy nem tervezett, hirtelen jött kiadásokra költik. A zálogügyfelek egyre jelentősebb rétegére jellemző azonban a tudatos és előrelátó pénzügyi gondolkodás. Ezt mutatja, hogy az említett kutatásban résztvevők harmada a vizsgált időszakban a korábban beadott ékszereinek kiváltása miatt érkezett a fiókjainkba. Ők értékeikkel kapcsolatban hosszú távon gondolkodnak, hogy egy hirtelen felmerülő pénzügyi nehézség esetén újra élhessenek a zálogkölcsön gyors, egyszerű és azonnali készpénzhez jutás lehetőségével.

Címlapkép: Getty Images