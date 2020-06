Mi történik? Több ezer forintot is elkérnek ezért a piacokon

Április végén még úgy tűnt, hogy a járványhelyzet egyik nagy hazai nyertese lesz a magyar eper, amit az előző évek áraihoz képest jóval kedvezőbb áron tudunk majd megvásárolni. Nem igy lett - számol be a HelloVidék.

Az időjárás, mint oly sokszor, most is közbeszólt, ami bár a görög, olasz és spanyol termést megtizedelte, a magyar termelőknek is odavágott.

Az áprilisi éjszakai fagyok, többek között egy ízben -8C° is volt, legalább a termésmennyiség 30%-át elvitte

- erősítette meg az eper számára kedvezőtlen hőmérsékleti viszonyokat a Kecskemét-Szarkásban székelő Hírös Eper kertészmérnöke, Rozmán-Gál Annamária, akik több mint 10 ezer négyzetméteren termesztik szabadföldön a növényt.

