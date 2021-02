Mi folyik a boltokban? Több élelmiszert, kevesebb gyógyszert vesznek a magyarok

2020 augusztusa óta minden hónapot mínuszban zárt a boltos világ a statisztika szerint, a január sem indult fényesen. De a február első hetét is magában foglaló mérleg már 1-2%-os növekedést sejtet a boltos világban. A heti monitoros statisztika szerint ugyanis a január 8 - február 5 közötti hetekben meglódult a boltos vásárlás, a korábbiakhoz képest biztosan.

Úgy is tűnhet, hogy a vásárlók a nyitás illatát érzik, pedig a járványügyesek szerint elindult a harmadik járványhullám. De a fizuemelések is megérkezhettek február elején, és ha a hóvirág még nem, de a pénztárcák kinyíltak, nagyobbra, mint eddig. 3%-ot ugrott a boltos költekezés, ilyen már régen volt - írja a blokkk.com. Az online kasszaadatok 3%-os növekedése a drágulással és a webáruházakkal együtt (előbbi le, utóbbi felfelé húzza a teljes boltos mérleget) ebben az időszakban 1-2%-os emelkedést jelent,a megvásárolt árumennyiséget (volument) is nézve.

Nyilván szerepet játszhatott ebben a családi kasszákban február elején elkönyvelt fizetésemelés (ahol volt) és a 13. havi nyugdíj eleje (negyede) is. (Bár a nyugdíj csak a statisztikai időszak után érkezett, de lehetett egy kicsit előlegezni is a költekezésben, ha futotta rá.)

Tudott dolog, hogy a boltos költekezésben sokat számít a vásárló hangulata, a fogyasztói bizalom is. A november óta otthonukba zárt vásárlók előtt felcsillanhatott a reménysugár, hogy a bezártság enyhülhet, hiszen megpendítették ennek lehetőségeit, mikéntjeit is, politikai berkekben. Így a háziasszonyok akár nagyobb bátorsággal is róhatták a sorokat a bevásárlólistákon.



A statisztika szerint az élelmiszerek piacai hozták a 3% körüli növekedést, ami nem marad el sem 2020-as, sem a járvány előtti időszaktól. Az üzemanyag vásárlás most már alig esett a korábbi hónapok méretes zuhanásait követően. A különféle iparcikkek körében pedig némileg kisebb volt a visszaesés, mint korábban, igaz, csak nagyon kicsit, de az irányzat, a fagyos vásárlási kedv lassú engedése kiolvasható az adatokból. Az influenza járvány elmaradt, ezért gyógyszerből kevesebbet vásároltunk.

