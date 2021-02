Mi az eritrit és az eritrit mennyi cukornak felel meg? Mennyi az eritrit kalória tartalma?

Cukor helyett mennyi eritrit kell, mennyi az eritrit kalória tartalma? Eritrit vagy stevia jobb diétázni? Mutatjuk, az eritrit mennyi cukor helyett jó és mennyi az eritrit ára!

Az egészséges életmód és az állandó diétázás világában már az sem mindegy, hogy milyen természetes édesítőszert használunk: eritrit, stevia, xilit - melyik a legjobb termék cukor helyett és mi az eltérés közöttük? Hogyan használjuk az édesítőszereket a hétköznapokban vagy a konyhában? Cikkünkben az eritrit vásárlásával és fogyasztásával kapcsolatban világosítjuk fel olvasóinkat: eláruljuk, mi az eritrit, miből készül, mennyi az eritrit kalória tartalma és cukor helyett mennyi eritrit kell egy kávéba/teába, vagy például egy sütemény receptbe. Azt is megtudhatod, milyen termék az eritrit ár szempontjából és mi a különbség az eritrit és az eritritol között!

Mi az eritrit?

Az eritrit egy természetes cukoralkohol, ami kis mennyiségben megtalálható a körtében, a dinnyében, a szőlőben, a gombákban és az erjesztéssel készített ételekben (pl. bor, szójaszósz, sajt) is. Az eritrit felfedezése John Stenhouse brit kémikus nevéhez fűződik, aki 1848-ban friss és erjesztett gyümölcsöket kutatott. Az eritrit előállítása cukor, melasz vagy keményítő erjesztésével történik: az erjesztett terméket hevítéssel fertőtlenítik, szűrik, végül kristályosítják. Az eritrit népszerűsége leginkább a ’90-es évekhez köthető, amikor Japánban elsőként kezdték használni különféle csokoládékban, cukorkákban. Az eritrit európai forgalmazása 2003-óta elfogadott, így még egy viszonylag újkeletű, ám annál népszerűbb termékről beszélünk.

Az eritrit egy cukrot helyettesítő édesítőszer, ám édesítőereje csak a 60-80%-a a megszokott répacukorénak, így értelemszerűen akár a reggeli kávénkról, akár egy receptről van szó, többet kell használnunk belőle. Az eritrit endoterm reakcióba lép környezetével, vagyis oldódása lehűti a forró folyadékot, illetve kóstolásra a szánkban is hideg érzetet hoz létre. Az eritrit olyan receptekben használható leginkább, ahol nincs szükség a klasszikus cukor karamellizálódó hatására, ugyanis az édesítőszerek arra nem képesek.

Az eritrit kalória tartalma

Az eritrit egy kifejezetten alacsony kalóriatartalmú természetes édesítőszer: 100 g eritrit összesen 20 kcal. Az eritrit szénhidráttartalma is minimális: 1g szénhidrát / 100 g eritrit.

Az eritrit hatása az egészségre

Az eritrit különlegessége a legtöbb természetes eredetű édesítőszerhez képest az, hogy az eritrit 24 óra alatt, 90%-ban változatlan formában távozik testünkből ugyanúgy, ahogyan bevittük azt, így a szervezet csak nagyon kevés kalóriát vesz fel. Az eritrit glikémiás indexe 0, ami azt jelenti, hogy a szervezetnek nincs szüksége inzulin termelésére az eritrit lebontásához, tehát cukorbetegek is nyugodtan fogyaszthatják.

Az eritrit a vékonybélben szívódik fel, a vastagbélbe csak akkor jut el, ha egyszerre nagy mennyiséget fogyasztunk belőle - utóbbi esetben hasmenést okozhat. Ennek köszönhetően az eritrit fogyasztása nem okoz puffadást a legtöbb cukoralkoholtól eltérően. A felsorolt előnyös tulajdonságok mellett az eritrit a fogakat sem roncsolja, ugyanis a szájban lévő, fogszuvasodást okozó baktériumok nem tudják lebontani azt. Mivel az eritrit gátolja szervezetünkben a gombák szaporodását, így a Candida-diétába is beilleszthető.

Az eritrit mennyi cukornak felel meg?

Az eritrit édesítőereje 60-80%-a a kristálycukorénak, ez az arány függhet attól is, hogy milyen márkát használunk, vagy hogy mi az eritrit használatának a célja. A teába elég lehet azonos mennyiség is, ám egy receptben, ahol meg van adva, hogy pontosan hány gramm kristálycukor kell, már számolnunk kell. Érdemes meg is kóstolnunk az édesítőszert, mielőtt belevetjük magunkat a használatába, nehogy túlédesítsük vele az ételeket!

Xilit, eritrit vagy stevia: melyik az előnyösebb?

Az eritrit mellett a stevia és a xilit, másnéven nyírfacukor is elterjedt édesítőszer. Mindhárom cukorhelyettesítő természetes eredetű, ám más-más alapanyagokból, eltérő kivonási technológiákkal készítik őket. A három közül leginkább a xilit hasonlít a jól megszokott kristálycukorra: habár a nyírfacukor egy édesítőszer, ugyanazt az édességi élvezetet nyújtja a fogyasztó számára, mint a cukor, ellenben kóstolásra hűvös, mint az eritrit. A xilit glikémiás indexe 7, vagyis olyan alacsony, hogy a cukorbetegek is fogyaszthatják, illetve bármilyen diétába beilleszthető, ugyanis kalóriatartalma 40%-kal alacsonyabb a cukorénál. A nyírfacukor emellett egészséges is: nem okoz fogszuvasodást, könnyű megemészteni, nem puffaszt és segít elvenni a cukor iránti vágyódás élét.

A stevia, ami egy dél-amerikai krizantémféle levéből készül, ugyanazokkal az egészségügyi tulajdonságokkal bír, mint az eritrit és a xilit: nem hizlal, nem okoz fogszuvasodást, cukorbetegeknek és különféle diétákban résztvevőknek is tökéletes édesítőszer. A különbség az édességében rejlik: a stevia 2-300-szor édesebb, mint a nádcukor, így sokkal kevesebbet kell belőle használni, a napi megengedett beviteli értéke pedig 4 mg/ttkg. A három édesítőszer közül a legmagasabb kalóriatartalma a nyírfacukornak van (240 kcal / 100g), ezt követi a stevia (106 kcal/100 g), végül az eritrit zárja a sort (20 kcla/100 g).

Mi a különbség az eritrit és az eritritol között?

Az eritrit és az eritritol egy és ugyanaz a termék, a különbség egyedül a megnevezés hosszúsága. Bármelyik névvel is találkozunk, nyugodtan könyveljük el ugyanannak a terméknek!

Az eritrit kritikája

Az eritrit kritikája az, hogy mivel egy újonnan elterjedt élelmiszeripari termékről van szó, még nem ismerjük a szervezetünkre - különösen bélrendszerünkre - gyakorolt hosszútávú hatásait. Az IBS-ben szenvedőknek (irritábilisbél-szindróma) például nem javallott fermentált (erjesztett) élelmiszereket fogyasztaniuk, ugyanis az ő bélrendszerük nem elég erős a feldolgozásukhoz. Az egészséges emberek számára az eritrit önmagában nem okozhat panaszokat, ám gyümölcsökkel együtt fogyasztva gátolhatja a fruktóz vékonybélben történő felszívódását, ezzel görcsöket, puffadást előidézve. Ha a háztartásunkban sok gyümölcs fogy, érdemes az eritrit használatát kerülni és másik édesítőszerre, például xilitre váltani.

Eritrit vásárlás

A különféle természetes édesítőszerek közös tulajdonsága, hogy habár egészségesebbek és diétásabbak a cukorfogyasztásnál, az előállítási költségük és az áruk is magasabb. Joggal merülhet fel bennünk, hogy mennyi az eritrit ára a kristálycukoréhoz képest?

kristálycukor ár: 1 kg kristálycukor ára 200 Ft körül mozog

eritrit ár: 1 kg eritrit ár 1500 Ft körül mozog

Címlapkép: Getty Images