Mi a xilit és a xilit mennyi cukornak felel meg? Xilit vagy eritrit: melyik a jobb?

Mi az a xilit és cukor helyett mennyi xilit használható? Mutatjuk, mi a xilit, mennyi a xilit ár, a xilit mennyi cukornak felel meg és az eritrit vagy xilit az egészségesebb?

Napjainkban nem csak divat, hanem alapelvárás, hogy egy étel - legyen szó akár egy süteményről - ne csak finom, hanem egészséges is legyen, éppen ezért töretlen a különböző édesítőszerek népszerűsége. Xilit, eritrit, stevia: mi közöttük a különbség és hogyan hasznosíthatóak ezek a különböző édesítőszerek a hétköznapokban? Fogyaszthatják őket cukorbetegek, beilleszthetőek különféle diétákba? Cikkünkben a xilit használatával kapcsolatosan világosítjuk fel olvasóinkat: eláruljuk, pontosan mi az a xilit, cukor helyett mennyi xilit használatát írják elő, illetve eritrit vagy xilit alkalmazásával járunk jobban? Azt is leírjuk, milyen élelmiszer a xilit ár szempontjából és miért nem ehetik meg a kutyák!

Mi a xilit, ismertebb nevén nyírfacukor?

A xilit, ismertebb nevén nyírfacukor egy természetes, növényi eredetű, cukormentes édesítőszer, ami évről évre népszerűbb a magyar háztartásokban is, mivel hasonló módon használható, mint a kristálycukor, de sokkal egészségesebb. Ezt az anyagot régen a nyírfák rostjából, a xiliánból állították elő (innen ered a "xilit" elnevezés is), ám azóta a kutatók felfedezték, hogy sokkal egyszerűbben is hozzá lehet jutni ehhez az édesítőszerhez, többnyire kukoricarostból, ám a mandulahéjban is fellelhető.

Miben rejlik a xilit titka? Először is: a xilit glikémiás indexe 7-es, ami azt jelenti, hogy kifejezetten lassan szívódik fel, így szinte bármilyen diétába beilleszthetjük. A legtöbb különleges cukortól vagy édesítőszertől eltérően a xilitnek kóstolásra nincs mellékíze, csupán egy kellemes, hűvös érzetet vált ki - ez a süteményekben, ételekben már nem érzékelhető.

Magát a xilitet, mint anyagot Hermann Emil Fischer fedezte fel, már több, mint 100 éve. A xilit gyártása és terjesztése a második világháború idején kezdődött, a Finn Cukorvállalat fejlesztéseinek köszönhetően. Érdekesség, hogy a xilit létezését már Napóleon korában is ismerték, amikor a háborús időkben a nyírfák nedvének lecsapolásával próbáltak édes anyagokhoz jutni - azonban mivel a répacukor előállítása egyszerűbb és olcsóbb is volt, hamarosan az vált elterjedtté.

A xilit hatása az egészségre

A xilit számos kedvező egészségügyi hatással bír, amelyek dióhéjban a következők:

a xilit glikémiás indexe alacsony, alkalmazható bármilyen diétában;

a xilit segíti az emésztést, megoldja a székrekedés okozta kellemetlenségeket;

nincs szükség inzulinra a xilit lebontásához, vagyis a nyírfacukor cukorbetegeknek is ajánlott édesítőszer;

a xilit normalizálja a vércukorszintet;

a xilit kalória- és szénhidráttartalma alacsonyabb a répacukorénál;

jótékony hatás a fogakra: a xilit megakadályozza a fogszuvasodást és lebontja a fogköveket;

a xilit antibakteriális hatású;

a xilit sikeresen alkalmazható Candida-gombák ellen (Candida-diéta);

a xilit segíti a B-vitaminok és a kalcium felszívódását;

a xilit lúgos kémhatású, így méregtelenítő kúrák esetében is használható.

A xilit mennyi cukornak felel meg? Hogyan használjuk?

A xilit a sima répacukorral teljesen azonos mennyiségben alkalmazható, kivéve, ha valamilyen desszerthez karamellizálni szeretnénk, ugyanis az édesítőszerek arra nem alkalmasak. Xilit nem használható továbbá kelttésztákhoz sem, mert nem lép reakcióba az élesztőgombákkal (sokak számára ismerős lehet a "tejben felfuttatás" kifejezés, ami annyit tesz, hogy egy kis langyos tejben elkeverjük a cukrot és az élesztőt, majd várunk, hogy beinduljanak a folyamatok).

Például, ha egy süteményt a recept 10 dkg kristálycukorral ír, 10 dkg cukor mennyi xilit? A válasz szintén 10 dkg xilit, ugyanis attól, hogy ez egy édesítőszer, ízre és állagra is teljesen ugyanazt a hatást kapjuk, mint a cukornál.

A xilit mindemellett használható lekvárokhoz és befőttekhez is, hiszen ugyanúgy tartósít, mint a cukor, sőt, még inkább segít megőrizni a gyümölcsök természetes zamatát, aromáját. Ha ránk tör a cukor utáni vágy, érdemes meginnunk egy teát egy kevés nyírfacukor használatával, hogy helyre billentse egyensúlyunk.

A xilit kalóriatartalma

A xilit kalóriatartalma 40%-kal kevesebb, mint a kristálycukoré, szénhidráttartalma pedig 25%-kal alacsonyabb: 100g xilitben 240 kcal található.

Xilit diéta idején

A xilit alacsony glikémiás indexének köszönhetően nem emeli meg a vércukorszintet, lassan szívódik fel és fokozza a jóllakottság érzetét, ennek köszönhetően a xilit rendszeres használatával meggátolhatjuk a túlevést és megfékezhetjük az elhízást. A legtöbb elhízást okozó esetnél az egyik legnagyobb probléma a cukorfüggőség, amit a nyírfacukor használatával szintén legyőzhetünk, mert csökkenti a cukor utáni vágyódást. A xilit lúgosít, így a Candida-diétában is megállja a helyét.

Xilit vagy eritrit? Mi a különbség?

A xilit és az eritrit is természetes, növényalapú édesítőszerek, ám mindkét anyagnak megvan a maga rajongótábora. Míg a xilit nyírfarostból vagy kukoricából készül, addig az eritrit előállítása cukor, melasz vagy keményítő erjesztésével történik, amelyet többször kezelnek, végül kristályosítanak. Az eritrit íze hasonlóan hűs, mint a xilité, ám ebből az édesítőszerből, ha ugyanazt az édes hatást akarjuk elérni, többet kell használnunk, ugyanis hatása csak 60-80%-a a xilit vagy a cukor erejének. Más cukoralkoholoktól eltérően az eritrit a vékonybélben szívódik fel, gyorsan, így nincs puffasztó hatása.

Mivel az eritrit 90%-a változatlan formában távozik a szervezetünkből, ráadásul 24 órán belül, így nagyon alacsony az energiatartalma (100 g eritrit mindössze 20 kcal, ebből 1 g szénhidrát). Az eritrit bármilyen diétába beilleszthető, fogyaszthatják a cukorbetegek és nem roncsolja a fogakat sem. Hogy az eritrit vagy xilit használatát részesítjük előnyben, csak rajtunk múlik: el szeretnénk érni a tökéletes cukor-élményt viszonylag diétásan, vagy szinte minden kalóriát száműznénk, amit csak lehetséges?

A xilit mellékhatásai

A xilit alapvetően egy teljesen egészséges termék, ám nagymértékű fogyasztása - főleg, ha nincs hozzászokva a szervezetünk - hasmenést okozhat. Ritka esetekben a túlzott xilit fogyasztás hipoglikémiát (túl alacsony vércukorszint) okozhat és károsíthatja a májat is.

Xilit vásárlás

A xilit ma már elterjedt termék, amelyet bármelyik nagyáruház vagy vegyesbolt polcain fellelhetünk, ám számítsunk rá, hogy drágább lesz, mint a sima kristálycukor, hiszen az előállítási költsége is magasabb. Érdemes lehet az internetről megrendelni, hátha sikerül kifognunk egy jó akciót.

Xilit ár: 1000g nyírfacukor ára kb. 1800-2800 Ft között mozog

A xilit kutyáknak tilos!

Fontos kihangsúlyoznunk, hogy a xilit használatával készült ételek, vagy maga a nyírfacukor állatoknak - kifejezetten a kutyáknak - nem adható, hiszen náluk már egy kevés xilit elfogyasztása is veszélyes rosszullétet okozhat!

Címlapkép: Getty Images