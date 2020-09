Mennyi idő alatt térül meg egy robotfűnyíró? (x)

Minden kerttulajdonos szereti rendben tudni a saját háza tájékát, de előfordulnak olyan időszakok az ember életében, amikor egyszerűen nem fér bele az esti fűnyírás, vagy csak nem maradt rá energia egy fárasztó munkanap után. De akkor sem kell elhanyagolni a kertet: vannak olyan megoldások, amik nem igényelnek személyes jelenlétet és kifogástalanul képesek elvégezni helyettünk a munkát.



A Husqvarna vállalat Automower robotfűnyíró-sorozata tökéletes példa erre. Az innovatív robotgép segítségével nem csupán idő takarítható meg, de komoly költségek is akár, hiszen az akkumulátoros eszköz rendkívül alacsony fogyasztásának és önállóságának hála hatékonyan és költséghatékonyan váltja ki az emberi munkaerőt.

Munkabírásuknál - akár fél hektáros területtel is gond nélkül megbirkóznak napi szinten - és 5-23 kWh-s fogyasztásuknál fogva tökéletesen alkalmasak akár ipari parkok, lakóparkok és közterületek számára is, mint a karbantartás egyik költséghatékony, modern és tartós módja.



A beüzemelést követően szinte teljesen önálló; a távvezérléssel leadott parancsok elvégzésére bármikor és bármilyen távolságból képes. Tartozik hozzá egy Automower Connect nevű, ingyenes applikáció, amivel irányítható WiFi-, vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül, de okos eszközhöz hűen a hangos utasítások végrehajtására is képes a Google Home és Amazon Alexa alkalmazásokkal való kompatibilitásának köszönhetően.

Önállósága működésének minden szegmensére kiterjed, az indulástól a kerti akadályok kezelésén keresztül az akkumulátor töltéséig. Ha merülőben az akkumulátor, a vezetőszálat követve a robotfűnyíró visszatér a töltőállomáshoz, ahol addig pihen, míg ismét készen áll a fűnyírásra. Egyes típusok beépített GPS rendszerrel rendelkeznek, aminek segítségével létrehozzák a kert térképét és a vágás útvonalát, illetve potenciális eltulajdonítás esetén is támpontot adhatnak. Bár utóbbi esemény nagy valószínűséggel be sem következik, hiszen PIN-kóddal és emelésérzékelővel rendelkezik az Automower termékvonal legtöbb terméke.

És a bónuszpont, hogy a megszokottal ellentétben az Automower esős időben is használható, nem szükséges az időjáráshoz igazítani a fűnyírást. Ráadásul az időjárás alapú időzítővel még arra is programozható, hogy kifejezetten esőben végezze a munkát, mikor amúgy sem tartózkodik senki a kertben, és mikor a fű is erőteljesebben nő.

Az Automower termékvonalról bővebb információk a Husqvarna oldalán olvashatóak.

