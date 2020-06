Megvolt a pünkösdi boltzár hatása: egyre nehezebb tartani az idősávokat vásárláskor

A zsúfolt élelmiszerüzletek alapján láthatóan felkészült a lakosság a pünkösdi hosszú hétvégére, amikor vasárnap és hétfőn egész nap zárva lesznek a boltok, kivéve a rendeltetésük folytán ünnepnapon is működő egységek, mint például az üzemanyag-töltőállomások, a repterek vagy a pályaudvarok boltjai, az újságosok, virágboltok. Újra kedvező irányba fordult a boltok forgalma.

Régen érezhette úgy magát a vásárló az áruházak környékén, mint ahogy május utolsó napjaiban, főként pénteken és szombaton kora estig, amikor az élelmiszer- és iparcikk értékesítésben újra az ünnepekkor jellemző lendület irányába mutatott a fogyasztás mérlege - írja a Magyar Nemzet. A kereskedelmi szövetség friss, vasárnapi összegzése biztató alapot ad a bő hónapja megbicsaklott bolti forgalom további alakulásához: a költekezés megtorpanása után egyre veszít erejéből a járványhatás, és újra vásárlókkal töltődnek az üzletek.

A pünkösdi hosszú hétvége előtt arányaiban sokkal többet és nagyobb összegekben vásárolt a lakosság, mint az áprilisi húsvétot megelőző napokban.

"A korábban szokatlan járványügyi intézkedések folyamatos nyomást gyakoroltak a családok, idősebbek mindennapjaira, ezzel együtt a sikeres időszak alapján elmondhatjuk, hogy megérte igazodni a közösen vállalt, felelősségteljes korlátozások előírásaihoz. Továbbra is megfontoltan, de korlátok nélkül immár új fejezetet nyit a lakosság a fogyasztásban."

Kedvező kép mutatkozik: a friss tapasztalatok már azt mutatják, hogy a trendforduló esélyével országosan sokkal több vásárló kereste fel az élelmiszer-kereskedőket, mint áprilistól mostanáig: a bátrabb költekezés, a darabszámra megugrott iparcikkeladás pünkösd után is lendületesebb keresletet hozhat

- mondta vasárnap Vámos György. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára rámutatott: az erős csütörtöki eladásokat megugorva a hosszú hétvége előtti pénteken érte el a csúcsot az élelmiszerértékesítés forgalma. A forgalom alakulását az is befolyásolhatta, hogy szombaton a legtöbben elutaztak a belföldi pihenőhelyekre, vidéki nyaralóba, illetve a 65 év felettieknek fenntartott délelőtti idősáv miatt sokan a korábban szombatonként esedékes bevásárlásokat is péntekre szervezték át.

A korábbi felhalmozások után mostanra kezd visszaállni a kiskereskedelmi forgalom

"Idén húsvétkor az előző évekhez képest jóval visszafogottabb volt még a tipikus ünnepi élelmiszerek értékesítése is, ami nem rázta meg a kereskedőket, mivel általánossá vált, hogy a kijárási korlátozások betartása az elsődleges. Emiatt a vásárlók csak a legszükségesebb esetekben keresték fel a boltokat, mivel a kezdetben felhalmozott otthoni élelmiszerkészletek sem fogytak ki."

A költekezés egészen május első feléig általánosan csökkent. Miután vidéken enyhültek a korlátozások, ugyan eleinte lassan tértek vissza a vásárlók, már van alapja a bizakodásnak

- mondta Vámos György. Kiemelte: a héten fordulat állt be: magasabb fokozatra kapcsoltak az élelmiszerkereskedelem, és az egyes iparcikkek eladásai és összességében a húsvétot követő fogyasztói hangulat is számottevően javult, ami az áruházakon kívül a szálláshelyeken is ezekben a napokban jelentkezik először.

Nehezen tartható az idősáv?



A szövetség főtitkára arról is említést tett, hogy mind a húsvét, mind a pünkösd előtti lakossági beszerzéseknél egyértelműen látszott az is, hogy a 9-12 óráig tartó korlátozáshoz a vásárlóknak már egyre nehezebb alkalmazkodnia. A nyugdíjasok közül egyre többen például a háromórás szakaszon kívül is szívesen mennének vásárolni, a családosoknak pedig a hétköznapi szokásaikat is át kellett alakítania, ami nem működik hosszabb távon.

Az intézkedés szükséges volt és elérte küldetése sikerét. Azonban mostanra a kereskedelem szereplői és maguk a vásárlók is meghatározó részben már annak a pártján vannak, hogy aktuális lehet az időkorlátozás visszavonása

- fűzte hozzá.