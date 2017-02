Megszólalt az MNB: versenytársat kaphatnak a magyar bankkártyák

Szédületes ütemben terjed hazánkban az érintésmentes fizetési technológia. Hamarosan már az összes nagyobb bank kínálatában szerepelni fognak az érintőkártyák, és a VISA PayWaves kártyái is jobban elterjedhetnek. Az MNB szerint azonban hamarosan versenytársat kapnak az érintőkártyák, hiszen az azonnali átutalási rendszer képes lesz leváltani akár a készpénzt és a bankkártyát is.





Az elmúlt években rohamosan terjedt hazánkban az érintésmentes fizetési technológia. Míg 2015-ben az összes bankkártya 53,6 százaléka volt érintésmentes fizetésre alkalmas, addig 2016. III. negyedévében már a kártyák 60,3 százaléka volt képes az új technológiát alkalmazó fizetésekre.

Az MNB adatai szerint az érintésmentes fizetésre alkalmas terminálok száma is folyamatosan terjed hazánkban. 2015-ben közel 38 százalékkal bővült az érintésmentes fizetést elfogadó POS terminálok száma, így már az összes POS terminál 62,5 százaléka volt alkalmas az új fizetési technológiára.

Bár az érintőkártyák sokkal gyorsabb és kényelmesebb fizetést tesznek lehetővé, arányuk a fizetési kártyák forgalmában az MNB korábbi adatai szerint elmarad az infrastruktúra fejletségétől. Ráadásul több nagy magyar bank is akad, ahol még mindig több olyan bankkártyát bocsátanak ki, amelyek nem alkalmasak érintésmentes fizetésre.

Mi lehet a magyarázat?

Ha érintésmentes technológiáról beszélünk, akkor két típus jöhet szóba:

a MasterCrad társaság PayPass,

és a VISA társaság kártyái PayWaves kártyái.



Fontos tudunk, hogy az érintésmentes fizetésre alkalmas termináloknál mindkét kártyatípussal fizethetünk.

Ennek ellenére a Pénzcentrum körképe szerint a bankok kártyakínálatai között mégis a Paypass-os kártyák az elterjedtebbek.

A CIB banknál például még egyáltalán nincsen érintőkártya.

Az FHB Banknak a MasterCardos (és Maestro) betéti kártyái már érintősek, míg a VISA kártyáikon nem elérhető ez a funkció.

Az UniCredit-nél és az MKB Banknál pedig szintén többnyire csak a VISA kártyáikon nincsen érintésmentes fizetésre alkalmas funkció.

Annak érdekében, hogy kiderüljön, mi állhat a háttérben megkerestük a VISA-t, akiktől megtudtuk, hogy alapvetően a bankok határozzák meg azt, hogy milyen típusú kártyákat tesznek elérhetővé a kínálatukban.

A kártyatársaság azonban azt is hozzátette, hogy a legtöbb kereskedelmi bank kínálatában megtalálható a Visa érintőkártya, és hogy a jövőben a partnereik száma folyamatosan bővülni fog. Jelenleg a legnagyobb érintőkártya-kibocsátó partnereik a Budapest Bank, az Erste Bank, a K&H Bank, és az OTP Bank.

A jövőben lehet számítani a Visa érintőkártyák számának folyamatos bővülésére

- tudta meg a Pénzcentrum a kártyatársaság sajtóosztályától.

Mikor jöhet a CIB Banknál érintőkártya?

A CIB Banknál is felismerték már, hogy az ügyfeleiknek igényük van érintőkártyára, amit hamarosan be is vezetnek a banknál. Az a válaszukból azonban nem derült ki, hogy pontosan milyen típusú kártyáknál jön az "új" fizetési funkció.

Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben fokozott ügyféligény jelentkezik az érintőkártyák iránt, illetve hogy bankunk folyamatosan kiemelt hangsúlyt fektet a jelenleg kínált bankkártyák fejlesztésére és bővítésére is, a második negyedév folyamán tervezzük ezen kártyák bevezetését

- válaszolta a Pénzcentrum megkeresésre a CIB Bank.

Az érintőkártyáké a jövő?

Bár a fenti válaszokból az látszik, hogy a jövőben még jobban elterjedhetnek hazánkban az érintőkártyák, de a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint hamarosan versenytársat kaphat ez a fizetési forma is.

Középtávon az MNB által bevezetni tervezett azonnali fizetési rendszer, ill. az arra épülő szolgáltatások jelenthetnek versenytársat a kártyás fizetéseknek. Az azonnali fizetési szolgáltatás néhány másodperces lebonyolítási ideje kellően gyors ahhoz, hogy akár a fizikai elfogadóhelyeken (pl. bolti vásárlásnál) is alternatívát nyújtson a készpénznek vagy a kártyás fizetésnek, emellett számos előnnyel is rendelkezhet, pl. a kártyás fizetéshez képest a kedvezményezett kereskedő nem néhány nappal később, hanem pár másodperc múlva juthat hozzá pénzéhez

- tudta meg a Pénzcentrum az MNB sajtóosztályától.

Az azonnali átutalási rendszer hazánkban előreláthatólag 2019 második felében indulhat el. Ez azt jelentené, hogy ekkortól év minden napján, 0-24 órában bármikor pár másodperc alatt pénzt küldhetünk majd egymásnak. Persze emiatt a bankkártyák és a készpénz még jó pár éven keresztül nem fog eltűnni a boltokból, de vélhetően képes lesz majd ezeket leváltani az azonnali átutalási rendszer.