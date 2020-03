Megszólalt az AVON: ezt kell tudni a vállalat által kiszállított termékekről

A világjárvány okozta aggodalmak kapcsán az AVON biztosítani szeretné Tanácsadóit és fogyasztóit arról, hogy minden kiszállított termékét gondosan ellenőrzött módon csomagolja - a WHO iránymutatása szerinti legmagasabb biztonsági és higiéniai előírásokat szem előtt tartva.

Az AVON eddig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy áruit csakis szigorú ellenőrzések mellett csomagolja és szállítsa ki. Az összes AVON doboz automatikus rendszerrel záródik, azonban a jelenlegi helyzetre való tekintettel még a szokásosnál is szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezetett be a vállalat, melyek egyaránt kiterjednek az összes alkalmazottra és a csomagszállítóra.

Az AVON-nál a legfontosabb és szívből jövő küldetésünk, hogy támogassuk Tanácsadóink munkáját, és minden feltételt biztosítsunk számukra ahhoz, hogy a sikeresség mellett egészségesek legyenek és biztonságban érezhessék magukat. Tekintettel a koronavírussal kapcsolatos aggodalmakra, kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságra, és mindent megteszünk az egészség megőrzése érdekében

. nyilatkozta Kósa Anita, a válalat Magyarország szóvivője. "Számos elérhető digitális eszköz áll Tanácsadóink rendelkezésére, így például az online- és az Interaktív katalógus, melyeket vásárlóink kényelmesen, otthon is átböngészhetnek. Ezekben a nehéz időkben, amikor a személyes találkozások elkerülése a legfontosabb, bízunk benne, hogy ezek a digitális megoldások sokunk életét megkönnyítik."

