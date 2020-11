Megszólalt a miniszter: visszatérhet az idősek vásárlási sávja

A vásárlási idősáv bevezetését javasolták az Idősek Tanácsának tagjai, de a tavaszitól eltérő gyakorlattal - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter hétfőn, a tanácskozás után a közmédiával.

Novák Katalin azt mondta, hogy a javaslat szerint az idősek vásárlási idősávja háromról egy-két órára csökkenne, valamint csak hétköznapokon és olyan időpontban lenne, amikor amúgy is kicsi a boltok forgalma. Fontos az is, hogy az idősek a nekik fenntartott időn kívül is, bármikor szabadon vásárolhassanak - ismertette a miniszter a javaslatot.

Címlapkép: Getty Images