Megszólalt a hatóság: ágyi poloska van a népszerű áruházlánc matracaiban?

Ágyi poloska van a népszerű áruházlánc matracaiban? Megszólalt a hatóság

Egyre több helyről hallani, hogy ágyi poloskával fertőzött matracok kerültek forgalomba Magyarországon; egy olvasónk szerint a probléma már-már közegészségügyi jelentőségű. Megkérdeztük a Nemzeti Népegészségügyi Központot, mi igaz a kósza pletykákból.

Kitálalt a budai csúcsétterem: ennyit keres egy szakács, pincér a Dérynében

Nyilvánosságra hozta a kezdőfizetéseket a Déryné Bisztró tulajdonosa az egyik álláshirdetésben. Az étterembe nyolc pozícióra keresnek embereket, így az is kiderült, hogy mennyit fizetnek többek között a kezdő szakácsoknak, cukrászoknak.

Leesik az állad, ha meglátod, milyen árak vannak a szlovák Tescóban, Lidlben

Még ugyanazoknak a termékeknek is jócskán eltér az áruk Magyarországon és Szlovákiában. A Pénzcentrum összehasonlítása szerint ugyanis komoly különbségek mutatkoznak az itthon, illetve az északi szomszédunknál tapasztalható élelmiszerárak között. De nem is akármilyenek. Ezúttal azonban nem a mi javunkra, hiszen elemzésünk szerint, 2 üzletlánc, 19 összehasonlított termék közül szinte minden drágább Szlovákiában, mint Magyarországon. Sokszor nem is kevéssel. Lesz itt minden, sertéskaraj, csirkecomb, narancs, alma, de még édesburgonya és gluténmentes csirke nuggets is.

Nem hitted volna: ők kaszálnak igazán nagyot a gyenge forinton

Rengetegen járnak rosszul a gyengülő forinttal, de azért akadnak olyanok is, akik örülhetnek a magyar fizetőeszköz botladozásának. A 339,71 forintos euróárfolyam drágulást hozhat szinte mindenütt, és a nyaralás is többe kerül a magyaroknak, ha addig nem stabilizálódik a helyzet. Mutatjuk, hogy érinti a magyar családokat a harmatgyenge forint.

Kevés magyar él ezzel a rezsitrükkel, pedig százezreket lehet spórolni vele évente

A megújuló energiaforrások használata a múlt évtizedben folyamatosan terjed hazánkban és Európa szerte. Nem csak fenntarthatóság szempontjából előnyös ez a fűtési-hűtési forma, hanem jelentős összegeket lehet megtakarítani a használatával. Magyarországon amíg 2008-ban a hűtési-fűtési rendszereknek még csak közel 12 százalékát működtették megújuló energiaforrásból, addig 2018-ban már nagyjából 18 százalékát. Az EU-s átlag magasabb: 21 százalék.

Fontos levelet kapsz a biztosítódtól: ki ne dobd, sok pénz múlhat rajta

Január 31-ig volt idejük postára adni a nyugdíj- és egészségpénztáraknak, biztosítóknak a 2019-es évre vonatkozó adóigazolást, amely az adóévben befizetett összegektől függően tartalmazza, hogy az ügyfelek mennyi adókedvezményre jogosultak. Amennyiben valaki rendelkezik államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítással, vagy egészségpénztári tagsággal, adóbevallásában igényelheti vissza befizetései után a legtöbb esetben az évi 20 százalékot, maximálisan 150 ezer forintot. Ehhez pedig szükség van a levélben kiküldött adóigazolásra.

Nyugdíjasok, figyelem: hamarosan érkezik az új utalvány!

Az év első hónapjaiban több alkalommal is kapnak levelet a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától.

Őrület: ennyivel emelkedett a hálapénz az elmúlt években Magyarországon

Bár az elmúlt években rengeteg törekvés irányult a hálapénz visszaszorítására, a hivatalos statisztikák szerint az egészségügyi dolgozóknak zsebbe csúsztatott összeg egyre nő, 2010 óta több mint a duplájára. Az idősek és a nők fizetnek a legtöbbet, a legvastagabb borítékokat pedig a kórházi orvosok kapják. A paraszolvencia a legnagyobb gondot a szülészeteken okozza, ahol szinte kötelező perkálni, és a legnagyobb összegek cserélnek gazdát. Mutatjuk, mennyi hálapénzt fizetnek a magyarok Budapesten és vidéken, 65 év felettiek és a gyermekes családok.

Elárulta a kormány, hogy mire készülnek a gyenge forinttal

A kormány kiszabadította a társadalmat a devizacsapdából, így aztán a gyenge forint kevesebbeket érint - mondta el Gulyás Gergely a kormányinfón. Az államadósság tekintetében is csökkent a deviza jelentősége, az árfolyamkockázattal kapcsolatban pedig elmondta, hogy mentesítették a lakosságot az árfolyamcsapdából.

Brutális bírságot kaphatnak a magyar autósok: van, ahol már ezért is büntetnek

Komoly szigorral büntetik azokat az autósokat, akik kiskorú vagy terhes utas mellett gyújtanak rá a kocsiban. Több környező országban már érvényben van a tiltás, és számos európai állam tervezi bevezetni a pöfékelő sofőrök büntetését. Magyarországon is régóta vita van a dohányzási szabályok szigorításáról.

