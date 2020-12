Megszólalt a diatetikus: így mondj nemet a karácsonyi kajakómára

Azt, hogy miként ünnepelhetjük idén a karácsonyt, még nem tudjuk. Az viszont biztos, hogy a karácsonyi vacsora nem marad majd el, ha csak szűk körben is, a legtöbb család asztalára felkerülnek az ünnep legfontosabb, tradicionális fogásai. Ezzel együtt persze minden évben figyelmeztetnek a szakemberek, hogy csak óvatosan falatozzunk a karácsonyi menüből, hiszen könnyen szenvedés lehet a habzsolás vége. Hogyan kerülhetjük el a túlevést, vagy ismertebb nevén kajakómát? A HelloVidék most Erdélyi Aliz dietetikust, táplálkozástudományi szakembert, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkárát kérdezte.

HelloVidék: Milyen ételek kerülnek ilyenkor az ünnepi asztalra? Mit fogyaszt a legtöbb magyar?



Erdélyi Aliz: A karácsonyi asztalra kerülő ételek, mint az ünnep egésze sok ősi, az évforduló ünnepéhez kötődő szokásokat, hiedelmeket őriz. Az ilyenkor elfogyasztott ételek többségének varázserőt tulajdonítottak, jóslásokra alkalmasnak találták. Mákos tésztát enni jó házasságot jelentett. A szárazhüvelyesek (bab, borsó) azért került fogyasztásra, mert gazdagságot, jó termést ígért. A családdal közösen elfogyasztott alma az összetartozást, együtt maradást biztosította. A dióból jósoltak. Meg tudták mondani ki lesz beteg a következő esztendőben. A halpikkely sok pénzt jelentett, illetve gyors mozgása révén a család előrehaladását jelképezte az új esztendőben. A karácsony jellegzetes ételei közé tartozik a halászlé, rántott hal, ma már a rostonsült hal is, majonézes vagy hagymás burgonyasalátával, mákos guba, töltött káposzta, diós-, mákos bejgli, gyümölcskenyér, sok családnál a vadas és a pulykasült. A pulyka már Amerikából illetve Angliából átvett "jellegzetes" étel.

HelloVidék: Milyen praktikák vannak, amelyekkel egészségesebbé varázsolhatjuk az ünnepi menüt? Mit és mire érdemes lecserélni? Miért?



Erdélyi Aliz: A hal, mák, dió, aszalt gyümölcsök, káposzta nemcsak a karácsony elengedhetetlen alapanyagai, hanem az egészséges táplálkozás szerves részei. Azonban a mértéket az ünnepek alatt is érdemes tartani. Ha nem akarunk eltérni a hagyományoktól, de szeretnénk kicsit kevesebb energiával rendelkező ételeket feltálalni, a rántott halat meg lehet csinálni sütőben vagy vannak már szinte zsiradék nélkül sütő otthoni készülékek is. A majonézes krumplinál a mártáshoz zsírszegényebb tejfölt használjunk, a töltött káposztába a hús sertés comb vagy karaj legyen. Ha szeretnénk süteményeket is enni a főétel részeként, akkor a káposztából vagy rántott halból együnk kevesebbet. Tervezzük meg az étkezést, ha tudjuk, hogy szenteste lesz a fő étkezés, akkor délben csak egy könnyű ételt fogyasszunk, és délután ne nassoljunk. Természetesen a hagyományos édességek mellet legyen gyümölcsös tál vagy akár gyümölcssaláta, hogy aki már egy könnyebb, energiaszegényebb desszertet szeretne, az is tudjon választani.

Ha érdekelnek a szakember további tippjei, akkor a teljes cikket megtalálod a HelloVidék oldalán!

Címlapkép: Getty Images