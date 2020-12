Megrohanták a Tescót, Auchant, Aldit, Lidlt, Spart: mindent egy helyen vennének meg

Az utolsó elintéznivalókat jellemzően a karácsony megelőző hétvégére szokta halasztani a lakosság, így idén is zsúfolság várható a plázákban és hipermarketekben. Sokan most vadásszák össze a még hiányzó ajándékokat, sütési-főzési hozzávalókat - viszont már csak a világjárvány miatt sem érdemes boltról boltra járni. Szerencsére nem lehetetlen, hogy mindent egy helyen elintézzünk, és még spóroljunk is rajta. A Pénzcentrum összeszedte a Aldi, Auchan, Lidl, Spar, és Tesco üzletek eheti legjobb akcióit - akár konyhai hozzávalókról, akár ajándékokról legyen szó.

Az adventi időszak nem csak a karácsonyra való hangolódásról, várakozásról szól, hanem a legtöbben ilyenkor szerzik be az ajándékokat is a fa alá, illetve vásárolnak be az ünnepekre élelmiszerekből. Az aranyvasárnap hétvégéjére általában már csak az utolsó simítások vannak hátra - egy-két ajándék beszerzése és a sütési, főzési kellékek. Azonban a posta és a futárszolgálatok is arra figyelmeztettek korábban: az ajándékrendelés ne hagyjuk az utolsó hétre, mert már nem biztos, hogy megérkezik.

Természetesen el lehet menni személyesen is, viszont az üzletek várhatóan tömve lesznek. A vásárlási idősáv eltörlését követően a nagyobb láncok üzleteiben, a plázákban, drogériákban is azt lehetett tapasztalni, hogy arányaiban jobban eloszlott a már sűrűsödő vásárlótömeg mindkét hétvégi bevásárlási napon. Az ünnepek előtti vásárlási kedvnek is jót tett az idősáv eltörlése, amely az üzletek várakozásai szerint az utolsó adventi héten, az élelmiszerboltokban pedig szenteste előtt pár nappal éri el a csúcspontját.

Tehát most, hogy egy hét maradt karácsonyig, már nem érdemes ajándékot rendelni, el kell menni a boltba, viszont tömegre kell számítani. A járványhelyzet miatt - és azért is, mert ki szeret egyik zsúfolt üzletbe menni a másik után - érdemes inkább mindent egyetlen helyen elintézni, ha egy mód van rá. A Pénzcentrum ezért összeszedte a nagy hazai boltláncok akcióit - ahol egyszerre és akciósan vehetjük meg a pontyot, a a lilakáposztát vagy a fagyasztott levelestésztát a karácsonyi menühöz, a bonbont az anyósunknak, egy díszdobozos whiskey-t a sógorunknak, egy tűzoltóállomást a gyereknek, egy új robotgépet a mamának, vagy egy új akkus fúrót barkácsoló férjeknek...

Aldi

Sütés-főzés: A friss pecsenyekacsacomb csomag (480 g) most csak 699 forint, a fél kilós Pick sertéskaraj most 979 forint. A norvég lazacfilé kilója pedig 3999 forint. A panírmorzsa akciósan 289, a burgonya kilója 279 forint. A bejgli akciósan 449 forint (400 g), a 400 gramos Nutella most 919 forint.

Ajándékok: Az Aldiban sem lesz nehéz az italválasztékból ajándékot találni, mivel akciós a Vesztergombi Carbernet Franc (1999 forint), a Celebration pezsgő (1999 forint), a Kristinus Krisecco rosé gyöngyöző bor (1799 forint), a CW Visio Cuvée (1699 forint), és az ízesített tojáslikőr is (1999 forint). A karácsonyi teacsomag 2499 forintba kerül, és egy pár puha zokni is csak 899 forintba kerül most. Rengetegféle illatgyertyát is kínál most a boltlánc, akár ékszerrel kombinálva is.

Ha pedig komolyabb ajándékban gondolkodunk vásárolhatunk egy aromadiffúzort 9999 forintért, vagy egy nagy fényképkeretet, melyben 24 db képhez is van hely 4999 forintért. A kozmetikai táska szettek 2999 forintba kerülnek, a kapszulás kávéfőző 14 990, a villanófényes szőrtelenítő epdig 34 990 forint. Jó ajándék lehet egy vezetéknélküli fülhallgató vagy egy diagnosztikai mérleg (9999 forint), de akár egy padlótörlő robot is (69 990 forint). A gyerekeknek válaszhatunk tűzoltókocsi, vagy karácsonyi babaházbelső készlet 4999 forintért, és szabadidőruhát is.

Auchan

Sütés-főzés: E hét csütörtöktől a bébipulyka kilója 1289 forint, a pontyé 889, a filé viszont már 2799 forint/kg. A sertés darálthús 939 forint. Az aranygaluska tészta csak 298 forint, a habcsók 499 forint, a fél kilós pannetonne csak 1099 forint. A búzaliszt kilója 139, a kristálycukoré 223 forint.

Ajándékok: A bonbonfélék közül az After Eight 799 forint, a Mirabell mic válogatás 4999 forint. Egyes borokra, pezsgőkre, röviditalokra 22-30 százalékos akciókat hirdettek. Ágyneműk és huzatok 12-26 százalékos akcióban kaphatók, a puha férfiköntös most csak 5490 forint. A gyerekek számára plüssállatok akciósan 2990 forintért kaphatók, és még számos kedvezményes játékajánlattal csalogatják be a szülőket.

Kütyükből és háztartási gépekből sincs most hiány az Auchanban, a botmixer 7490 forint, a fémtálas mixer 14 990 forint. A palacsintasütő az egész családnak ajándék lehet, most 4990 forint, most grillsütőt is vehetünk 11 990 forintért. LED SMART tévét már vehetünk 79 990 forintért is, és spíci gamer széket 49 990 forintért.

Lidl

Sütés-főzés: A Lidlben akciós a bejgli, csak 349 forint egy 295 grammos rúd - így nem kell vesződni az otthoni sütéssel. A friss egész liba kilója 1399 - ezt biztosan el fogják kapkodni. A libacomb kilója 2699 forint, a hízott libamájé 9999 forint. A békebeli diósonka most 3489, a füstölt sertéstarja 3289 forint. A friss gyöngytyúk kilós ára 2399 forint. Aki piskótasütésen gondolkodik: a 30 db-os tálcás tojás most csak 859 forint.

Ajándékok: Minőségi borok vannak most 16-20 százalékos akcióban, és röviditalok is "szuperáron": Gin, Unicum Riversa, Metaxa, Jägermeister, Vodka és Whiskey is van az akciós kínálatban. Jó ajándék lehet egy cseh sörválogatás is 5999 forintért is a sörrajongóknak - ez hétfőtől elérhető. Akciós a karácsonyi orchidea, rózsa és kaktusz is. A barkácsolás kedvelőit most meglephetjük egy akciós fúróval vagy akkutöltő készlettel, ezek most 8999-19999 forintos áron elérhetők.

A hétvégén akciós lesz az eszpresszó kávéfőző (39999 forint), az elektromos kávédaráló (3799 forint), a tejhabosító (8999 forint), vagy az elektromos teafőző (5999 forint) is. Haszárítók, hajvasalók, hajhullámosítók pedig hétfőtől vásárolhatók kedvezményesen.

SPAR

Sütés-főzés: A sertéskaraj kilója most 1099 forint, az egész csirkecombé 999 forint, a pecsenyekacsa comb 1459 forint. A pontszelet kilója 1999 forint, az egész pecsenyekacsa pedig csak 669 forint! Az egész csomagolt csirke 899. Akciós a liszt, a tojás és a leveszöldség is. Az egy kilós töltött káposzta csomag 1279 forint. A Sparban a ézeskalács tésztét is beszerezhetjük, amit csak ki kell nyújtani és sütni 639 forintért (400g).

Ajándékok: A bonbonok közül a Lindor desszert most csak 1499, a Ferrero Rocher 1399 forint, a Rafaello doboz 699 forint. A Merci desszert 1149, a Cherry Queen 769 forint. Az italoknál pedig 16-20 százalékos akciókkal találkozhatunk.

Tesco

Sütés-főzés: A sertéskaraj kilója 1229 forint, a grillpulyka és a seréscsülök kilója is 1299 forint, a pulykamellfilé 1399 forint, a pontyszelet pedig 1149. A marhagulyás csomag pedig csak 959 forint. A süteményekhez a Rama sütőmargarin most 249 forint, a búzafinomliszt 139, a porcukor 169 forint. Ha pedig nem akarnánk bajlódni a sütéssel-főzéssel, a helyben sütött bejgli (400 g) most csak 499 forint, a töltött káposzta 699 forint/csomag.

Ajándékok: Először is rengeteg akciós röviditalt találhatunk a Tesco heti akciói között, a Jim Beam Bourbon whiskey Black Bourbon miniwhiskeyvel 3699 forintba, a Panyolai pálinka (0,5l) 5490 forintba, a kifejezetten Mézeskalács / Kókuszkocka likőr 2799 forintba kerülnek. A - gyakran díszdobozos - röviditalok, borok, pezsgők 12-32 százalékkal vannak most leakciózva.

A Pickwick ünnepi teaválogatás most csak 799 forint, és az ajándékkosarakra is 26 százalékos kedvezményt adnak. A bonbonok közül a Rafaello 699, a Lindor 2499, a Merci 1149 forint, és a Mozart-golyók is 30 százalékkal vannak leakciózva. Sokan bonbon helyett szaloncukor válogatást adnak ajándékba, a Tesco finest válogatást pedig most különösen megéri megvenni:

Akciósak most a sütőtálcák, tepsik, sütési kiegészítők, melyeken 25 százalékot spórolhatunk, a Berlingerhouse edénykészlet most csak 10 490, a Hausmeister olajsütő 11 990 forint. Szintén kedvezményesek a Tefal háztartási gépek (-20%), és most a Remington, Philips, Braun termékek (pl. villanyborotvák, hajszárítók, hajvasalók, stb.) is 20-25 százalékkal olcsóbban kaphatók. A kozmetikai ajándékcsomagokat is megéri most itt beszerezni: 25-30 százalékos kedvezményt hirdettek a Dove, Axe, Gilette, Old Spicy, Nivea, Adidas, Fa, Rexona, Palmolive márkákra. Most ezek a csomagok 1219 és 3749 forint között mozognak.

Ezen túlmenően most 15-57 százalékkal olcsóbban a barkácsfelszerelések is: szerszámkészletet, akkumulátoros fúrót, de akár kompresszort is. A gyerekek számára pedig a legkönnyebb bevásárolni: a LEGO City készletek és minden társasjáték 30 százalékos kedvezménnyel kapható, de a hercegnőbabáktól, a puzzle-kön át a játékvonatig rengeteg játékot találhatunk akcióban.

