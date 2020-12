Megpecsételődött a legjobb magyar éttermek sorsa: a kiskapukat is bezárta a járvány

A legjobb magyar éttermeket sem kímélte a járvány második hulláma: a bevezetett korlátozásokra sok különféle megoldással álltak elő. Karácsonyhoz közeledve számos helyen ünnepi menüt állítottak össze, ezt lehet megrendelni, máshol hétvégi menüket főznek, valahol pedig ugyanúgy üzemel a konyha, megy a kiszállítás. Sok topétteremnek azonban nem sikerült részleges megoldást sem találnia: bezárták a konyhájukat. Olyan helyről is tudunk, amely nem is nyit ki többé a járvány sem.

A járvány második hullámának megfékezése érdekében hozott korlátozások ismét nagy érvégést jelentett a magyar vendgélátásnak és gasztronómiának, főként ünnepek előtt, amikor jellemzően nő a forgalom. Egyes előrejelzések szerint a budapesti éttermeknek 60 százaléka nem fogja túlélni a válságot, már most rengeteg a bezárt hely.

A jelenlegi krízisre sok étterem adot sokféle választ: a legjobb helyzetben azok vannak, akik már korábban is kiszállítottak, erre fel voltak készülve, és ismeri őket már egy vevőkör, aki rendelni szokott. Azok a helyek viszont, ahol edig nem volt házhozszállítás, nehezebben álltak át. Sok étterem korlátozta az étlapját, amiről rendelni lehet, vagy átálltak menüztetésre, esetleg csak a meglévő készleteiket árulják ki: borokat, házitésztát, sajtokat, stb.

Az is jellemző, hogy a korlátozások novemberi bejelentését követően sok étterem döntött úgy: átvállalja a karácsonyi sütés-főzés terheit: előre foglalható karácsonyi menük, vagy karácsonyi gasztrocsomagok árusításába kezdtek. Azonban rengeteg étterem teljesen bezárta a konyháját - vannak akik átmenetileg, de akad olyan hely is, amely többé már nem nyit ki.

Betette a kaupkat a korlátozás

A Pénzcentrum végignézte, hogy a Dining Guide Étteremkalauz top100 magyar étterme közül hány helyen tudtak átállni elvitelre, kiszállításra, vagy találtak részleges megoldást a korlátozásokra, és hány csúcsétterem kényszerült lehúzni a rolót. Már az meglepő volt, hogy sok hely esetében nem találtunk egyértelmű választ: sem a honlapon, sem a közösségi médiában nem közöltek információkat arról, bezártak-e, és nem is voltak aktívak.

A bizonytalan helyeket, és az egyértelműen zárva tartókat egybevéve az ország legjobb éttermeinek több mint 30 százaléka jelenleg nem üzemel. A Le Poulet (62) és a KNRDY (90) végleg bezártak, a Baraka (29) valószínűleg már tavasz óta zárva van, az Aum Bisztró (70) pedig június óta nem nyitott ki, a Galopp Major (71) októberben jelentette, hogy erre az évre biztosan bezár. Határozatlan időre bezárt az Onyx (2), a Babel (3), a St. Andrea Restaurant (9), az Anyukám mondta (13), a MÁK Bisztró (14), a Kistücsök (17), és valószínűleg a Salon (18) is.

Az ország top20 étterméből hét hely nem talált tehát megoldást.

Elvitel, kiszállítás, menüztetés, kóstolómenük házhozvitele, webshopnyitás, karácsonyi menük: így él túl a Stand, a SALT, a Borkonyha, Textúra, Costes, Pasztell, és még rengete más csúcsétterem. Az Olimpia vendéglő például "kifőzdévé" alakult, így tud tovább működni. Vannak egészen egyedi megoldások is: a Rosenstein pop-up étterem és drive in próbálkozása például nagy érdeklődésre tartott számot.

A top100-ból rengeteg étterem szállít ki: akár saját megoldással, akár Wolt-on, Netpincéren vagy Bolt-on keresztül. Legalább az éttermek egyharmada kínál karácsonyi menüt is, vagy állította össze előre rendelhető csomagok gourmet ételekkel-italokkal. Voltak helyek, amelyek nagy bejglisütésbe fogtak: mint például az őriszentpéteri Pajta, a Bestia, vagy a Gusto 13 Bistro.

Bár nem tarthatnak nyitva, néhány hely úgy oldja meg, hogy mégis vengédeket fogadhasson, hogy kiköltözik az utcára, teraszra: elvitelre kínálnak forralt bort, velőspirítóst, vagy más útközben fogyasztható fogásokat. Ezek a megoldások aligha mentik meg a kieső bevételeket: rengeteg étterem talponmaradása jelenleg is attól függ, meddig húzódik még a járvány.

A nyár és az ősz sem sokat segített

A magyar topéttermek közül soknak a vendégköre főként külföldiekből áll, a (gasztro)turizmus kiesésével gyakorlatilag elkeserítő volt a helyzetük azután is, hogy nyáron kinyithattak. A nyáron leginkább a balatoni vendéglátóhelyek tudtak számottevő forgalmat produkálni, az első félévben azonban 200 milliárd forintos kiesést könyvelhettek el a vendéglátósok. Bár a nyári-őszi időszak lefaragott valamit ebből, összességében az ünnepi időszak kiesésével szinte borítékolható, hogy ez az év vastagon mínuszos lesz.

Nem csoda, hogy sok hely döntött úgy: nem is nyit ki már ebben az évben, vagy végleg bezár. A legjobbnak értékelt helyek között is akadnak ilyenek, és feltehetően még lesznek is, hiszen a vendéglátóhelyek átmeneti bezárása, a kijárási korlátozás év végén olyan kiesés, amit nem lehet karácsonyi csomagokkal, kiárusított készletekkel pótolni. Ha pedig enyhülés jön - esetleg már a vakcina - lehet-e legalább olyan forgalom, mint nyáron?

