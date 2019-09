Megfejtette az agytúrkász: ezért gyűlölnek a férfiak vásárolni

Az őskorig visszavezethető, hogy miért utálnak a férfiak vásárolni, legalábbis ezt állítják a kutatók, akik párhuzamot vontak a két nem vásárlási szokásai, és a vadászó-gyűjtögető életmód között. Ez megmagyarázza, hogy a férfiak miért tudják le hamar a vásárlást, miközben a nők órákig tudnak szöszmötölni egy-egy üzletben.

Nyilván durva általánosítás kijelenteni, hogy a nők szeretnek vásárolgatni, a férfiak pedig nem - biztosan mindenki ismer valakit, akire nem igaz az állítás. Ellenben a szakemberek megvizsgálták a dolog tudományos hátterét, és arra jutottak, nem teljesen alaptalan a fenti általánosítás, tényleg más a két nem hozzáállása a vásárláshoz.

Steve Taylor pszichológus egy szaklapban összegezte a tényeket, kezzdésképp egy brit kutatásra hivatkozott, amely szerint a férfiak 26 percnyi vásárlás után unatkozni kezdenek - ugyanez a nőknél több mint két óra után jön el. A 2000 ember részvételével készült felmérés szerint a férfiak 80 százaléka nem szeret együtt vásárolni a párjával, 45 százalék pedig kifejezetten igyekszik elkerülni, hogy a kedvesével kelljen vásárolni menni.

A szakember szerint az egész jelenség a vadászó-gyűjtögető életmódig vezethető vissza: ugye akkoriban (Kisztus előtt 8000. körül) a férfiak dolga volt a vadászat, a nők pedig különféle ehető növényeket gyűjtöttek. Amikor pedig az emberek elkezdtek gazdálkodással foglalkozni, akkor is megmaradt bennük ez a vadászó-gyűjtögető ösztön - és ugyanez figyelhető meg a modern kori bevásárlásokkor is.

Ugyanis a pszichológus szerint

a nők a mai napig gyűjtögető módban vásárolnak, tehát üzletről üzletre keresik a legjobb vételeket. Emellett sok időt töltenek az élelmiszerek megvizsgálásával, a frissesség és a minőség ellenőrzésével - eközben pedig elég sok terméket hagynak inkább a boltban.

Hasonlóképpen jön elő a férfiak "vadászösztöne" a boltban a tanulmány szerint: ez magyarázza azt is, hogy miért csak egy dologra koncentrálnak ilyenkor, és miért nem ellenőrzik annyira a termékeket, mint a nők. Az őskorban is csak arra kellett gondolniük, hogy megszerezzék amiért jöttek (tehát öljék meg az állatot), majd pedig vigyék haza - nem akarják pazarolni az időt különféle vizsgálódással. A vásárlás közbeni rohanás a tudósok szerint annak is betudható, hogy a régi időkben is sietni kellett haza a zsákmánnyal, mert a hús hamar megromlott, ez az ösztön pedig a mai napig megfigyelhető az emberekben.

Taylor ugyanakkor többször is kihangsúlyozza, hogy nem lehet általánosítani, hiszen rengeteg férfira és nőre nem igazak az állítások, de ami tény, az tény: kísérteties a hasonlóság a viselkedésformákban, és a levezetések is logikusak. És - jegyzi meg viccesen a szakértő - a szakvéleményekkel a vásárlásmániások remekül érvelhetnek a szoksáuk mellet, hiszen "csak az örökölt öszönöket követik, nem tehetnek róla." Emellett az adott viselkedés okainak megismerésével könnyebbé vális azok leküzdése is.