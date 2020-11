Megdöbbentő: Trump és Biden harca is tehet arról, hogy ilyen gyenge a forint

A koronavírus-járvány mellett a mai amerikai elnökválasztás miatti bizonytalanság is közrejátszik a forint gyengülésében. A jegybank láthatóan a gyorsuló leértékelődést és az árfolyam nagyobb kilengéseit igyekszik megakadályozni.

A forintot csak fillérek választják el a tavaszi rekordgyenge, az euróval szembeni 369,5 Ft-os mélypontjától. Több kisebb korrekció is történt a közelmúltban, ám ezek során is a 360 Ft fölötti értékekre tért vissza a magyar fizetőeszköz az európaival szemben, pedig nyáron még 345-ön állt. Jobbágy Sándor, a Concorde Értékpapír Zrt. szenior makrogazdasági elemzője a 24.hu-nak azt mondta: ennek az oka lehet, hogy a Magyar Nemzeti Bank amennyire csak tud, tartózkodik a kamatemeléstől, szigorítástól.

"Amikor március második felében gyorsulva gyengült a forint, majd április elején a fent említett mélypontot ütötte az euróval szembeni kurzus, a jegybank küldött egy határozott jelzést a piacnak, azzal fogta meg az árfolyamot, hogy kiszélesítette a kamatfolyosót, ez lényegében kamatemelésnek felelt meg"

- nyilatkozta a lapnak a szakértő. Hozzátéve: akkor a hitelmoratórium miatt ez már nem növelte az adósok terheit, így könnyebben meg tudták lépni. Indokoltnak is tartotta a lépést, mert az árfolyamváltozás miatt drágultak az import termékek.

Jobbágy Sándor szerint tavasszal az derült ki, hogy a 370 körüli euró a jegybank számára kritikus szint, ám a forint gyengülő trendjével általánosságban nincs gondja a jegybanknak, aki alapvetően a gyorsuló leértékelődést és a kilengéseket igyekszik megakadályozni. Arról is beszélt, a koronavírus-járvány miatti kockázatkerülés rontja a feltörekvő országok valutáinak helyzetét, amely a forintot is magában foglalja. Ezt a helyzetet nehezíti tovább az Egyesült Államokban ma zajló elnökválasztás körüli bizonytalanság. Az elemző szerint a forintot erősítheti, ha az amerikai politika meg tud állapodni a költségvetési stimulusról, illetve egy vakcinával kapcsolatos hír is.

