Megdöbbentő adatsort szedhetünk le önmagunkról a Facebookon

Elérhetővé vált egy felület, ahol letölthetjük, mennyi adatot gyűjt rólunk a kék óriás - ezúttal akkor, amikor nem is használhatjuk. Ezeket elvileg meg is tilthatjuk neki, bár garancia nincs rá, hogy ez tényleg mindenre kiterjed.

Egy terjedelmes kattintható HTML dokumentum, benne az összes üzenetváltásunk, keresésünk és posztunk, illetve egy rakás felkeresett webhely időpontjai, illetve alkalmazások, amelyeket a telefonunkon megnyitottunk - többek között ezeket találjuk, ha letöltjük a Facebook külső webhelyeken gyűjtött adatait tartalmazó fájlt. A közösségi oldal ugyanis nem csak az oldal használata közben gyűjt adatokat rólunk, hanem rengeteg partneroldalon át is. Ez azt jelenti, hogy ha be vagyunk jelentkezve a fiókunkba, akkor úgy is folynak be hozzájuk adatok róluk, hogy a közösségi oldal a böngészőnkben vagy valamelyik alkalmazásuk telefonunkon ki sincs nyitva.



Mint a Telex felidézi: a nagy közösségi oldal a múlt héten élesítette a Facebook-on kívüli aktivitásunk adatait letölteni engedő felületét, amelyben egyúttal az oldalon belüli adataink nagy része is megtalálható. A beállítások közt tudunk idenavigálni, de IDE kattintva rögtön oda juthatunk, a jelszavunkat kell megadni, majd indulhat a letöltés.

A hírportál arról ír, hogy szinte minden nagyobb oldalon követnek minket a “sütiken" keresztül, így például az összes nagyobb hazai és külföldi hírportálon. A Washington Post cikkében példaként a Ring nevű intelligens kapucsengő alkalmazást hozzák fel, valamint egy egészségbiztosító és egy spermavizsgálattal foglalkozó cég honlapját is, ezen cikk szerzőjéről pedig az amerikai külügyminisztérium honlapja is küldött információt a Facebooknak.

Ez egyébként önmagában nem illegális csak a gond az vele, hogy a felhasználók többsége nem tud róla. Lehetőségünk van ennek megakadályozásra törölni a Facebook-kal összekapcsolt regisztrációnkat, bár ezek után sem garantálja az oldal, hogy nem húz be adatokat az adott felületről. Ezzel együtt is felül az "Előzmények leválasztása" gombra kattintva törölhetjük az eddig összeszedett információkat, jobb szélen az "A jövőbeni tevékenységek kezelése" menüpontra kattintva pedig megtilthatjuk a Facebooknak, hogy a jövőben az fiókunkhoz kösse ezeket.

