Még több ingyen film, sorozat vált elérhetővé: így zsebeld be mind

A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum), a Rádióarchívum és az m3.hu is ingyenessé tette tartalmainak egy részét, hogy a komolyzene, a különféle műsorok, a hangoskönyvek, a tévéfilmek és a sorozatok által az igényes szórakozás és a korosztálytól független tanulás élményét felkínálva támogassa a minőségi otthoni időtöltést - közölte az MTVA.

Azt írták, a közmédia fontosnak tartja az élethosszig tartó tanulás támogatását, amelyre a jelenlegi időszak nem várt lehetőséget teremt. Ezért a NAVA online szabadon hozzáférhetővé tette oktatási tartalmait a nava.hu oldalon, így már 6000 műsor áll a tanulni vágyók rendelkezésére, legyen szó bármely korosztályról vagy a 25 tantárgy bármelyikéről.

A frissen megnyitott Rádióarchívum oldalán (https://archivum.mtva.hu/radio) folyamatosan bővül a kínálat, nemcsak tanuláshoz kapcsolódó, hanem széleskörű szórakoztató tartalmak is rendelkezésre állnak. Így például ingyenesen meghallgathatók Rejtő Jenő- és Szabó Magda-kötetek, klasszikus és kalandregények, többek között a Kincses sziget, az Egri csillagok, a Pál utcai fiúk és sok mese a kisebbeknek. A komolyzene iránt érdeklődők sem maradnak tartalom nélkül: az elmúlt évek legsikeresebb koncertjeit a weboldal mellett akár mobiltelefonról is lehet hallgatni.

Az m3.hu is frissítette az online, otthonról is elérhető tartalmak körét az https://archivum.mtva.hu/m3/open oldalon: számos tévéfilmet és sorozatot tett közzé ingyenesen. Olyan bűnügyi filmeket és sorozatokat is láthatnak a nézők, mint a Könnyű kis gyilkosság, a Hal négyesben, a Dráma a vadászaton vagy a népszerű Linda-sorozat. A romantikus filmek szerelmesei megnézhetik például a Gyere hozzám feleségül!, a Hajnalban, délben, este, a Nadrág és szerelem, valamint A pályaudvar lovagja című klasszikusokat. A tévéfilmek legjaváért - ilyen egyebek mellett az Adáshiba, A tönk meg a széle, az Ez a Józsi, ez a Józsi vagy a Fagylalt tölcsér nélkül - is érdemes felkeresni az m3.hu-t - írták.

Címlapkép: Getty Images