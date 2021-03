Meg fogsz lepődni: ezeket kajákat rendeli a legtöbb magyar Woltról, Netpincérről és a Bolttól

Plusz lökést adott a koronavírus-járvány az ételrendelésnek, a házhoz szállításnak: a NetPincérnél átlagosan 4000 forint volt a költés 2020 végén, a Wolt-nál pedig ez 5000 forint körül alakul.

A Portfolio körképe alapján az étel házhoz szállítással foglalkozó cégek törekednek a járvány miatt bevezetett szigorításokkal járó megnőtt rendelések lereagálására, bővítik szolgáltatásaikat, valamint munkaerőt is toboroznak. A NetPincér már a járványügyi helyzet előtt is folyamatos növekedést tapasztalt a megrendelések számában, amely az elmúlt egy évben tovább erősödött, a megrendelői bázisuk is folyamatosan emelkedik, így a tavaly ilyenkor számolt 1 millió körülihez képest mára elérték a csaknem 1,5 milliót.

A cég szerint nehéz megállapítani, hogy az elmúlt egy évben mennyiben járult hozzá a járványügyi helyzet a fokozott növekedéshez, az azonban kétségtelen hogy plusz lökést adott a piacnak.

A Wolt regisztrált felhasználóinak száma 750 ezerre tehető. A kínálatukban közel 3000 étterem érhető el, és dinamikusan bővül azon boltok száma is, ahonnan fél óra alatt kiszállítják a megrendelt kisebb vagy nagyobb bevásárlásokat is. Országosan közel 200 üzlettel állnak már kapcsolatban.

Még új a magyar piacon a Bolt Food szolgáltatása, azonban a felhasználók száma napról napra nő: jelenleg sok tízezer regisztrált felhasználójuk van, akinek mintegy fele a taxi szolgáltatásukon keresztül ismeri őket. Jelenleg mintegy 600 aktív éttermi partnerrel rendelkeznek, ez is folyamatosan bővül.

Ezek a legnépszerűbb karanténfogások



A NetPincérnél míg 2019 TOP3 leggyakrabban rendelt étele a hasábburgonya, a gyros és a hawaii pizza volt, 2020-ban átrendeződött a mezőny és átvette a vezetést a sajtburger, a sültkrumpli a második helyre szorult. A sajtburger népszerűségének hátterében az valószínűsíthető, hogy a McDonald's elindította a házhoz szállítását. A szolgáltatást Budapesten először 2019-ben kezdték el tesztelni, és mára már több városban a NetPincéren és a Wolt-on keresztül is lehet rendelni a McDonald's-ból és a Burger King-ből.

A desszertek terén még mindig hódít a somlói galuska, azonban tavaly a tiramisu volt a második legnépszerűbb édesség a palacsinta helyett.

A Wolt-nál is a meleg ételeken belül a pizza és a hamburger a legnépszerűbb, az élelmiszerüzletekből pedig nagyon magas arányban rendelnek alkoholt, de azért az egészség oltárán is áldoznak: a zöldség-gyümölcs is jelentős részét teszi ki az élelmiszerüzletek rendeléseinek. Az egyéb, nem ételt és élelmiszert árusító üzletek közül pedig a szexshop örvend kiemelt népszerűségnek.

A Bolt Food-nál is töretlen a street food, burger, pizza népszerűsége, de növekvő mértékben az egészségesebb, friss fogásokat is keresik a megrendelők: így pl. sushit, különböző poke bowl-okat vagy gluténmentes ételeket.

A NetPincérnél sem csak éttermekből, kávézókból vagy cukrászdákból lehet rendelni, de akár a bevásárlást is intézhetjük a felületen megtalálható több, mint 200 üzlet kínálatának köszönhetően. Tavaly decemberben indult a NetPincér market, amelyen a legerősebb volument a sör, a chips, tortilla és a mártogatós, a csokoládé és desszert, az alkoholmentes italok, valamint a kekszek és ostyák képviselik, míg a legnagyobb értéket tekintve a sör, a fehérbor, a chips, tortilla és dip, a zöldség- és gyümölcslevek, valamint a whisky népszerűsége viszi.

Rengeteg futárt vettek fel

A tavalyi évben összesen több, mint 2500 fővel növekedett a NetPincér futárpartnereinek száma. Közülük sokaknak mentőövként szolgált akkor az étel házhoz szállítás és sokan még ma is futárként dolgoznak. A NetPincér GO szerződött futárpartnerek száma jelenleg csaknem 4000 fő és nemcsak Budapesten, de vidéken is folyamatosan várják az új jelentkezéseket.

A Wolt tavaly tavasszal, a járvány első hulláma alatt körülbelül 1000 új futárpartnerrel szerződött le, ezzel már akkor megduplázták korábbi futáraik létszámát.

A járvány miatt gyorsan kellett alkalmazkodni a piaci igényekhez, ezt bizonyította be a Bolt Food. A magyar piacon kívül akkor számos környező országban egyszerre indult tavaly áprilisban a Bolt Food szolgáltatás, amely azóta több mint 20 városban van jelen. Jelentős forgalomnövekedést észleltek az elmúlt hónapokban, ehhez igyekeznek igazítani a futár-kapacitást is, amelyet az elmúlt időszakban mintegy 20 százalékkal bővült.

Címlapkép: Getty Images