Még ez is: egészen tavaszig hiánycikk lehet az új Xbox

Nagy a kereslet az új konzolokra, a Microsoft szerint lehet, hogy csak jövő nyáron lehet majd egyszerűen hozzájutni az új Xboxokhoz.

Habár arra mindenki számított, hogy elképesztően nagy lesz a kereslet az új generációs konzolokra, talán azt még a gyártók sem gondolták, hogy mennyire. Az első szállítmányokból a legtöbb üzlet még az előrendelések töredékét sem tudta kielégíteni, és akkor még szó sincs arról, hogy valaki csak úgy be tudjon sétálni az üzletbe, és vásárolni egy PlayStation 5-öt, vagy Xbox Series X-et.

Phil Spencer, a Microsoft Xbox-részlegének vezetője elmondta, hogy

az idei évben várható szállítmányok alapján teljesen egyértelmű, hogy folyamatosan hiánycikk lesz az Xbox Series X és Series S.

Megerősítette, hogy a vállalat természetesen keresi a lehetőségeket arra, hogy valamilyen módon növeljék az árukészlet mennyiségét, de ezzel kapcsolatban konkrétumokat már nem árult el. Spencer úgy véli, hogy a kereslet egészen a jövő év második negyedévéig felül fogja múlni a kínálatot, így tehát még tavasszal sem biztos, hogy könnyedén lehet majd új Xboxokhoz jutni, valószínűleg inkább majd csak nyáron.

Az Xbox-főnök elnézést is kért ezért mindenkitől, és arról is beszélt, hogy a jövőben az előrendelési gyakorlaton is változtatniuk kell, ez ugyanis nem sikerült túl jól sem a Microsoftnak, sem a Sonynak. Az előrendelésben lefoglalható konzolokat pillanatok elkapkodták, ami Spencer szerint a legtöbb potenciális vásárlóban inkább frusztrációt kelt, ebben a formájában tehát nem igazán éri el a célját.

Címlapkép: Microsoft