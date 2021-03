Már most a húsvéti rohamra készül a Spar: a szokásosnál is többet vásárolhatnak a magyarok

A járványhelyzet ellenére az áprilisi ünnep idején jelentős forgalombővüléssel kalkulál az áruházlánc. A vevők a pandémia kialakulása óta kevesebbszer, de alkalmanként jóval többet vásárolnak, az idei négynapos húsvétra készülve azonban a kereslet akár jelentősen mértékben is nőhet. A SPAR a hagyományosan bőséges ünnepi árukínálatát újdonságokkal, többek között rövid ideig elérhető, exkluzív termékekkel egészíti ki több árucsoportban is.

"A koronavírus világjárvány nagyban rányomta a bélyegét a tavalyi húsvétra, az első hullám éppen az ünnepre és az azt megelőző beszerzési időszakra esett. Az eltelt egy évben kényszerűen módosultak az üzletlátogatási szokások: a vevők kevesebb alkalommal, de esetenként többet vásárolnak. Ezért a húsvétra általában jellemző forgalombővülés idén valószínűsíthetően úgy érvényesül, hogy kiemelkedően megnő az átlagos vásárlói kosár egyszeri értéke" - mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Normál esetben a húsvéti árucikkek és kellékek beszerzése már kora tavasszal megkezdődik és az ünnepig elhúzódik, amely vevőnként többszöri vásárlást jelent. A nagypéntek előtti nap és a húsvét előtti szombat kiemelkedő forgalmat jelent, mert ezen napok közül legalább az egyiken szinte mindenki elmegy vásárolni a hétvégére az összesen három napot érintő zárva tartás miatt. Vállalatunk ezért már márciustól feltölti az áruházak polcait a húsvéti sláger termékekkel, sonkákkal, füstölt árukkal, kalácsokkal és bejglikkel, illetve a többi szezonális árucikkel, hogy minden pillanatban a lehető legszélesebb választék fogadja a vásárlókat mind az alacsonyabb árfekvésű, mind a prémium kategóriás termékeket illetően. Ezzel is szeretnénk segíteni vásárlóinkat abban, hogy a csúcsidőszakot elkerülve, minél kevesebb kontaktust teremtve tudjanak bevásárolni az ünnepre a járvány idején is

- tette hozzá.

A SPAR saját húsüzeme, a Regnum Húsüzem és Oktatóközpont ebben az évben is megnövelt kapacitással gondoskodik a komplett üzlethálózat ellátásáról. A perbáli gyártóegység idei ünnepi újdonsága a - csemegepultos és előrecsomagolt változatban is előállított - füstölt hátsó csülök. Húsvét idején a szokásosnál jóval nagyobb kereslet mutatkozik a füstölt termékek iránt, de nagy érdeklődésre számíthat a kötözött lapocka is. Emellett számos kedvelt és népszerű húsáru és húskészítmény kerül az áruházak pultjaiba, mint a SPAR páros- és parasztkolbász, az S-Budget füstölt kolbász, "Hazai, Szeretem" márkanév alatt sült-hagymás borjúmájas- és kolbász, valamint az S-Budget és a Regnum főtt-füstölt császárszalonna.

A SPAR Magyarország idén húsvétkor a húsok, húskészítmények, sonkák bővebb kínálata mellett az ilyenkor szintén kelendőbb édes és sós kalácsok, különböző töltésű és ízesítésű bejglik, sütési alapanyagok, desszertek, illetve a klasszikusabb és újabb fűszerezésű különleges sajtok választékát is szélesíti. A vállalat minden árkategóriában: a kedvezőbb árú és a prémium árkategóriás árucsoportokban egyaránt újdonságokkal készül. A sajtok és desszertek között is megjelenik a rövid ideig elérhető, exkluzív választék. Természetesen idén is erős kereslet várható a tojás iránt, különösen a SPAR választékában tavaly tavasztól elérhető szabadtartásos típus iránt is.

A fokozott érdeklődésre tekintettel a SPAR a vásárlóit bővített árukészlettel várja, amely nem csupán az ünnepi élelmiszer-választékot érinti, hanem az édességeket, a kreatív ajándékokat is, ide sorolva a húsvéti dekoráció, világítás, tojásfestés vagy a játékok széles kínálatát. A szélesebb választék azzal is együtt jár, hogy több termékkategóriában az ünnepekkor kedvelt nagyobb kiszerelések is emelt számban jelennek meg az áruházak polcain.

A vállalat az ünnep idején is számos kalóriaszegény, csökkentett cukor- és sótartalmú készítményt tart a kínálatában, illetve az élelmiszer-intoleranciával élők is megtalálhatják a számukra ideális árukat.

A SPAR Online Shop a húsvét időszakában, a Nagypéntek utáni szombaton is a megszokott idősávokban várja a vásárlói megrendeléseket a házhozszállítási és az áruházi átvételi szolgáltatás keretében. A várhatóan jóval nagyobb forgalomra a vállalat webshopja teljes kapacitással készül, de a húsvéti menü biztosítása érdekében az időben történő rendelést és a gondost tervezést javasolják a vásárlóknak.

Címlapkép: Getty Images