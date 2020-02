Már csak így rendel csomagot rengeteg magyar: nem is találkoznak postással, futárral

A csomagpontra szállítás rendkívül népszerű lett az elmúlt néhány évben a webshoptulajdonosok és a vásárlók körében is. Míg a vásárlók azért szeretik, mert ez a csomagátvételi forma kényelmes, gyors és megbízható módja az online vásárlásnak, addig a kereskedők számára lehetőséget biztosít új vásárlói kör bevonására, hiszen azok számára is elérhetővé teszi a webes vásárlást, akik futáros rendelés esetén napközben nem tudják átvenni a csomagot. Kérdés azonban, hogy mi alapján érdemes a webshopoknak csomagpontra szállító futárcéget választani, vajon a minőség, az ár vagy akár a csomagpontok száma az, ami befolyásolhatja a döntésünket? Erre kereste a választ egy felmérés.

A csomagpontos szállításnak költségcsökkentő, hatékonyságnövelő és vásárlásösztönző hatása is lehet, de persze nem mindenkinek ugyanaz fontos, amikor a különböző átvételi lehetőségek közül választ. Igaz ez a vásárlókra és a kereskedőkre is. A több, mint 10 éve fulfillment webshop logisztikával foglalkozó iLogistic.hu évek óta napi többszáz csomagot indít útjára, ezáltal pedig széleskörű tapasztalattal rendelkezik a csomagpontra szállító cégek erősségeivel és gyengeségeivel kapcsolatban. Szakértői segítségükkel vesszük sorba a DPD, GLS, MPL, FoxPost és a Pick Pack Pontok, vagyis a legnagyobb hazai csomagpontos szállítók szolgáltatásainak előnyeit és hátrányait.

A méret is lehet lényeg

Amikor csomagpontos szállítást választunk, érdemes figyelembe venni, hogy mekkora termékeket szeretnénk feladni, hiszen a kézbesített csomagokhoz súlyhatárok is tartoznak. Míg a GLS-nél 40 kg-ig is elmehetünk, addig az MPL postapontok 30 kg-ot, a Foxpost 25 kg-ot, versenytársaik pedig csomagonként 20 kg-ot engednek feladni. Persze a csomagnak nemcsak súly, de mérethatára is lehet, hiszen például a Foxpost automatáiba maximum 62 cm hosszú csomagok férnek be, a DPD-nél 175 cm a határ, a Pick Pack Pontoknál maximum 100 cm-es, a GLS-nél 200 cm-es az MPL-nél pedig 240 cm-es csomagokat adhatunk fel.

Jobb, ha csak a szomszédba kell menni

A csomagpontos szállítás választásának egyik legfőbb oka, hogy sok vásárló napközben nem tud alkalmas helyszínt kijelölni a futáros szállításra, így egyszerűbb, ha munka után be tud ugrani a rendelésért a közelben lévő csomagátvételi pontra. Nem mindegy azonban, hogy hol él a vevő, hiszen, míg vidéken nagy valószínűséggel az MPL lehet a legjobb választás 3000 csomagátvevő helyével és 51 automatájával országszerte, melyeket postákon, Coop üzletekben, MOL benzinkutakon és Media Marktokban találunk meg, addig a Foxpost a bevásárlóközpontok látogatóit éri el 100 automatájával, a Pick Pack Pontok pedig 670 helyszínen újságosoknál, kávézókban és boltokban várják a vásárlókat. A GLS 779 átvevőpontjával és 10 automatájával a forgalmasabb helyszíneket és benzinkutakat célozza meg, tavaly ráadásul a karácsonyi szezonra több, mint 20 ideiglenesen felépített mobil csomagautomatával készültek. A DPD 166 jól megközelíthető frekventált helyszínen biztosít átvételi lehetőséget.

Az árérzékeny vásárlók is jól járhatnak



A csomagpontos átvételnek van olyan formája, amellyel azok a vásárlók (és kereskedők) is jól járnak, akik alacsonyabb értékű termékért nem szeretnének magas szállítási díjat fizetni. Ezen a téren a nagyobb városokban verhetetlen a Foxpost, vidéken pedig a kisebb csomagoknál az MPL lehet a legjobb megoldás. Persze nem mindegy, hogy egyénileg adjuk fel a csomagjainkat, vagy - amennyiben online shopot üzemeltetünk - kiszervezzük egy webshop logisztikával foglalkozó cégnek. Hiszen kiszervezés esetén olyan céggel együttműködve, mint például az iLogistic.hu, mind a házhoz szállítási díjakon, mind a csomagpontra küldési díjakon nagyon sokat tudnak spórolni a webshop tulajdonosok.

Személyes kontaktus vagy modern automata?

Vannak, akik szeretnek csacsogni az eladókkal, mások pedig legszívesebben elkerülik a személyes kontaktust. Számukra tökéletes megoldás az automata, amely a Foxpost specialitása, de az MPL és a GLS is biztosít ilyen átvételi lehetőséget. Azok számára, akik szeretik az emberközpontú szolgáltatásokat, a Pick Pack Pontok jelenthetik a legjobb megoldást, ahol a kollégák bármikor rendelkezésre állnak a vásárlók kérdései esetén. Természetesen az MPL postai átvételénél, valamint a DPD és a GLS csomagpontjainál is lehetőséget adnak a személyes átvétel élményére.

Összességében mindegyik hazai szolgáltató rendelkezik valamilyen előnnyel, legyen ez az ár, a csomagpontok száma, a gyorsaság vagy a csomagok átvételének módja. Az pedig már csak a kereskedőkön múlik, hogy eldöntsék, számukra mi jelentheti a tökéletes megoldást.