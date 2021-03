Magyarországon is bevezetik? Készül az Aldi webshopja, megszólalt az anyacég

Megszólalt a Pénzcentrumnak a készülő webshop kapcsán az Aldi németországi anyavállalata. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a készülő rendszert - amit kint az év első felében vezetnének be - tervezik-e kiterjeszteni a többi országra, így Magyarországra is. Annyi biztos, hogy a készülő webáruház körül nagy a titkolózás, egyelőre az Aldi Süd csak azt erősítette meg, hogy első körben Németországban lesz elérhető. Korábbi interjúnkban Bernhard Haider, az Aldi Magyarország ügyvezető igazgatója még ódzkodott az internetes vásárlás hazai bevezetésétől - a járvány alatt végül mégis összeálltak egy startuppal, így Budapesten már megy a kiszállítás.

Február végén röppent fel a hír, hogy az Aldi Nord és az Aldi Süd egyesített erővel kezdett bele a saját e-kereskedelmi rendszerének fejlesztésébe, amit várhatóan már az idei év első felében be is vezetnek Németországban. Arról egyelőre nem tudni, miképpen fog működni az Aldi saját webshopja, és az is kérdés, hogy a rendszert tervezik-e átvezetni más országokba, így Magyarországra is.

Ennek kapcsán a Pénzcentrum megkereste az Aldi Magyarországot, akik az anyacég sajtóosztályához irányítottak minket a kérdéseinkkel. A többi mellett arra voltunk kíváncsiak, hogy mikor tervezik Németországon kívülre is kiterjeszteni a rendszert, illetve azt is megkérdeztük, hogy mi lesz a sorsa azoknak a partnereknek, akik jelenleg intézik a kiszállítást az egyes üzletekből - itthon például egy startuppal állt össze a boltlánc, a ROKSH "személyes bevásárló" szolgáltatás egyelőre csak Budapesten elérhető.

Az Aldi Süd meglepően gyorsan, egy napon belül válaszolt is, ám mint a levélből kiderült, az új webshopot egyelőre titoktartás övezi. Megerősítették a korábbi híreket, hogy a két csoport egy fedél alá szeretné hozni az internetes kereskedelmet az ügyfélorientáció érdekében.

Az Aldi filozófiájának megfelelően, egy egyszerű szállítási rendszert szeretnénk kínálni a vásárlóknak minden egyes régióban. Ahogy a fizikai üzletekben, úgy az online térben is az lesz a célunk, hogy a vásárlást minél egyszerűbbé tegyük. Az Aldi jövőbeli termékpalettája következetesen az ügyfelek online igényeihez és kívánságaihoz is fog igazodni

- írta a Pénzcentrumnak az Aldi Süd. Így a sokásos élelmiszeripari termékek mellett a népszerű non-food árucikkeket is tervezik bevenni a kínálatba. A vállalat ennél többet egyelőre nem kívánt megosztani a készülő újításról, de mégegyszer leszögezték, hogy első körben csak Németországban fogják bevezetni.

Az üzletlánc mindeddig nem is foglalkozott a webáruház beindításával. Bernhard Haider, az Aldi Magyarország ügyvezető igazgatója 2019. végén még arról beszélt a Pénzcentrumnak adott interjújában, hogy bár folyamatosan figyelemmel kísérik az online bevásárlási rendszer iránti igényt,

jelenleg (2019. októberében - a szerk.) azonban még nem látjuk elérkezettnek az időt a magyarországi bevezetésre.

Haider felidézte, hogy az Egyesült Királyságban ugyanakkor működik már az online ALDI-shop, tehát bőséges tapasztalattal rendelkeznek arra az esetre, ha el kellene indítani egy internetes boltot valamelyik országban.

Címlapkép: Getty Images