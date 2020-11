Lélekben és anyagilag: így készülj fel a karácsonyi rohamra

A karácsonyi vásárlási roham kapuja, a Black Friday számos akcióval várja a vásárlókat. Bár a koronavírus idén az akciós napokra is hatással lesz, nemzetközi előrejelzések így is forgalmas időszakra számítanak. Útmutatónk segíthet abban, hogy a Fekete Péntekkel jól járjunk és ne csalódjunk utólag.

Bár az idei Black Friday a koronavírus-járvány miatt más lesz, mint az eddigiek, akciókkal most is készülnek a boltok, és a szakértők forgalmas időszakra számítanak. A Black Friday idén november 27-ére esik, de sok kereskedő nem csak ezen az egy napon, hanem már újabban a teljes Black November hónap alatt várja leértékelésekkel a vásárlókat. Az akciók között pedig most sem lesz egyszerű eligazodni, ezért összeszedtük, mire érdemes mindenképpen figyelni vásárlás előtt - hívja fel a figyelmet a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Mire van szükségünk és mire nem?

A vásárlás előtt fontos reális képet kapnunk arról, mire van valójában szükségünk. Akármennyivel is olcsóbb valami az akciók alatt, ha arra egyébként nincs szükségünk, akkor csökkentett áron is pénzkidobás megvásárolni.

Érdemes alapos leltárt tartani otthon, ez remek lehetőség arra is, hogy átnézzük és kiszelektáljuk azokat a tárgyakat, amelyek már nincsenek használatban. A még használható, jó állapotban lévő, ám feleslegessé vált műszaki cikkeket el is lehet adni vagy jótékony célra felajánlani, a teljesen használhatatlan daraboktól pedig megszabadulni.

A használt cikkeinket Magyarországon is több online piactéren értékesíthetjük. Ha megunt dolgainkat továbbadjuk, azzal nem csak pénzhez jutunk, de hulladékot sem gyártunk. Fontos, hogy a műszaki tárgyakat senki ne a kukába dobja! A Fővárosi Közterület-fenntartó hulladékudvarai például elektronikai hulladékot is kezelnek, a leadható hulladékfajtákról a cég weboldalán lehet tájékozódni. Azt is fontos tudni, hogy, ha új háztartási gépet vásárol valaki, a kereskedők a régit visszaveszik.

Mennyibe kerül tényleg?

Ha sikerült döntenünk, és tényleg szükségünk van valamire, érdemes határozott elképzeléssel nekivágni a leárazásoknak, és célirányosan a kiválasztott terméket keresni. Természetesen van olyan, hogy egy-egy termék tényleg kivételesen jó áron van, ha szükség van rá, akkor persze érdemes megvenni.

Ez is a tudatos vásárlás része.

Ahogy az is, ha egy-egy sokáig eltartható termék - legyen az akár élelmiszer - olcsón megvásárolható, akkor kicsit többet venni belőle. Ám a mostani járvány miatt érdemesebb elkerülni a felhalmozást célzó vásárlásoknak, tavasszal ugyanis előfordultak átmeneti hiányok a pánikvásárlások miatt. Az élelmiszereken érdemes megnéznünk a minőségmegőrzési időt és átgondolnunk, mennyi tudunk elfogyasztani belőle.

Online? Mennyire zöld?

A vásárlások a pénztárcák mellett a Földre is hatással vannak. Idén a koronavírus-járvány miatt várhatóan többen dönthetnek az online vásárlás mellett, ami a környezetet is megterheli. Az online vásárlásnál ugyanis a termék legyártása mellett annak csomagolása, a kiszállításhoz való csomagolása és a szállítása is mind hatással van a környezetre.

Abba is érdemes belegondolni, hogy az online megvásárolt és utána valamilyen okból visszaküldött termékek még többet utaznak, hiszen sok esetben futár jön ki a visszaküldésre ítélt termékekért és viszi vissza a raktárba. Ráadásul, ha a világon mindenki annyit fogyasztana, mint az átlag európaiak, akkor a globális erőforrások három-négyszeresére lenne szükség.

Vásárlás hosszú távra

A koronavírus-járvány miatt bár csökkenhet a forgalom az üzletekben, a teljes szezonban az ünnepi eladások, ha minimálisan is, de növekedhetnek az egyik legismertebb globális nemzetközi tanácsadó cég, a Deloitte szerint. A silány minőségű, olcsó áruk pedig hamar a kukában landolhatnak.

Ha valaki hosszútávra szeretne vásárolni, érdemes utánanéznünk a termékek paramétereinek, a lehető legjobban megismerni például egy mosógép vagy hűtőgép műszaki jellemzőit. Fontos például tisztában lenni azzal, hogy mennyi fogyaszt, azaz milyen kiadásokra számíthatunk hosszú távon.

Az alacsony ár önmagában nem jelent gyengébb minőséget, a legdrágább verzió nem feltétlenül a legjobb, a legjobb energetikai besorolású termék a magas ára miatt nem mindig hozza vissza az árát.

Vigyázat az akciókkal!

A Black Friday időszakában rengeteg leértékeléssel és számtalan csábító ajánlattal lehet találkozni a boltokban és a webshopokban is. Azonban nem minden akcióra érdemes lecsapni. Ha megvan, hogy pontosan melyik termékre van szükségünk, akkor érdemes a kiválasztott termék árát több kereskedőnél is ellenőrizni, ugyanis könnyen lehet, hogy máshol, akár akció nélkül is, olcsóbban elérhető a kiválasztott használati tárgy.

Az ár mellett fontos a kereskedő megbízhatósága is: online vásárlás alkalmával ellenőrizd a szállítási feltételeket, díjakat és a visszaküldési lehetőségeket.

Címlapkép: Getty Images