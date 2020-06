Lehúzás a pesti plázában: ennyiért adják a maszkot, kézfertőtlenítőt automatából

Hiába ért véget a veszélyhelyzet, a maszk viselése tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben továbbra is kötelező. Aki otthon felejti, az út közben is beszerezheti, a háromszorosáért.

Egyelőre még kötelező a maszk viselése a tömegközlekedési eszközökön, ahogy az üzletekben is, és még a jövő héten is így lesz ez - mondta el Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. Az operatív törzs heti rendszerességgel vizsgálja felül a védelmi intézkedéseket, tehát amíg ők nem döntenek másképp, a maszk marad.

Van bőven!

A kezdeti nehézségek után, maszkokat ma már egyre több helyről be lehet szerezni, sőt, ahogy arról a Pénzcentrum elsőként beszámolt, már a diszkontáruházak is árulják őket hetek óta.

Ám akkor sincs baj, ha otthon felejtjük, út közben is be tudjuk szerezni - de persze súlyos felár ellenében. Az egyik budapesti pláza, a Westend bejáratánál például maszk automatát állítottak fel, melyből a kézpénz mellett akár bankkártyával is vásárolhatunk.



Aki feledékeny, az fizessen: az egyszerhasználatos automatás szájmaszk 300 forintba kerül, ezt nagyjából a harmadáért, akár már 100 forintért is beszerezhetjük online, vagy a patikákban. Igaz, három darab csak 600 forintba kerül.



Az FFP2-es az automatában 1000 forintba kerül, melyet már a feléért, 499 forintért is beszerezhetünk online.



A kézfertőtlenítő ára a pláza bejáratánál 1100 forint.

Címlapkép: Getty Images