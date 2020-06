Legalább a grillszezon nem marad el idén: ezek lesznek a slágerek 2020-ban

A szabadtéri sütögetés a családi és baráti összejövetelek egyik legkedveltebb formája, melyek során az alkalmi séfek szenvedélyesen, nagy szeretettel - és a "titkos" receptjeikkel -kápráztatják el a vendégeiket. Beköszöntött a nyár, és vele együtt a kerti partik szezonja. A koronavírus világjárvány annyiban hatott a 2020-as grillidényre, hogy az a korábbiakhoz képest pár hetet csúszik, ám a szabadban való sütés iránti kedv nem csökkent. Sőt, a járvány időszaka még növelte is az igényt, így a korlátozások enyhítésével visszatérhet az élet a grillpultokat és a kerti partikat illetően is.

"A vállalatunk minden évben gazdag és minőségi szezonális alapanyag- és eszközkészlettel segíti a professzionális és házi szakácsokat a grillszezonban is. 2020-ban a SPAR saját húsüzeme, a Regnum Húsüzem és Oktatóközpont 5 féle húspultban kapható és 19 előrecsomagolt fűszerezett grillterméket, hagyományos és új ízeket egyaránt kínál a vásárlóinknak. A grillkellékek tekintetében pedig 35 termék található meg a választékunkban" - mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a közös kerti időtöltés iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ennek bizonyítéka, hogy amíg a húsüzemünk 2018-ban 687,2 tonna mennyiségben és 1,02 milliárd forint értékben szállított grill- és steaktermékeket az üzletekbe, addig 2019-ben már 775,5 tonnás és 1,17 milliárd forintos volumenről beszélhettünk. Már most érzékelhető, hogy a kereslet idén sem csökken, így 2020-ban is jó eséllyel növekedésről, vagy legalábbis hasonló nagyságú forgalomról számolhatunk be

A minőségi húsok, húskészítmények, egyéb alapanyagok mellett a grillezés nélkülözhetetlen kellékei a különféle sütőalkalmasságok, berendezések, nyársak, csipeszek, a faszén és a többi gyújtószerszám. A vevőközönség főleg a két végpólust választja: a prémiumgyártmányokat, illetve a belépő - vagy kezdő - kategóriát.

A járványhelyzet ebben a szegmensben sem szegte a vásárlók kedvét, sőt inkább növelte, a vállalat eddigi tapasztalata szerint például fokozottabb a kereslet a tradicionális vastárcsák és bográcsok iránt, a grillező gépek közül pedig a gáz- és elektromos készülékek fogynak jobban.