Lecsapott a hatóság: átcímkézett termékeket vontak ki a forgalomból

Idén is több száz tonnányi ismeretlen eredetű vagy veszélyes árut vont ki a forgalomból az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság (Nébih) kiemelt egysége, a csaknem hatszáz ellenőrzés során. A kiszabott bírságok összege megközelítette a 110 millió forintot.

Eredményes évet zár a Nébih kiemelt ügyek igazgatósága (KÜI). A tapasztalatok azt mutaják, a leggyakoribb jogsértés továbbra is a lejárt fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idő jogellenes meghosszabbítása, valamint a termékek nyomon követésével kapcsolatos hiányosságok - írja a Magyar Nemzet.



Az év egyik legjelentősebb fogása egy gyrost gyártó üzemben várta a KÜI szakembereit. Az ellenőrzések során 114 tonna ismeretlen eredetű alapanyagot zárolt a hatóság. Az ellenőrzések számában nem volt változás az előző évekhez viszonyítva, a hatékonyság ebben az évben is 95 százalékos volt, ami európai uniós szinten is kiemelkedő teljesítménynek számít.

Az idén - részben az afrikai sertéspestis veszélye miatt - kiemelt figyelmet kaptak az élő állatok exportjával kapcsolatos ellenőrzések.

A KÜI ebben az évben is folytatta a különböző növényvédő szerek értékesítésének ellenőrzését, a hagyományos boltok mellett a világhálón kínált áruk sem kerülhették el a hatóság figyelmét. Hasonlóan szigorú ellenőrzésnek vetették alá a különböző táplálékkiegészítőket is. Az interneten forgalmazott termékekben több esetben is tiltott alapanyagot találtak az ellenőrök, olyan táplálékkiegészítő is volt a piacon, amely parlagfüvet tartalmazott.

Címlapkép: Getty Images