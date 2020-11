Lebuktak a magyar websopok: így bírnak rá, hogy sokkal többet költs náluk

Indul a roham a boltokban, és a járvány miatt rengetegen fognak interneten rendelni. Ez kapóra jöhet a webáruházaknak is, akik egy csomó trükkel igyekeznek rávenni, hogy többet költs náluk, mint amennyit terveztél. Alább hét ilyen módszerről rántjuk le a leplet!

Jön az év végi roham a boltokban: black fiday, boxing day, és persze a szokásos karácsonyi megőrülés. Idén a járvány miatt különösen nagy hangsúlyt kaptak az online áruházak. Ezt tudják a netes üzletek is, és igyekeznek minél többet kihozni a helyzetből.

Akár ősrégi trükköket is bevetnek annak érdekében, hogy az ember több pénzt hagyjon ott, mint amiennyit szeretett volna.

Aki nem ismeri ezeket a stratégiákat, az könnyen túlköltekezhet. Mutatunk hét módszert, amivel a webáruházak igyekeznek több pénzt kisajtolni belőled!

Ingyenes szállítás: Bármennyire is kényelmes az online vásárlás, néhány hátránya is van - az egyik az, hogy fizetni kell azért, hogy a termékeket kiszállítsák. Az online kiskereskedők az ingyenes szállítással ellensúlyozzák ezt a kellemetlenséget. Jófejségnek tűnhet, de a legtöbb webshopnál csak valamekkora összeg elköltése esetén van ingyen a kiszállítás, úgyhogy jobb figyelni, mert könnyen megvehetsz valami olyan dolgot, amire amúgy nincs szükséged, csak ingyen legyen a szállítás.

Belépő kedvezmények: Sok webshopnál adnak ajándék kupont annak, aki először vásárol. Ez a taktika nemcsak vásárlásra ösztönöz, hanem arra is, hogy több pénzt költs, hiszen amúgy is kedvezményesen vásárolhatsz. A másik módszer, hogy a kedvezményért cserébe meg kell adnod az e-mail címedet, ez is megéri a webáruháznak, hiszen tudnak marketing anyagokat küldeni.

Kapcsolódó termékek: Sok webshop szokott úgynevezett "kapcsolódó termékeket" ajánlgatni annak alapján, hogy mit vásároltál a múltban, vagy mi van a kosaradban. Ilyenek például a telefontokok, laptoptáskák és a többi apróság, amelyeknek nehéz ellenállni.

Ingyenes visszatérítési lehetőség: Az ingyenes visszatérítést kínáló boltok nem nagylelkűek; stratégiai jellegűek. Az online vásárlók nem tudják élőben megnézni a termékeket, nem tudják felpróbálni a ruhákat, így gyakorlatilag kockázatot vállalnak azzal, hogy a netről rendelik meg az árut. Ezt a kockázatot igyekeznek csökkenteni a boltok azzal, hogy ha a vevőnek valamiért nem tetszik a termék, akkor visszaadják a pénzét. A vevők így nagyobb valószínűséggel vásárolnak - még akkor is, ha bizonytalanok vagy több termék közül nem tudnak választani -, hiszen tudják, hogy akkor sincs probléma, ha végül mégsem kell nekik a kiszállított termék.

Kedvezmények a vásárlás összege alapján: Mindenki szereti a kuponokat, kedvezményeket , de gyakran megjárhatod velük! Hiszen sok esetben kedvezmény csak akkor él, ha bizonyos összeg felett költesz. Az ingyenes szállításhoz hasonlóan ez a taktika is arra készteti a fogyasztókat, hogy több pénzt költsenek, mint amennyit eredetileg akartak - csak azért, hogy elérjék a kedvezmény küszöbét.

Hűség- és tagsági programok: Sok kiskereskedő kínál hűségprogramokat vásárlóinak. Az előnyök között szerepelhet az ingyenes kiszállítás, vagy az exkluzív termékek megvásárlásának lehetősége, esetleg különleges kedvezményekket és jutalmakat is adnak a vásárlásokért. Ezek elősegítik a márkahűséget, és természetesen költekezésre is csábítják a vásárlókat.

Célzott hirdetések: Észrevetted már, hogy miután rákerestél egy adott termékre, hirtelen egy csomó hirdetés jön veled szembe róla? Ez

nem véletlen! A kereskedők a böngészési adataid alapján célozzák a hirdetéseiket, mivel tudják, hogy nagy eséllyel ilyen terméket szeretnél vásárolni.

Címlapkép: Getty Images