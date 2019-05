Lassan nem lesz kitől vásárolni: drasztikusan olvad a boltoslétszám

A boltokban foglalkoztatottak száma tovább csökkent 2019 elején, hatezer fővel. Hiába, ha kevesebb a bolt, kevesebben is ügyködnek benne. Hullámzik is a létszám, de ha lassan is, azért lefelé csúszik. Pedig sokan keresnek eladót még mindig. És a kisboltoknál nagy a létszámesés.

A boltos világ foglalkoztatási statisztikájában 2015-ben még volt egy ugrás felfelé, feltehetően az online kassza miatt (ha több nyugtát kell adni, több dolgozót is kell bejelenteni), ezt követően azonban az éves adatsorban egy lefelé mutató irányzat rajzolódik ki. Foglalkoztatott egyébként az a boltban is, aki akár alkalmazottként, akár vállalkozóként, szövetkezeti tagként, vagy éppen segítő családtagként ott ügyködik - írja a blokk.com szakportál.

A foglalkoztatotti szám csökkenése nyilván összefügg azzal is, hogy évről-évre háromezer körüli számban esik a boltok száma is. Ez elsősorban a kisebb boltok körének zsugorodását jelenti. A foglalkoztatási adatok viszont azt is mutatják, hogy - akár a bezárt, akár a még nyitva tartó boltokból - jó néhányan el is hagyják a boltos világot. A bezárt boltok foglalkoztatottjai vagy másik boltba mennek (bizonyára van ilyen is), vagy átvándorolnak más szakterületre. Eladóhiány ugyanis még mindig van, ezt bizonyítják a továbbra is tömeges álláshirdetések is.

Az alkalmazottak persze folyamatosan vándorolnak boltról-boltra a nagyobb fizetésért, megtehetik a munkaerőhiány közepette, függetlenül a boltbezárástól. Ez azért nagy gondja a boltos világ munkaerő felelőseinek.

Jócskán emelkedett az alkalmazottak fizetése a boltos világban az elmúlt években, de máshol is. A boltban viszont nehéz azért is több bért adni, mivel árgus szemekkel figyeli a vásárló az árcédulát és végső soron, mint minden költséget, ezt is ő fizeti meg.

Létszámügyek a boltban

2018 első negyedévéhez képest nem is kevés a csökkenés a foglalkoztatottak számában, amit a statisztika mutat, 367 ezerről eset a létszám 355 ezerre. De csökkent a létszám az előző évek adataihoz mérve is.

Év közben egyébként nagyok a hullámhegyek, hullámvölgyek a boltos foglalkoztatási statisztikában, egyes esetekben szinte megmagyarázhatatlan mértékben.

Kirajzolódik az is a statisztikából, hogy a foglalkoztatottak legnagyobb csapatát alkotó alkalmazottak létszáma is csökkent. Ezen belül - összefuttatva a KSH két különböző módszertanú munkaügyi mutatószám rendszerét - a nagyobb boltokban (ahol a vállalkozásnál négy főnél többen dolgoznak) kisebb mértékben, de emelkedett az alkalmazotti létszám az elmúlt években. A kisebb boltokban ugyanakkor nagyot esett az alkalmazottak száma, feltehetően döntő részben a már említett boltszám csökkenéssel összefüggésben.