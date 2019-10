Kuponakciókat razziázott a minisztérium: mutatjuk a kifogásokat

Az év utolsó hónapjaiban a magazinokban és az interneten a vásárlási kedv fokozásának gyakori, népszerű eszközeiként jelennek meg a kuponok. A fogyasztóvédelmi hatóság rendszeres ellenőrzéseinek tapasztalatai azt mutatják, hogy kirívó jogsértések nincsenek, kifogás mindössze a vizsgált akciók huszadánál merült fel - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A kuponok közös jellemzője, hogy felhasználásukkal a termékek és a szolgáltatások rendszerint jelentős kedvezménnyel vásárolhatók meg, ezért ezekben az időszakokban nagyobb forgalommal számolhatnak a kereskedők. A hagyományos, papír alapú kuponokon feltüntethetik akár az árkedvezmény mértékét, akár azt, hogy egy termék áráért kettő kapható. A kuponok nemcsak magazinokban találhatóak meg, sok esetben már applikáción keresztül is hozzáférhetőek, sőt, közvetlenül az adott vállalkozás honlapjáról is le lehet tölteni azokat. A kuponos vásárlások során érdemes odafigyelni a kuponon szereplő akció határidejére, az árkedvezmény mértékére, a különböző termékkapcsolásokra. Fontos, hogy a kuponnal vásárolt akciós termékre, szolgáltatásra is az általános szavatossági-jótállási előírások és panaszkezelési szabályok az irányadók.

A magazinokban, reklámújságokban található kuponok mellett vannak olyan webáruházak, amelyek célzottan kupont értékesítenek, ezeket a vásárló más vállalkozásnál válthatja be. Az ilyen honlapon történt vásárlás esetén előfordulhat, hogy már a kuponnal is probléma van, például nem létező tanfolyamot hirdet. Ebben az esetben a kupont áruló webáruházhoz kell fordulni. Ha a kuponnal akciósan megvásárolt termékkel vagy szolgáltatással nem elégedett a fogyasztó, pl. elromlott a kuponnal vett kávéfőző, vagy a szállodai szolgáltatás színvonala maradt el az ígéretektől, akkor a terméket értékesítő vagy a szolgáltatást ténylegesen nyújtó céggel szemben érvényesíthetjük jogainkat.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium IT Laboratóriuma és a fogyasztóvédelmi hatóság rendszeresen ellenőrzi a kuponos értékesítést. A tavaly a hagyományos és online kereskedelmi forgalomban elvégzett összesen közel 300 kuponos vizsgálat mindössze 5 százalékában merült fel kifogás. A problémás esetekben többnyire a kereskedő nem vonta le a termék árából a kuponon szereplő kedvezményt, vagy a hirdetés ellenére nem fogadta el a kupont. Előfordult a próbavásárlás során, hogy az online megrendelt termékre nem vonatkozott a kuponakció, de erről vásárlás előtt nem adtak tájékoztatást.

A fogyasztóvédelmi hatóság és az ITM IT laboratóriuma az idei őszi kuponnapok során is próbavásárlásokkal ellenőriz. A hatósági jelenlét célja a vásárlók és a tisztességes vállalkozások védelme.