Koronavírus: változik a magyar Spar, Interspar nyitva tartása, és a webshoppos rendelés is

A SPAR és INTERSPAR áruházak hétfőtől péntekig átlagosan 6:30 és 19 óra között, szombaton és vasárnap áruházanként eltérő idősávban tartanak nyitva a továbbiakban, miközben tovább folytatódnak a koronavírus terjedését megelőző intézkedések.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. valamennyi hazai SPAR és INTERSPAR áruházának nyitvatartását újragondolta a veszélyhelyzetre, illetve a megváltozott vásárlói szokásokra való tekintettel. Az üzletegységek hétfőtől péntekig átlagosan 6:30 és 19 óra között, szombaton és vasárnap áruházanként eltérő idősávban tartanak nyitva a továbbiakban. Az aktuális nyitvatartási rendről, a SPAR a honlapján lehet tájékozódni, áruházankénti bontásban: https://www.spar.hu/nyitvatartas-valtozas - írja hivatlos közleményében a lánc.

Webshop - készpénzforgalom nélkül

A SPAR megváltoztatta a webshop működését is a kialakult helyzetre való tekintettel. A 2020.03.17-től leadott megrendelések kifizetése immár kizárólag előre, online lehetséges. Ezzel a lépéssel a bolt szeretné csökkenteni a kiszállító munkatársak és a vásárlók közötti személyes kontaktus idejét. A döntés nem vonatkozik a már korábban leadott megrendelésekre, azok kifizetése a vásárlók által korábban meghatározott módon történik. A SPAR arra kéri a webshop vásárlóit, hogy előre jelezzék a rendeléseik leadása során, ha egészségügyi okok miatt zárt területre kérnének kiszállítást, ugyanis a SPAR munkatársai veszélyeztetett területre nem léphetnek be.

Fontos újdonság, hogy 2020.03.30-tól a SPAR Online Shop a megnövekedett rendelésszámra reagálva bővíti az igénybe vehető idősávokat. Hétköznapokon elérhetővé válik egy új időablak, mely a 22 és 23 óra közötti kiszállítást teszi lehetővé.

Mennyiségi korlátozások léptek életbe

A SPAR a Magyar Kormány által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel számos rendkívüli intézkedést hozott annak érdekében, hogy a lakosság élelmiszerrel történő ellátása folyamatos és kiegyensúlyozott legyen. A SPAR türelemre és együttműködésre kéri a vásárlóit a bevezetett mennyiségi korlátozások kapcsán, ezzel is segítve azt, hogy mindenki elegendő élelmiszerhez jusson. A webshop és áruházi vásárlások tekintetében:

lédig termékek esetében 5 kg/termék,

darabban értékesített termékek esetében 10 darab/termék a személyenkénti vásárlási mennyiségi limit.

"A SPAR a beszállítóival együttműködve az elmúlt hetekhez hasonlóan most is mindent megtesz annak érdekében, hogy a megnövekedett keresletet kezelni tudja. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egy-egy rövidebb időszakban egy-egy áruházban egyes cikkek kitöltési üteme az árupótlás időigénye miatt a szokásosnál hosszabb lehet, emiatt a vásárlóink megértését kérjük. A SPAR határozottan javasolja, hogy a lakosság ne halmozzon fel otthonában feleslegesen sok élelmiszert!" - mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Könnyítés az érintés nélküli fizetések esetében

A járványügyi veszélyhelyzetben történő könnyebb és gyorsabb fizetés érdekében az érintéses fizetési kártyás vásárlások esetében a PIN-kód kötelező használatára vonatkozó 5 ezer forintos értékhatár 15 ezer forintra módosult a mai naptól. Ennek megfelelően csak a 15 ezer forintnál magasabb összegű vásárlások esetén kéri a bankkártya-terminál a PIN kódot a SPAR áruházakban is. A SPAR ugyanakkor szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben az egymás utáni érintés nélküli tranzakciók száma eléri az 5-öt vagy az összegük a 150 eurót, a kártyakibocsátó bank köteles a vásárlót azonosítani, például PIN kódjának megadásával. Így esetenként előfordulhat, hogy a terminál a 15 ezer forintos limit alatt is csak PIN kód megadásával engedélyezi a tranzakciót.

Hűségjutalom a dolgozóknak

Nagy fokú elkötelezettségről és áldozatos munkáról tettek tanúságot a SPAR munkatársai az elmúlt hetekben, amelyet az áruházlánc egy új juttatással hálál meg. A visszavonásig érvényes szabályozás szerint a SPAR minden ledolgozott óra után bruttó 400 forint hűségjutalmat számol el az áruházak, a logisztikai terület és az élelmiszertermelő üzemek munkavállalói részére, amit a havi bérrel együtt utal a bankszámlákra. A jutalmat a belépés napjától a kilépés napjáig a tényleges munkavégzéssel töltött órák mindegyikére folyósítják a munkatársaknak 2020. március 16-tól kezdődően visszavonásig. Mivel a koronavírus az idősek számára kiemelt kockázatot jelent, a SPAR a 65 éves és idősebb munkavállalóit 2020. március 18-tól felmenti a munkavégzés alól, beleértve azokat is, akik idén töltik be 65. évüket. Az egészség megóvása miatt hozott intézkedés idejére a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő díjazás illeti meg a munkavégzés alól ideiglenesen felmentett SPAR munkatársakat.

Vásárlók és munkatársak biztonsága

A SPAR megkülönböztetett figyelmet fordít a munkavállalói biztonságára is, és minden elvárható intézkedést megtesz a jövőben is. A SPAR a dolgozók munkavégzésének segítése érdekében növelte a szünetkiadások rugalmasságát, hogy biztosítani tudja a gyakoribb kézmosás lehetőségét. Valamennyi munkavállalója számára kesztyűt és fertőtlenítőszert biztosít, s megkezdte az úgynevezett leheletvédő plexik telepítését a kasszáknál, amely egyszerre szolgálja a vásárlók és a munkatársak védelmét. Megkezdődött a padlómatricák kihelyezése is, amely segíti az egymás közti távolság betartását az áruházon belül.

A SPAR számára kiemelten fontos a vásárlók kényelme és biztonsága, és minden elvárható intézkedést megtesz nem csak most, de a jövőben is. A SPAR megnövelte a saját fertőtlenítő- és tisztítószer rendeléseinek mennyiségét, s az áruházakban továbbra is rendkívül alapos a takarítás.

A SPAR az alábbi kérésekkel fordul vásárlóihoz országszerte:

Vásárlás közben is fordítsanak figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ általános ajánlásaira is, amelyek szerint a kiskereskedelmi üzletekben tartózkodva a vásárló ne érintse meg az arcát, különösen az ajkakat, az orrát és a szemét kézzel!

Kérjük, kövessék a köhögés és a légzés higiéniai protokollját! Köhögés vagy tüsszentés esetén takarják el a szájukat és az orrukat egyik könyökükkel, vagy zsebkendővel, majd a lehető leghamarabb dobják be a zsebkendőt egy zárt szemetesbe! Az áruházban ne köhögjenek vagy tüsszentsenek az ott tartózkodókra vagy a kihelyezett élelmiszeripari és más termékekre!

Javasoljuk, hogy lehetőleg ne a csúcsidőszakban jöjjenek vásárolni!

Ajánljuk az egyedül történő vásárlást!

A gyermekeket lehetőség szerint ne vigyék magukkal vásárolni!

Idősebb vásárlóink kérjék - lehetőség szerint - a környezetükben lévő fiatalok segítségét a bevásárlás tekintetében, és ne hagyják el otthonukat, ha nem muszáj!

A kiszolgálópultoknál és a pénztáraknál padlómatricákkal segítjük vásárlóinkat az egymástól történő távolság megtartásában. Kérjük, hogy tartsák meg az előírt távolságot!

Minden, eddig csomagolatlanul értékesített kenyeret a SPAR és INTERSPAR áruházakban mostantól csomagolt formában kínálunk. A válogatható frissárut puszta kézzel ne fogják meg, használjanak erre a célra kihelyezett fogóeszközt, vagy eladótéri műanyag zacskót, esetleg papírzacskót, amibe be is csomagolhatják a terméket!

(Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán)