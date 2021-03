Korlátozások: kétségbe estek a virágárusok, hétfőn nőnap, mi lesz velük?

A csütörtök délelőtt bejelentett szigorítások értelmében hétfőtől az összes nem létfontosságú kereskedelmi egységet be kell zárni a kontaktok radikális csökkentése érdekében. Csak az élelmiszerboltok, a patikák, a drogériák és a benzinkutak maradhatnak nyitva. Ez azt jelenti, hogy a virágboltok is kénytelenek zárva tartani, ami hatalmas érvágás jelent számukra, hiszen március 8-án, hétfőn nőnap lesz. Ha nem kapnak legalább egy nap haladékot, óriási bevételkiesésre számíthatnak.

A nőnap általában az év legjobb napja a virágárusoknál, az átlagos forgalom akár hússzorosát is megkereshetik ilyenkor. A kormány mai bejelentse azonban, miszerint hétfőtől az összes nem létfontosságú üzletet be kell zárni, óriási érvágás a virágüzleteknek. A legnagyobb baj az, hogy a nőnapra a virágárusoknak is fel kell készülniük, az árubeszerzés pedig már szerdán javában zajlott. Mivel az elmúlt év a különböző korlátozások miatt nekik sem volt fényes, többen hitelből vagy kölcsönből vásároltak be március 8-ára - mondta el a 24.hu-nak Boros Attila, a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozások Magyarországi Szakmai Egyesületének elnöke.

Csak nőnapon realizálni lehet egy gyengébb januári teljes forgalmat. Ezekben a percekben is zajlik az egyeztetés, hogy tegyenek kivételt legalább hétfőn a virágárusokkal. Egyelőre azt sem tudjuk, hogy a kiszállítás működhet-e. Sokan indítottak webshopot a járvány miatt, de a bejelentésből az nem derült ki, ez is korlátozva lesz-e - tette hozzá.

Ha csak egy héttel korábban tájékoztatnak bennünket már felkészültebbek lehettünk volna, és nem vásárlunk nagy mennyiségű romlandó árut megtakarításainkból

- mondta egy kereskedő a lapnak.

Címlapkép: Getty Images