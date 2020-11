Korlátozások: ez várható a magyar benzinkutakon - megszólalt a szövetség

A korlátozó rendelkezések értelmében az üzleteknek, szolgáltatóknak be kell zárniuk este hétkor. Ez alól egyedül a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételek. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a töltőállomások fognak-e változtatni a nyitvatartási időn annak fényében, hogy este 8 és hajnali 5 óra között nemigen lesz senki az utakon. A Magyar Ásványolaj Szövetség válaszolt a Pénzcentrum kérdéseire.

Szerda éjféltől élesedett Magyarországon a kijárási tilalom, illetve az üzleteknek, szolgáltatóknak is be kell zárniuk este hétkor - legközelebb pedig csak hajnali öt után nyithatnak ki. Ez alól csak a gyógyszertárak, illetve a benzinkutak jelentenek kivételt, ezek továbbra is korlátozás nélkül működhetnek. Igen ám, de felmerül a kérdés, hogy például a töltőállomások fognak-e változtatni a nyitvatartási időn annak fényében, hogy este 8 és hajnali 5 óra között nemigen lesz senki az utakon - kivéve aki dolgozik, munkába megy (vagy onnan igyekszik haza), illetve sportolni megy, esetleg valami rendkívüli esemény miatt hagyta el otthonát.

Hogy kiderüljön, terveznek-e bármin változtatni a hazai kúthálózatok, a Pénzcentrum megkereste a hazai szakszövetséget. A Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatai is úgy értelmezik, hogy a vonatkozó rendelet nem korlátozza a töltőállomások nyitvatartását. Ennek megfelelően a vállalatok egyelőre nem is lépnek semmit.

Jelenleg nincs információm arról, hogy bárhol módosulna a nyitvatartási idő

- mondta a Pénzcentrumnak Grád Ottó, a szövetség főtitkára.

A MÁSZ tagvállalatai szinte az egész hazai piacot lefedik (a kisebb magánkutak kivételével): a szövetség tagja többek között a MOL, a Shell, az OMV, a Lukoil, de tagjai a tömörülésnek az OIL, a Mobil Petrol, és a Castrum Ferrerum töltőállait üzemeltető cégek is. Úgyhogy nagy változásra egyelőre nem kell számítani a magyarországi töltőállomásokon.

