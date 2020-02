Könnyen ráfázhatsz, ha így vásárolsz használt autót: sokan esnek áldozatul

Eltitkolt hibák, visszatekert kilométerórák, sőt: nem egyszer hatóság által lefoglalt, vagy körözés alatt álló járművek. Egy friss, használtautó-piaci felméréséből kiderült, hogy minden ötödik használtautó-vásárlót érte már negatív tapasztalat adásvétel során, azonban ezeket a kellemetlen élményeket könnyen el lehetne kerülni.

A 20 éves Használtautó.hu a több mint 16 ezer válasz alapján úgy látja, hogy a biztonságos adásvételt támogató fejlesztések mellett a vásárlók és az eladók tudatosságára is szükség van: avagy hiába a sokszor ingyenesen vagy jelképes összegért elérhető információk, ha azokat csak kevesen veszik igénybe. Az oldal online felmérése szerint a potenciális vásárlók 96%-a nagyobb bizalommal szerezne be olyan autót, amelynek előélete és műszaki állapota hitelesen leellenőrizhető.

Ehhez nagyban hozzájárulhat a meghirdetett autó alvázszámának megadása is, ennek ellenére az eladók több mint fele nem tünteti fel ezt az információt. Közülük a legtöbben ugyanis úgy gondolják, csak az igazán komoly érdeklődőkkel érdemes megosztani ezeket az adatokat, de azok a válaszadók is sokan vannak, akik továbbra sem látják a funkció előnyeit, vagy túl időigényesnek tartják az amúgy nem bonyolult feltöltési folyamatot.

A válaszadók a negatív tapasztalatokkal kapcsolatban legtöbbször a manipulált, visszatekert kilométerszámlálókat, a vásárlás után megjelenő, rejtett műszaki hibákat és a korábbi sérülések eltitkolását jelezték. Viszont mivel az érdeklődők kétharmada szívesebben vásárolna magánszemélyektől, leellenőrizhető autót, így a megfelelő járműadatok feltüntetésével bizalmat kelthetünk az érdeklődőkben.

A felmérésünkben említettek mellett még az is gyakori, hogy a sokszor jócskán a piaci ár alatt meghirdetett autók foglalójával vagy vételárával szőrén-szálán eltűnik az eladó. Piacvezető és felelős online autópiacként mindent megteszünk, hogy biztonságos legyen az adásvétel. Többek között a gyanús hirdetések és hirdetők kiszűrésével, a feltöltött képek ellenőrzésével, dokumentumtárral és letölthető szerződésmintákkal, állapotfelmérésre alkalmas szakműhelyek keresőjével és integrált alvázszám-lekérdező rendszerrel. Közös érdek, hogy egyre többen vegyék igénybe ezeket a szolgáltatásokat, mert így a piac kifehéredése is gyorsabban történhet meg. Jelenleg a Használtautó.hu oldalon található hirdetésállományunk több mint ötödénél szerepel az alvázszám. Az a célunk, hogy ez az arány, és így a biztonságos, transzparens adásvételek száma is tovább növekedjen

- mondta Katona Mátyás, az oldal szakértője, aki a vásárlók számára is szolgál tanáccsal: "Nagyon fontos természetesen az is, hogy megfelelő szerződés nélkül semmiképpen se adjunk át pénzt egy vonzónak tűnő autóvásárlási lehetőség esetén sem."

Hogy ne érhessen minket kellemetlen meglepetés, vásárlás előtt mindenképpen érdemes a kinézett autót a lehető legjobban leinformálni, átvizsgáltatni. Óriási segítség a vásárlás előtt állóknak a CarVertical általi járműmúlt lekérdezés, ami minden olyan autó esetén automatikusan megjelenik, amelyiknél a hirdetés feladásakor megadták az autó alvázszámát. Bár a szuf.magyarorszag.hu címről minden hazai autó előélete lekérdezhető rendszám alapján, fontos tudni, hogy az a rendszer csak a hazai adatokat látja, legyen szó óraadatokról vagy biztosítási információkról (utóbbiak ráadásul csak 2019-től és csakis a kötelező biztosítás kapcsán láthatók).

Természetesen autóvásárláskor nem elég a monitor mögül tájékozódni. Hiába faggatjuk ki alaposan az eladót, hiába kérdezzük le az autó múltját, erősen ajánlott a kinézett és az előbbi szűrőkön már átment járgányt egy szakszervizben, lehetőség szerint az adott típust jól ismerő műhelyben is átvizsgáltatni a szerződés aláírása előtt. Utóbbi, azaz a szerződés is fontos. Legyen a kezünkben, arra az autó valós vételára kerüljön, ahogyan azt sem árt tudni, hogy bár a többség magánszemélytől szeretne autót venni, nagyobb biztonságot jelent kereskedéstől vásárolni, akkor ugyanis az autó meghibásodása esetén a vásárlást követő 6 hónapon belül nem a vevőnek kell bizonyítania azt, hogy a hiba, illetve annak oka már a vásárláskor megvolt, hanem az eladónak, hogy az a vásárlás után keletkezett, azaz nem történt hibás teljesítés. Ez rendkívül fontos különbség lehet egy használt autó kapcsán

- hívja fel a figyelmet Katona Mátyás.

