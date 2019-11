Komoly razziát tartanak a hatóságok: mutatjuk, kiknek kell figyelni

Idén is kiemelten ellenőrzi a webáruházakat a fogyasztóvédelmi hatóság és az Innovációs és Technológiai Minisztérium IT-laborja, az ellenőrzés egész novemberben tart - mondta Keszthelyi Nikoletta az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára.

A karácsonyi időszakban a hagyományos üzleteket is kiemelten ellenőrzik - tette hozzá. Elmondta, hogy az eddigi hatósági ellenőrzések alapján eljárás indult megtévesztő hirdetések miatt, továbbá az árképzésnél is előfordultak hiányosságok. A próbavásárlások alapján a szállításoknál is tapasztaltak késéseket, a meghirdetett szállítási határidőt gyakran nem tudják betartani, az érintettek emiatt is számíthatnak fogyasztóvédelmi eljárásra.

A legtöbb panasz is a szállítással kapcsolatban érkezett a hatósághoz - tette hozzá.

A helyettes államtitkár arra hívta fel figyelmet, hogy internetes rendelésnél fontos ellenőrizni a vevőknek a webáruház elérhetőségeit, a fizetési lehetőségeknél pedig érdemes az utánvétet választani. Emlékeztetett, hogy az online vásárolt termékekre 14 napos elállás vonatkozik. Közölte: az elmúlt 3 évben több mint 2300 webáruházat ellenőriztek, ezer próbavásárlást hajtottak végre, így sikerült visszaszorítani a jogsértések arányát.

Bencsik Balázs, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének vezetője arról beszélt, hogy a hitelkártyákat érintő csalások a legjövedelmezőbbek a csalások között. Az online vásárlásoknál a támadók pénzszerzésre és a pénzügyi valamint személyes adatok megszerzésére törekednek. A kiberbűnözők hamis oldalakat hoznak létre, ezek neve a címsorban a megszokottól eltérő karaktereket tartalmazhat, amit fontos lenne felismerni. A kibervédelmi intézet külön honlapot üzemeltet a legfontosabb tudnivalókról az internetes vásárlásokhoz - tette hozzá.

Az adathalászat folyamatosan nő, az idén novemberig 50 százalékkal megnőtt az adathalász incidensek száma 2018-hoz képest, közel kétezer esettel foglalkoztak - ismertette a kibervédelmi intézet vezetője.