Komoly leértékelések élesednek: fillérekből megúszhatod, ha most vásárolsz

Véget ért a karácsony, elkezdődnek a nagy ünnep utáni leárazások. Azok jártak igazán jól, akik vásárlási utalványt kaptak, hiszen ők sokkal több mindent tudnak vásárolni ugyanannyi pénzből, mint pár nappal korábban. Akinek pedig kellene még néhány téli holmi, az keresve sem találna olcsóbb időszakot, de érdemes szétnézni a műszaki cikkek és a lakberendezési tárgyak között is.



Az ünnepi készülődés egyik fő eleme az ajándékvásárlás volt, idén is a 18-69 éves lakosság nyolctizede vett ajándékot vagy ahhoz szükséges alapanyagokat. Saját kezűleg továbbra is a magyarok ötöde tervezett ajándékot készíteni a Cofidis felmérése szerint. Átlagosan 38 ezer forintot költöttünk idén karácsonyi ajándékra amit aktuális havi jövedelemből (59%) és megtakarításból is (51%) fedeztünk. Ennél többet, 50-100 ezer forint közötti összeggel csupán 13 százalékunk tervezett és elenyésző (6%) azok száma, akik 100 ezer forint felett költekeztek. Hitelből kevesen, a magyarok 5 százaléka vásárolta meg az ünnepi ajándékokat.

Kedvenc ajándékaink még mindig a kozmetikum (46%) - ruha (42%) - könyv (41%) - élelmiszer (37%) - játék (36%) ötösfogatból kerültek ki. De sokan cserélik ki az ajándékokat a két ünnep között, akik pedig vásárlási utalványt kaptak, azok jól járnak, ha ezekben a napokban váltják be őket, hiszen több mindent kapnak belőle, mint pár hónappal később.

December 27-én már ismét nyitva lesznek a plázák, a bevásárlóközpontok és sok kisebb üzlet is.



Vélhetően olyan kedvezményekkel csalogatják majd a vevőket, hogy vétek kihagyni: ha nem akartál karácsony előtt költeni magadra, elodáztad a télikabát-vásárlást, vagy még nem volt időd megkeresni a szilveszteri szettedet, akkor ez most az egyik legjobb időszak a vásárlásra.

Ugyanakkor, ha nem sürget a határidő, még hordható a téli kabátod és nem szilveszterre keresel ruhát, akkor érdemes várni még egy kicsit! A következő hetekben ugyanis folyamatosan csökkennek majd az árak, az akciózás viszont az online üzleteket is elérte, szóval még a kanapéról sem kell felállnod, ha vennél valamit.

Attól, hogy olcsóbb, még vannak jogaid

Ugyanazok a jogok illetnek meg, ha akciós terméket vásárolsz, mintha teljes áron vetted volna meg. A szabatosság és a jótállási jog teljesen független a termék árától, éppen ezért nem rázhatnak le a boltokban azzal a szöveggel, hogy akciós terméket nem cserélnek, vagy nem váltanak vissza. Más a helyzet, ha azért akciózták le a terméket, mert hibás volt, és erről tájékoztattak is a vásárlás alkalmával. Ilyenkor értelemszerűen nem lehet reklamálni, minden más esetben azonban igen.

Az is gyakran előfordul, hogy amikor hibás terméket javíttatnál, vagy kicserélnéd ugyanolyan árura, akkor inkább felajánlják - mert például nem érdemes javítani, vagy nincs több ugyanilyen termék raktáron -, hogy levásárolhatod az üzletben a hibás darab értékét. Ebben az esetben nem vagy köteles ezt az ajánlatot elfogadni, hanem ragaszkodhatsz a szavatossági és jótállási jogaidhoz. Ha úgy szeretnéd, vissza kell adniuk az árát. A lényeg, hogy légy tisztában a jogaiddal, és ne félj érvényesíteni azokat, ha a szükség úgy hozza.

