Költs kevesebbet, egyél egészségesebbet karácsonykor: így kezdj bele már most

Bár a karácsony a várakozásról, a nyugodt családi együttlétekről szól, az ünnep közeledtével mindenki egyre feszültebb, stresszesebb. A készülődés ugyanis sokak számára igazi rémálom: tömött sorok az áruházakban, ideges, rohanó emberek mindenütt, az ajándékok beszerzése, az ünnepi menü és a dekoráció megtervezése fárasztó és idegőrlő lehet. Segítünk, hogy az idei ünnep más legyen, ne az őrületről szóljon.





Egy hónap. Ennyi időnk van még karácsonyig. A bevásárlóközpontokban és az élelmiszerüzletekben már megjelent a karácsonyi dekoráció, jelezve, hogy az ünnepi felkészülés már elkezdődött. Annak ellenére, hogy a legtöbb ember minden évben nagyon várja a karácsonyt, az azt megelőző készülődés idegőrlő és stresszes tud lenni. Az ajándékok vagy a dekoráció beszerzése, az ünnepi menü megtervezése, a nagybevásárlás, a hosszú sorok a kasszáknál próbára teszik az embert. Sokan épp akkora fulladnak ki, amikor végre átadhatnák magukat a nyugodt, békés napoknak. Idén nem kell, hogy így legyen.

Érdemes már novemberben beszerezni a tartós élelmiszereket, lisztet, cukrot, vaníliás cukrot, tartós tejet, vagy a fűszereket, sőt, diót, mákot, ha például bejglit szeretnénk készteni. Az olajos magvakat, aszalt gyümölcsöket szintén más most megvásárolhatjuk, ezek ugyanis nagyon jó vendégváró falatok lehetnek, és egészségesek is

- mondta a Pénzcentrumnak Antal Emese dietetikus, a TÉT Platform szakmai vezetője, aki szerint a fagyasztott zöldségeket és gyümölcsöket is célszerű lehet már novemberben megvenni. Egyrészt így már sok mindent kipipálhatunk a bevásárló listáról, másrészt anyagilag is jól járunk, hiszen az élelmiszerek költségeinek egy részét már novemberben kifizetjük, nem egyben kell jelentősebb összeget hagyni az üzletekben decemberben.

A szakember azt tanácsolja, a családok, barátok egyeztessék a menüt, beszéljék meg, ki mit készít. Ezzel elkerülhető, hogy minden rokonnál ugyanazt együk, vagyis változatosabban tudunk étkezni az ünnepekkor is. A karácsonyi vendégségek sok élelmiszer-hulladékot is jelentenek, ez is elkerülhető, ha van egy előre megbeszélt terv, kihez melyik napon hány ember megy, a különböző étkezéseken hányan ülnek majd az asztalnál és ki milyen étellel készül.

Az, hogy valami egészséges, nem azt jelenti, hogy nem finom. Az egészséges fogások igenis ízletesek. A klasszikus karácsonyi menü is feldobható néhány trükkel úgy, hogy még némi kalóriát is spórolhatunk

- mondta Antal Emese, aki szerint sokat számít például, ha a töltött káposztát fehér rizs helyett barna rizzsel vagy akár bulgurral készítjük, és az sem mindegy, milyen hal kerül a halászlébe.

A harcsa például kevésbé zsíros, mint a ponty, ha pedig tésztát is főzünk a leveshez, az sem mindegy, hogy teljes kiőrlésű lisztből készül-e vagy fehér lisztből. Ha a rántott halhoz szárazabb fajtát választunk, máris tettünk az egészségünkért, ahogy azzal is, ha a szokásos krumplipüré-főtt rizs mellé salátát vagy savanyúságot kínálunk

- jegyezte meg a szakember. Az ajánlás szerint a napi ételünk fele zöldség és gyümölcs kellene, hogy legyen. Karácsonykor sem igényel jelentős erőfeszítést ezt betartani, ugyanis a saláta, párolt zöldségek, savanyúság vagy akár mézes diós sült alma is beleszámít a napi zöldség- és gyümölcsfogyasztásba.

A desszerteknél is érdemes ezt a vonalat követni és a cukros tejszínhabos édesség helyett gyümölcsös, túrós, joghurtos finomságokat készíteni, odafigyelve arra, hogy a lehető legkevesebb cukrot használjuk, fehér liszt helyett pedig teljes kiőrlésűt válasszuk.

Az üzletek is készülnek a rohamra

A karácsonyi sütéshez szükséges elengedhetetlen alapanyagok, mint például a díszítőcukor, a marcipánmassza, a lekvárok, a fondant vagy a gesztenyepüré vagy a fűszerek elállnak, ezeket már most érdemes beszerezni, de a díszítéshez szükséges kiegészítőket úgy, mint például a LED-dekorációt, ablakmatricát, sütőformákat, sőt, csomagolópapírokat is meg lehet már vásárolni

- írta megkeresésünkre a Lidl. Az áruházláncnál azt javasolják, még ebben a hónapban nézzük át a karácsonyfadíszeket és a fenyőtalpat, nem sérült-e meg, és ellenőrizzük, rendesen működik-e a karácsonyi fényfüzér. Az evőeszközkészletet is célszerű ellenőrizni, lesz-e elég kés, villa, kanál a vendégeknek, ahogy az ünnepi asztalterítőket, asztaldíszeket is érdemes elővenni, és ha kell, még most vásárolni újat.

A Lidl tapasztalata szerint a klasszikus ételek - mint például a kacsa - mellett egyre nagyobb az érdeklődés az ínyencségek iránt. Számukra olyan különlegességet kínál az áruházlánc Deluxe termékkínálata, mint például a fagyasztott kagyló, a tenger gyümölcsei, a garnélarák vagy akár a homár. A különböző pástétom-válogatások és a különlegesebb sajtok, sonkák nagyon keresettek az ünnepi időszakban, melyekből igazi előétel varázsolható a karácsonyi asztalra. De megnő a kereslet az aszalt gyümölcsök és fagyasztott édességek iránt is.

"A profiterol vagy a jégkrémtorta örök kedvenc. Sokan vannak, akik az időhiány miatt vagy más okból kifolyólag nem tudnak, nem szeretnének édességgel bajlódni. Számukra lehet tökéletes választás az előre elkészített desszert, amit csak ki kell venniük a fagyasztóból és már tálalhatják is" - írta a Pénzcentrumnak a Lidl.

Mindent lehet, csak mértékkel

Az emberek többsége karácsony, illetve szilveszter után fogadja meg, hogy lefogy. Az ünnepekkor sokan felszednek néhány kilót, de nem kell ennek így lennie.

Mindent lehet, csak mértékkel. Figyeljünk arra, hogy ne szedjünk túl sokat a tányérba, kisebb méretű tányért használjunk, és ne habzsoljunk

- javasolja Antal Emese, hozzátéve, az étkezések után pakoljunk el, ne hagyjuk az asztalon a süteményeket sem.

"Amit kint hagyunk, azon ugyanis megtelepednek a baktériumok, és így jelentősen gyorsabban megromolhatnak. Ráadásul, ami a szemünk előtt van, azt hajlamosak vagyunk elfogyasztani is. Épp ezért a megmaradt finomságokat vegyük elő tízóraira vagy uzsonnára, napközben pedig inkább aszalt gyümölcsökkel vagy friss gyümölcsökkel kínáljuk a vendégeket" - tette hozzá.

A Lidlben beszerezhetőek jól zárható, a hűtőbe, fagyasztóba helyezhető ételtartó dobozok, melyekbe a megmaradt ételt el tudjuk csomagolni. .

Érdemes több ilyen tárolóedényt beszerezni, hogy akár a vendégeknek is csomagolhassunk a finom falatokból. Így az étel biztosan elfogy, vagyis elkerülhető, hogy jelentős mennyiségű élelmiszer-hulladékot termeljünk

- jegyezte meg az áruház.