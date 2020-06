Kőkemény leárazások a magyar boltokban: kígyóznak a sorok a Tescóban, Aldiban

Ha nyár, akkor grillezés: a magyarok egyszerűen imádnak a kertben sütni-főzni, rengeteget költenek a grilltermékekre például. Melyek közül igencsak kapós a grillkolbász, a sajt, de ugyanígy a különböző fűszerkeverékek is. Most megnéztük, hogy melyik hazai boltláncnál mennyiért tudnál bevásárolni egy jó kis grillpartihoz!

A vírus lassan lecseng, a nyár pedig megállíthatatlanul betette a lábát az országba. Ha pedig nyár, akkor alighanem minden magyarnak az elsők között jut eszébe a grillezés, a bográcsozás: összefoglalva, a kerti sütés-főzés. Magyarország lakossága az évtizedek során szépen lassan belebolondult a sütögetésbe, mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy 2018-ban a Nielsen adatai szerint csaknem 3,5 milliárd forintot költöttek el a grillszezon termékeire. Melyek közül igencsak kapós volt a grillkolbász, a sajt, de ugyanígy a különböző fűszerkeverékek is. Ez persze egyáltalán nem meglepő, hiszen azt az itthoni családok is tudják, hogy nincs is jobb annál, mint kiülni a kertbe és baráti társaságban sütögetni egy jót.

Bár egyelőre borús időt jósolnak hétvégére, de azért a Pénzcentrum megnézte, mi akciós a boltikban, hiszen, ha van egy jó ajánlat, arra érdemes lecsapni. A grilltermékeket is le lehet fagyasztani későbbre, csak aztán ne felejtsük el időben kiszedni a fagyóból a kolbászt és a húsokat. Lássuk hát!

A Lidl-ben a friss csirkemellfilés kilója most csak 1089 forintba kerül, de van marinádozott sertéskaraj is, amiből fél kilóért 999 forintot kérnek. Akad még a kínálatban pácolt csirke felsőcomb-filé is, egy kiló 1399 forintba kerül, a sertsécombból ugyanennyi pedig 1299-be. Van tonhalsteak is, 390 gramm 1699 forintért kapható. Árulnak fűszernövény mixet is, ezek cserepesek, szóval jó ideig lehet nevelgetni őket, és lecsípni annyit, amennyi éppen kell - egy darab 739 forintba kerül. Emellett az összes magyar paradicsom kilója 799 forint most a Lidl-ben, a lecsópaprikából ugyanennyi pedig 599 forint.

Az Aldi is odatette magát, a csirkemellfilé kilója itt 1339 forintba kerül, sertéstarjából pedig fél kilóért 709 forintot kell fizetni. Van csomagolt pulykatokányhús is, fél kiló 919 forintba kerül. A grill-ajánlatok között találunk még marinádozott csirkemellett, 450 gramm 849 forintért kapható, ugyaez tarjából pedig 999 forint. Vannak különféle grillspecialitások, 799 forintért lehet venni egy csomagot, ami 250 vagy 275 gramm. Többféle grillsajtot is árulnak, illetve 199 forintért többféle grillfűszer között is lehet válogatni.

A Tesco nagyot gurított a kész Grill Master húspogácsákkal, amelyekből 440 gramm most 899 forintért kapható, van extra marhahúspogácsa is, 220 gramm 699-ért kapható, ha burgert csinálsz, ahoz a többi mellett zsömle is kellhet, 6 darabot 399 forintért tudsz beszerezni. A karajból 1299 forintért tudsz venni egy kilónyit, a mézes-mustáros csirkemellfiléből pedig 899 forintba kerül egy 450 grammos csomag, de van magyaros csirkeszárny is, ugyanennyi 499 forintba kerül. Cevapcicivel is készült a Tesco, a 400 grammos pakk 799 forintba kerül. 600 gramm grillkolbászért 1439 forintot kérnek, számos bogrács-kiegészítőre pedig most 25 százalék engedmény van.

Grilldönping van az Auchanban is, árulnak például előre pácolt borsos-paradicsomos csirkemellfilét, 450 gramm csak 999 forint, a mézes-mustáros is ugyanennyibe kerül. Van paradicsomos BBQ sertéskaraj is, fél kiló 1599 forintba kerül, de többféle pácban is kapható még tarja is ugyanennyiért. Egy kilónyi grillkolbászért 2499 forintot kérnek, de van Athena grillsajt is, 599 forintért lehet venni 200 grammot, de a sajátmárkás grillsajtok is jó áron vannak az Auchanban. Le vannak akciózva a különféle szószok és öntetek is, sőt, még vaddisznó raguhúst is lehet venni, 3299 forintba kerül egy kiló.

A Sparban és az Intersparban sincs hiány leárazásokból: egy kiló karaj például 1249 forintért kapható, egy kilónyi csirkeszárnyért pedig 699 forintot kérnek el. Van csirkemellfilé is, egy kiló 1469 forint, a filézett pulyka felsőcombból pedig 1089 forint ugyanennyi.Az egész csirkecomb kilójáért 459 forintot kérnek, de van pácolt sertésoldalas is, 2090 forintba kerül egy kiló. 10 deka sonkás-sajtos grillkolbász pedig csak 149 forint. Egy kiló magyaros sertésrtarjáért 1990 forintot kell fizetni.

Címlapkép: Getty Images