Kilőhetnek az árak a húspultokban húsvétra: a tojás, a tej sem lesz olcsóbb tavasszal

A kiskereskedelemben egyelőre még jelentek meg a magasabb élőállat-árak, azonban ebben a grillszezon hozhatja el a fordulópontot. Mivel a baromfitartók is minden idők eddigi legmagasabb takarmányáraival kénytelenek szembesülni, így az áremelkedési folyamat a baromfi termékpályákat sem fogja elkerülni - mondta Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács (BTT) elnök-igazgatója, aki szerint a sertéshez hasonlóan itt is ökölszabály, hogy a takarmányköltségek teszik ki az élőálat-előállítás önköltségének kétharmadát. Ilyen mértékű takarmányáremelkedésnek magával kell hoznia, hogy a vágóhidakra és onnan a kereskedelembe is magasabb áron kerüljön az élőállat, illetve az állati termék. Vagyis baromfik esetében például a tojás.



A baromfipiacon az élőállatárak emelkedése már megkezdődött, és a piaci szereplők most minden eszközzel azon dolgoznak, hogy a kereskedelem elfogadja a költségnövekedések miatti áremelést. Egyelőre ugyanis a vágó-feldolgozóüzemek nem tudják olyan mértékben emelni az áraikat, ahogyan azt a költségeik növekedése indokolná - írja a Világgazdaság. Mint azt Csorbai Attila a lapnak elmondta, leginkább az étkezési tojásnál és a pulykánál jellemző, hogy sikerült "felfelé lépegetni az árakban".

Az élőállatárak emelkedése is eltérő mértékű az egyes baromfifajoknál: miután például a pulykánál a madárinfluenza miatt komoly állományok estek ki Nyugat-Európában, az ottani vágóhidak kereslete a hazai árakra is hat, és a múlt héten már 10 százalék körüli áremelkedésről is beszámoltak a piaci szereplők. Csorbai Attila szerint ugyanakkor amilyen gyorsan emelik az árat a most pulykát kereső kereskedők, ugyanúgy az egyik napról a másikra jelentősen csökkenthetik is azt.

Azt, hogy mikor fogják a vásárlók is megtapasztalni az árnövekedést, a különböző baromfi termékpályákra jellemző keresleti és kínálati helyzet fogja meghatározni, de mielőbb el kell kezdeni ezt a folyamatot - ismertette a BTT elnök-igazgatója, aki szerint a grillszezonra, május-júniusra alakul ki olyan helyzet, amelyben a kereskedelemnek is muszáj lesz ezeket a költségemelkedéseket teljes egészében átvenni, a folyamatnak pedig a fogyasztói árak emelkedése lesz következménye.

Csorbai Attila szerint a takarmányárak emelkedésének globális jellege, illetve a madárinfluenza miatt bekövetkezett komoly európai állománycsökkenés miatt olcsó külföldi importra nem lehet számítani, tehát ez nem lesz akadálya az emelkedő költségek érvényesítésének. Az viszont kérdés, hogy a koronavírus miatti gazdasági visszaesés hogyan befolyásolja a vásárlóerőt.

