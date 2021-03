Kígyózó sorokkal, kitolt korlátozással jöhet a nyitás: te hova mész először?

A miniszterelnök ma reggeli bejelentése alapján szigorú szabályok mellett ismét kinyithatnak a nem létfontosságú termékeket árusító üzletek, melyek március 8. óta zárva vannak a koronavírus terjedésének gyorsuló üteme miatt. Gulyás Gergely frissebb tájékoztatása szerint azonban egy szélesebb körre lehet érvényes az enyhítés. A járvány ugyan nem lassult máig sem, sőt folyamatosan emelkednek az esetszámok, ám úgy tűnik, a kereskedők nem bírják tovább. De nem csak nekik, a lakosságnak is nehéz nélkülözni bizonyos termékeket, szolgáltatásokat.

Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjúban újabb húsvéti szigorításokat nem jelentett be, beszélt viszont bizonyos óvatos enyhítésekről. Feltehetően a boltok esetében változnak a március 8. óta érvényben lévő szigorú szabályozások: "át fogunk térni egy négyzetméteralapú működésre: 10 négyzetméteren egy vásárló lehet. Ezt nehéz lesz ellenőrizni, sorok lesznek a boltokban. Emiatt tovább kell nyitva lenni, ezért azt gondoljuk, hogy a kijárási korlátozást este 8-ról 10 órára tolhatjuk ki, az üzletek nyitvatartását pedig hétről kilenc órára hosszabbíthatjuk meg" - számolt be a miniszterelnök.

Elmondása szerint a fodrászok és a szépségipar esetében "nagy harc" volt az operatív törzs ülésén, de a szakemberek szerint a jelenlegi helyzetben nem lehet kinyitni őket.

A szolgáltatások tehát továbbra is szünetelni kényszerülnek.

Ehhez képest Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a péntek délutáni sajtótájékoztatón már úgy nyilatkozott, hogy a nyitást mindenképpen a 2,5 millió fő beoltottságához kötik, és a szolgáltatások esetében pedig azok a szabályok lesznek érvényesek azután, amelyek március 8-a előtt voltak.

Bajban vannak az üzletek?

Szinte pontosan egy éve, 2020-ban is márciusban márciusban érkeztek az első nagyobb, kiskereskedelmi boltokat is érintő korlátozások Magyarországon. Az akkori pánikvásárlásokkal szemben azonban idén elmaradtak a nagy rohamaok, a lakosság sokkal fegyelmezettebben reagált a hírekre. Ezt a kiskereskedelem is megérezte, akkor több, 3-4 hullámban előfordultak nagy vásárlói rohamok. Idén márciusban azonban nem lehet hasonló jelenségről beszámolni.

2021 márciusában elmaradtak a pánikvásárlások, a vásárlók megértették, mi a korlátozások célja, nem féltek már attól, hogy termékek nélkül maradnak

- mondta el a Pénzcentrumnak korábban Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. Kérdésünkre elmondta, hogy a bezárás, amit most sok iparcikk-kereskedő átél, az inkább az online vásárlás irányába lökik a vásárlókat, semmint a tradicionálisan, legjelentősebben az élelmiszereket, és napi fogyasztási cikkeket áruló boltokba. Tehát nem várható, hogy hosszú távon mostantól a hiperből szerzi be a lakosság a cipőt, a csavarhúzót vagy a papírárut. Azért a vásárlások döntő többségét ezeken a helyeken még mindig az élelmiszer és a vegyi áru teszi ki.

A március 8-tól érvényben lévő kolátozások nem csak a kiskereskedőket, de a lakosságot is kellemetlen helyzetbe hozta, hiszen olykor kifejezetten nehéz lemondani a megszokott szolgáltatásokról, sőt megnehezítheti a mindennapjainkat, ha nem tudunk valamit azonnal beszerezni, megjavíttatni. A házhozszállításra, legyen az élelmiszer, vagy tartós fogyasztási cikk, még mindig napokat kell várni. (Ugyanakkor érdemes tudni, hogy elviekben nem lehetne, több hazai áruházban továbbra is elérhető a személyes átvétel opció, ha valaki a webshopból rendel.)

Neked mi hiányzik a legjobban?

Az, hogy bizonyos megszokott rutinokat el kellett engednünk, és beszűkült a mozgásterünk, komoly mentális terhet ró a lakosságra. Több felmérés is készült már bben a témában, legtöbben úgy nyilatkoztak, hogy az életük hiányzik a legjobban, a régi jól megszokott rutin, ami egyben tartotta a mindennapokat, és kereteket szabott. De olyan konkrét szolgáltatások, mint a kulcsmásolás, a telefonjavítás vagy egy fodrász hiánya is bosszantó, kellemetlen tud lenni. Persze végeredményben mindent meg lehet oldani, csak sokkal több időt és utánajárást igényel. Gyors közvéleménykutatásunk alapján a Pénzcentrum szerkesztőségének és közvetlen környezetének leginkább a fodrász hiányzik, de kíváncsiak vagyunk, olvasóink mit hiányolnak a legjobban, melyik az a termék, vagy szolgáltatás, amire nagy szükséged lett volna, de nem jutottál hozzá?

Címlapkép: Getty Images