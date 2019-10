Kiderült végre a titok a magyar óraátállításról: ennek sokan nem fognak örülni

Ezek voltak 2019/43. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Végre kiderült az igazság a magyar óraátállításról: nem mindenki fog örülni

A holnap hajnali óraátállítást követően lehetséges, hogy már csak egyetlen egyszer kell ugyanezt megtennünk, már ami a téli időszámításra való átállást illeti. 2021-től ugyanis végleg megszűnhet az óraállítgatás intézménye, és a sokak által gyűlölt módosítgatósdi végre tényleg mehet a levesbe. Igen ám, de mi legyen helyette? A tudomány szerint a téli időszámításra kellene áttérnünk, míg a köznép inkább a nyári felé hajlana, és akkor még ott vannak a döntéshozók is, akiknek gyakorlatilag mindegy, csak az egységes piacok ne legyenek ennek a vesztesei. A küzdelem tehát nyíltsisakos, és mi éppen a közepében ülünk.

Ők a hazai munkaerőhiány igazi nyertesei: csak félve beszélnek róluk

Összesen nagyjából 370 ezer megváltozott munkaképesságű magyar állampolgár él jelenleg hazánkban, közülük mintegy 150 ezren dolgoznak, holott az elmúlt években komoly előrelépések történtek. De minél többször és több helyen lenne érdemes beszélni arról, hogy mik a lehetőségek, mire érdemes készülni, miért lehet ez jó a vállalatnak és munkavállalóknak - mondják a szakemberek.

Érik a nyugdíjkatasztrófa: ezt nehéz lesz helyrehozni, jöhet a sírig tartó munka

Magyarország számára is az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma, amivel a közeljövőben szembe kell majd néznie az államnak és lakosságnak egyaránt az elöregedés folyamata. Természetesen a jelenség nem csak hazánkat sújtja, hanem az Európai Unió - és a világ - legtöbb fejlett társadalmát: az uniós tagállamoknak 2019 elején 101,1 millió 65 és feletti lakosa volt, mely az összes népesség ötödét teszi ki. Az elöregedő társadalom számos megoldandó feladat elé állítja az országokat, amelyek már most érezhetően gondokat okoznak a lakosságnak. A Pénzcentrum feltérképezte a jelenlegi helyzetet: mutatjuk, mivel kell szembenézniük az időseknek.

Keményen büntet a bankod, ha nem figyelsz: ezt a hibát ne kövesd el

Gyakran írunk róla, hogy a bankok nagy kamatkedvezményt adnak azoknak az ügyfeleknek, akik vállalják, hogy személyi hitelfelvéltelkor folyószámlát is nyitnak náluk. Ezzel valóban sokkal alacsonyabb kamatot lehet elérni, de kapunk-e kedvezményt az egyéb díjakból? Ezt úgy lehet megnézni, ha kiszámoljuk a THM és a kamat közti különbséget. Mi most egyszerűen megnéztük ezt a Pénzcentrum kalkulátorában a legtöbb banki termékre nézve, és azt is elmagyarázzuk röviden, hogy mi a különbség THM és kamat között.

Megszólalt az ALDI vezére: újabb béremelés jön a diszkontláncban

"Nem versenytársainkra szeretnénk rálicitálni, hanem a legjobb bért fizetni a legjobb munkaerőnek. Olyan bért, amely nem csupán a kiskereskedelmen belül, hanem akár más iparágakkal szemben is versenyképes" - árulta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Bernhard Haider. Az Aldi Magyarország ügyvezető igazgatójával a kiskereskedelmi szektorban (is) uralkodó munkaerőhiányról, az üzlethálózatban alkalmazott munkarendekről, és természetesen a bérekről is beszélgettünk. Emellett szóba került az is, hogy tervezik-e az online vásárlás elindítását Magyarországon; illetve, hogy miként érintette a diszkontlánc neve alatt futó utazási irodát a Thomas Cook bedőlése. Interjú.

Sok magyar így vesz fel hitelt: őrültnek tűnnek, pedig nekik van igazuk

Bezuhantak a személyi hitelek kamatai, rá is repültek az ügyfelek: soha annyi személyi hitelt nem vettek még fel, mint az elmúlt egy évben. Bár a kamatok alacsonyak, még mindig magasabbak, mint a szabad felhasználású jelzáloghiteleké. A különbség sokszor akár 10 százalékpontos is lehet, így elsőre érthetetlennek tűnik, hogy miért ragaszkodnak a személyi hitelekhez a magyarok ennyire. Ha azonban megnézzük, hogy a nagyobb hitelösszeggel hogy változik a személyi kölcsönök THM-e, egyértelművé válik a helyzet. A szemléltetéshez konkrét banki ajánlatokat veszünk górcső alá, ehhez pedig a Pénzcentrum kalkulátorát használjuk.

Nyílt lehúzás megy a magyar patikákban: csökkentett hatóanyag, sokszoros áron

Sokan szeretnek jó előre felkészülni a téli megbetegedéses időszakra: már most elkezdik szedni a vitaminokat, immunerősítőket, de legalábbis feltöltik a házipatikát az alapvető gyógyszerekkel. Azonban nem egy olyan gyógyszer van jelen a piacon, amelynek van vényköteles - rendszerint olcsóbb - és magasabb hatóanyag tartalmú, illetve vény nélkül kapható, alacsonyabb hatóanyagú változata is. A Pénzcentrum most utánajárt, mennyivel vannak túlárazva a szabadáras termékek, mert gyakran ugyanazért a 100 mg hatóanyagért 50-90 százalékkal többet fizethet a vásárló, ha vény nélkül veszi meg. Ezért sem érdemes előre betárazni a gyógyszerekből az őszi influenzaszezonra.

2 millió magyar áll anyagilag a szakadék szélén: bármikor megtörhetnek

Bár Magyarországon az elmúlt években jelentős mértékben csökkent az elszegényedéssel veszélyeztetett állampolgárok aránya, a számuk 2018-ban még így is 1,9 millió volt. Ennyi embert fenyeget tehát a mai nap is a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség réme - derült ki egy friss, európai jelentésből.

Így tehet tönkre a Facebook, Insta: percek alatt durván eladósodhatsz

A közösségi média nemcsak a mentális egészségünkre, de a pénzügyeinkre is negatív hatással lehet a pszichológusok szerint. A közösségi platformokat használó fiatalok közel fele költ olyan dolgokra, amelyek számára feleslegesek, csak azért, mert az általuk kedvelt influencert akarják követni. Pedig a közösségi véleménybefolyásolás, az "instacelebkedés" sem szórakozás, hanem munka: a posztolók pénzt vagy termékeket kapnak a bejegyzéseikért, a hirdetést tényét pedig kötelesek megjeleníteni a posztoknál. Sokan ennek ellenére azonnal megrendelik a reklámozott terméket. Szakértők szerint ez a káros magatartás még jó ideig fogja meghatározni a Z és az Y generáció fogyasztási szokásait, holott pénzben is kifejezhető károkat okoz.

Ezek a bankok nem viccelnek: hamarosan csak így lehet majd számlát nyitni

A bankok egyre inkább a digitális megoldások felé terelik a lakosságot: az online igényelhető személyi kölcsönök mellett már megjelentek az online nyitható folyószámlák is. Nem vicc: az interneten keresztül 7-8 perc alatt is nyithatunk már egy folyószámlát, ehhez pedig semmi másra nincs szükség, mint egy videóhívásra alkalmas eszközre, valamint azokra a dokumentumokra, amelyekkel hagyományos úton is meg tudjuk nyitni a folyószámlát. Az alábbi cikkben azt gyűjtöttük össze, hogy melyik bankok tették már ezt lehetővé, a Pénzcentrum kalkulátorában pedig összehasonlíthatóak az alábbi folyószámlák díjai is.

