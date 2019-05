Kiderült, milyen ízű grillhúsokat kedvelnek a magyar vásárlók

Jelentős termékválasztékkal készül a grillszezonra az ALDI: az üzletlánc a Pénzcentrumot arról tájékoztatta, hogy a szezon már messze nem csak a nyári hónapokra korlátozódik, több olyan grill-termékük van, ami egész évben elérhető. Az utóbbi évekre egyre jellemzőbb trend, hogy a fogyasztók a grilltermékek esetében is a magas minőségű - például kolbászok esetében magasabb hústartalmú - termékeket keresik. A vásárlók előnyben részesítik a hagyományos magyar ízvilágot, így a fokhagymás, borsos-csípős és paprikás termékeket.



Az áruházlánc arra törekszik, hogy vásárlói évszaktól függetlenül megtalálják a grillezéshez vagy kerti sütéshez szükséges termékeket, alapanyagokat és eszközöket. A müncheni fehér és a nürnbergi kolbász például egész évben elérhető a kínálatban (már csökkentett zsírtartalmú változatban is kapható).



Főszezonban pedig a különböző - például sajtos, chilis, fokhagymás - ízű grillkolbászok mellett natúr, illetve borsos steak, továbbá hamburgerpogácsa is elérhető. Sertéshúsból is többfélét kínálnak, például marinádozott sertéskarajt és tarját - mindkettő zöldfűszeres és magyaros változatban is választható. A szárnyasok kedvelői akciósan majd csirkemell, csirkecomb és csirkeszárny, illetve saslik közül is választhatnak, de annak sem kell lemondania a grillezés örömeiről, aki húsmentes életmódot folytat, a kínálatban ugyanis grillsajt-készítmények is megtalálhatók, amelyek a szezonban kiegészülnek a camembert változattal, de kapható halloumi sajt is. A halas ételek kedvelői pedig grill lazacot, illetve pisztrángot és pontyot is választhatnak.

Öt nagy fesztiválra is kitelepülnek



A vásárlók a nyári zenei fesztiválokon is találkozhatnak az áruházlánc grilltermékeivel, hiszen idén öt nagyrendezvényen - a Gyerekszigeten, a Telekom VOLT Fesztiválon, a Balaton Soundon, a Sziget Fesztiválon és most előszőr a szegedi SZIN Fesztiválon - vesz részt az ALDI és ahol GRILL ZÓNÁKBAN a kilátogatók az alábbi grillételek közül választhatnak: marinádozott sertéstarja, sertéskaraj, csirke felső-combfilé és csirkemellfilé, grill saslik és burger, lazac, illetve berni virsli, grillkolbász.

Az ALDI 2018-ban új borbeszerzési stratégiát vezetett be, amelynek fókuszában a legismertebb és a vásárlók által legkeresettebb magyar borászatok termékei állnak. A boltok polcain egyre több a neves termelők által, kizárólag az áruházlánc számára palackozott bor. Idén 7 új exkluzív bortételt vezetettek be eddig: míg télen a vörös, nyáron a rozé és a fehér fajták dominálnak.



Az áruházlánc tapasztalatai alapán nyáron egyértelműen a könnyebb borok (Irsai Olivér, cserszegi fűszeres, rozék) forgalma erősödik, de a vásárlók a grillezéshez gyakran választanak vörösborokat is. A szezonban egyébként erősödik az ásványvizek és az üdítők értékesítése is, különösen a citromos és citrusos, piros gyümölcsös ízek népszerűek.