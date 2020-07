Kiderült: ezért szálltak el itthon valójábn a fogyasztói árak

Felgyorsult az infláció, júniusban 2,9 százalékos volt az éves drágulás. Az év hátralévő részében számos tényező szólhat bele az infláció alakulásába, a mostani kilátások szerint 3,1 százalékos éves átlagos ütemre lehet számítani.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, júniusban 2,9 százalékos volt a 12 hónapra vetített infláció, szemben a májusi 2,2 százalékkal. "A friss adat megfelel a várakozásoknak, 2,9-3 százalékos drágulásra számítottunk. Az élelmiszerek és az üzemanyagok is felemásan szerepeltek. Az élelmiszerek éves összevetésben drágultak, havi szinten viszont olcsóbbak lettek. Ezzel szemben az üzemanyagok ára 2019 júniusához képest több mint 10 százalékkal mérséklődött, májushoz képest viszont több mint 9 százalékkal emelkedett" - mondta Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Hozzátette:

Az éves infláció májusi 2,2 százalékról 2,9 százalékra való gyorsulásában pedig pont az üzemanyagok egy hónap alatt bekövetkező drágulása játszotta a főszerepet, ez ugyanis 0,6 százalékponttal járult hozzá a magasabb inflációhoz.

A tartós fogyasztási cikkeknél is drágulás történt, ez pedig részben a forint gyengülésével magyarázható. A szakértő példaként azt mondta: "Az autók mellett a háztartási gépek is több hónapja drágulnak. A kerékpárok ára is nőtt, ebben a járvány miatti felfutó kereslet és az átmeneti hiány is szerepet kapott."

Az inflációs folyamatokat pontosabban mutató maginfláció továbbra 4 százaléknál jár, ez pedig a jegybank inflációs céltartományának felső szélét jelenti. "Az év hátralévő részében számos tényező befolyásolhatja az inflációt. Az elmúlt hónapokban korlátozott volt az adatokhoz való hozzáférés a járvány miatt, ez is módosíthatja a pályát. Kérdés, hogy miként alakul a belső kereslet. Fontos továbbá, hogy a keresletvisszaesés a szolgáltató szektor árazását hogyan befolyásolja a következő időszakban. A jegybank ezen a területen lassulásra számít. Az üzemanyagok esetében júliusban újabb drágulás valószínűsíthető a jövedéki adó hónap elején történt emelése miatt. Az élelmiszernél pedig a termés alakulása lesz a meghatározó a második félévben" - tette hozzá Németh Dávid, aki szerint a mostani kilátások szerint

az éves infláció mértéke a következő hónapokban 3 százalék körül mozoghat, így az éves átlag 3,1 százalék lehet.

Címlapkép: Getty Images