Kezdődnek a decemberi razziák a boltokban: a várakozási időt is nézi a hatóság

A koronavírus-járvány miatt a decemberi ellenőrzések hagyományos helyszíneként szolgáló adventi vásárok idén elmaradtak. A fertőzésveszély minimálisra csökkentése érdekében most különösen fontos, hogy az emberek csak a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak a boltokban, áruházakban is. A kereskedelmi vállalkozások a gyors és gördülékeny kiszolgálás feltételeinek biztosításával tehetnek a legtöbbet vásárlóik és munkavállalóik egészségének védelméért. A hatóság a járványhelyzet okán azt is vizsgálja adventi ellenőrzései során, hogy a kiszolgálás minősége megfelelő-e, és hogy milyen gyakorlatot követnek a cégek a várakozási időről szóló tájékoztatásban.

A magyar családok biztonságos ünnepi készülődését szolgálja az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által elrendelt, szilveszterig tartó országos vizsgálatsorozat. A járványhelyzetre tekintettel a kiszolgálás minőségét és a kiszolgálási időről szóló tájékoztatást is ellenőrzi az üzletekben a fogyasztóvédelmi hatóság. Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára elmondta:

Folyamatos a fogyasztóvédelmi jelenlét a karácsonyi időszakban a boltokban és a webáruházakban. A vevők a kiszolgálási idő ismeretében dönthetnek akár úgy is, hogy később térnek vissza az üzletbe, a tervezett beszerzést máskorra halasztják. Az idősek számára fenntartott vásárlási idősávok miatt is hasznos tisztában lenniük azzal, hogy a pénztárakban és árukiadásnál előreláthatóan mennyit kell várakozniuk. Az ellenőrzés eredményei alapján a tárca megvizsgálja majd, hogy a vállalkozások milyen módon és körben kötelezhetőek szabályozási eszközökkel a kiszolgálási idővel kapcsolatos tájékoztatásra.

A fogyasztóvédelem a járványhelyzetre tekintettel fokozott figyelmet fordít az online kereskedelemre. A karácsonyi időszakban a fővárosi és megyei kormányhivatalok, az ITM akkreditált laboratóriumai és IT Laboratóriuma vizsgálják az üzletek mellett a webáruházakat és vásárlásra szolgáló applikációkat is.

A szakemberek ellenőrzik az árak szabályos feltüntetését, az általános kereskedelmi előírások betartását, a panaszügyintézésről szóló tájékoztatást. Próbavásárlásokkal is igyekeznek elejét venni a vásárlók megtévesztésének. A kiszolgálás minősége mellett kiemelt ellenőrzési terület a termékbiztonság, a veszélyes termékek kiszűrése.

